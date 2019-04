Srbija vabi Volkswagen: kaj vse bi storili za njihovo tovarno?

Srbska država je Volkswagnu oddala uradno ponudbo, da bi v Indžiji do leta 2021 vendarle zgradili svojo novo avtomobilsko tovarno. Nemci bodo v tovarno vložili 1,4 milijarde evrov in v njej zaposlili pet tisoč ljudi.

Avtomobilske naložbe so v vzhodnoevropskih državah pomemben pospeševalec gospodarstva in zaposlovanja. Nekatere države, omenimo le Slovaško, Madžarsko, Poljsko in Romunijo, so proizvajalcem ponudile zelo dobre pogoje za vstop na trg. Med njih se želi uvrstiti tudi Srbija, ki se poteguje za novo tovarno koncerna Volkswagen.

Škoda je že popolnoma izkoristila kapacitete svojih tovarn in to vpliva tudi na prodajo njihovih avtomobilov. Foto: Škoda Kaj vse bi srbska vlada ponudila Volkswagnu?

Srbski mediji poročajo, da je dokumentacija o ponujeni parceli v Indžiji – to je mesto s slabimi 30 tisoč prebivalci med Novim Sadom in Beogradom – že prispela v Wolfsburg.

Srbi tako med drugim ponujajo gradnjo posebnega tira prihodnjega (želenega) beograjskega metroja do Indžije, s katerim bi se prebivalci srbske prestolnice tja lahko lažje vozili na delo. Pri tem mestu izpostavljajo, da ima v povprečju manj zapleteno administracijo in možnost hitrejšega odpiranja novih tovarn, kar je na tem področju že izkoristilo več tujih investitorjev. Indžija ima tudi dobre cestne in železniške povezave, prav tako pa na njenem širšem območju živi več kot tri milijone ljudi.

Tekmeci predvsem Bolgari, Turki in Makedonci

Srbska vlada je nedavno možnosti, da Volkswagen za novo tovarno izbere Srbijo, označila za 'minimalne'. Z dodatnimi pogoji in infrastrukturnimi projekti, ki bi pospremili gradnjo tovarne, bi se lahko srbske možnosti izboljšale. Konkurent Srbiji so Bolgarija, Turčija in Severna Makedonija. Za razliko od Bolgarov Srbija ni članica Evropske unije in to bi izdelanim avtomobilom dodalo carinske dajatve. Volkswagnova odločitev o lokaciji nove tovarne bo predvidoma znana najpozneje jeseni.

Volkswagen bo v tem delu Evrope tovarno zgradil do leta 2021, vanjo pa bo vložil 1,4 milijarde evrov in v njej zaposlil pet tisoč ljudi. Letna proizvodna kapaciteta tovarne bi znašala 500 tisoč avtomobilov.