Volkswagen razkril aduta, Tesla še dve leti brez skrbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen I.D. roomz je konceptna napoved velikega električnega športnega terenca, ki bo imel stalni štirikolesni pogon, več kot 400 kilometrov dosega in bo lahko peljal do sedem potnikov. Volkswagnov odgovor na teslo X bo serijski čez dve leti.

Volkswagen je na avtomobilskem salonu v Šanghaju predstavil koncept svojega velikega električnega športnega terenca z imenom roomz. Sedemsedežni avtomobil, ki bi ga najlažje opisali kot tekmeca tesle X, bodo začeli izdelovati leta 2021. Glavna trga bosta Kitajska in ZDA, za Evropo pa bo ta avtomobil večinoma prevelik.

Volkswagnov največji električni SUV predvsem za Kitajce in Američane

Volkswagnov novi avtomobil električne družine I.D. je sicer le še en napovedni koncept. Serijski bo šele čez dve leti, še prej bosta na ceste zapeljala prvi kombilimuzinski I.D. neo in električni crossover velikosti tiguana z imenom I.D. crozz. Koncept z osrednjega kitajskega avtomobilskega salona pa je dolg 4,9 metra, ob tem pa ima tudi skoraj tri metre medosne razdalje.

Koncept poganjata dva elektromotorja. Sprednji ima moč 75, zadnji pa 150 kilovatov. Sistemska moč pogona znaša 225 kilovatov. Avtomobil bo torej imel štirikolesni pogon in v dno vozila nameščene baterije. Te imajo kapaciteto 82 kilovatni ur, kar po standardu WLTP zagotavlja doseg do 450 kilometrov. Pospešek do 100 kilometrov na uro znaša 6,6 sekunde, najvišja hitrost pa 180 kilometrov na uro.

Stranska vrata se drsno odpirajo vsak v svojo smer. Foto: Volkswagen

Na vrhu srediske konzole je 13,8-palčni zaslon, volanski obroč se bo lahko ob vklopu četrte stopnje avtonomnosti skril v notranjost. Foto: Volkswagen

Elektronska drsna stranska vrata, stebrička B ni

V Šanghaju smo pri konceptu zelo hitro opazili elektronska drsna stranska vrata, ki bodo olajšala vstopanje v drugo in tretjo vrsto vozila. Vozilo nima klasičnega stebrička B. Volkswagen se za razliko od Tesle ni mučil z dvižnimi vrati. Tradicionalni stranski vzvratni ogledali sta zamenjali kameri, ki sta nameščeni na sprednji strani vrat.

Digitalizirana notranjost že kliče po četrti stopnji avtonomnosti

Notranjost koncepta je že prilagojena četrti stopnji avtonomnosti. Zelo digitaliziran volanski obroč se lahko pospravi v armaturno ploščo. Na voljo je 13,8-palčni digitalni zaslon na vrhu sredinske konzole. Predstavljeni koncept je imel v notranjosti le štiri sedeže, a serijski bo imel lahko tudi do sedem sedežev.

Omenimo še dve zanimivosti: voznikov in sovoznikov sedež sta vrtljiva do 25 stopinj, celotno zadnje steklo pa deluje kot zavorna luč. Glede na jakost pritiska na zavoro se prižigajo posamezni deli stekla. Ob zelo močnem zaviranju se torej opozorilno v rdeče prižge celotne zadnje steklo.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen