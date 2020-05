Pravi nemški ali španski "golf"? Znana je cenovna razlika v Sloveniji.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Seatov veliki up uradno začenja svojo pot tudi v Sloveniji. Prvo vožnjo z njim nam je vzel koronavirus, a v teh tednih bo že zapeljal v Slovenijo. Foto: Seat

Tako kot številni drugi novi in pomembni modeli znamk je tudi seatov leon prav potiho zapeljal na slovenski trg. Četrta generacija leona je na voljo tudi kot karavan, za precej dobro opremljeno različico in 1,5-litrski bencinski motor s 96 kilovati bo treba pripraviti vsaj dvajset tisočakov oziroma tisočaka več za karavansko različico.

Seat je ob koncu januarja predstavil četrto generacijo leona, ki imam pomembno besedo znotraj družine in je resen tekmec tudi prodajnemu prvaku volkswagen golfu. Novi leon sloni na Volkswagnovi prilagodljivi arhitekturi MQB - deli si jo z golfom, octavio, scalo, A3 in drugimi modeli skupine Volkswagen.

Cena za zdaj pri dvajset tisoč evrih

Leon je v Slovenijo prišel z velikimi upi, zato pri znamki kljub epidemiji zaznavajo precej povpraševanja. Izhodiščna cena je postavljena na malenkost več kot dvajset tisoč evrov, vendar je treba poudariti, da kupec dobi srednji paket opreme style in močnejši 1,5-litrski bencinski TSI motor s 96 kilovati. Prihodnji teden bo moč naročiti tudi osnovno različico reference z litrskim bencinskim trivaljnikom, cena se bo po predvidevanjih spustila nekje na 18 tisoč evrov.

Ne le zunaj, tudi znotraj je videti podobnost z modelom tarraco. Foto: Seat

Kako se postavi proti golfu?

Prvi avtomobili bodo v prodajnih salonih v drugi polovici meseca, a leon ima precejšno konkurenco. Največja prihaja kar iz skupine Volkswagen. Novi golf je šele dobro zapeljal na ceste, enako velja za octavio. V spodnji tabeli smo primerjali nekaj pomembnejših informacij med tremi ''bratskimi'' tekmeci.

Vstopna cena (eur) Doplačilo za karavan (eur) Vstopna cena za dizel (eur) Dimenzije (d/v/š) Prtljažni prostor (l) Seat leon 20.449 1.116 21.971 4.368/1.456/1.800 380 Volkswagen golf 22.096 / 24.583 4.284/1.456/1.789 380 Škoda octavia 21.147 783 21.350 4.689/1.470/1.829 600

Leon je zrasel

V primerjavi s predhodnikom je kombilimuzinska izvedba zrasla za 8,6 centimetra (karavanska za 9,3 centimetra). Karavanski leon ST je dolg 4,64 metra, medosna razdalja pa bo enaka kot pri kombilimuzini. Pri obeh izvedbah so medosje podaljšali za pet centimetrov, kar obljublja več prostora v notranjosti avtomobila. Prtljažni prostor pri karavanu je 617 litrov prostornine. To je 30 litrov več kot do zdaj.

Samodejni menjalnik DSG je ob pogledu na konfigurator od ročnega menjalnika dražji za štiri tisočake, a je trenutno samodejni menjalnik mogoče izbrati samo z močnejšim motorjem s 110 kilovati. Če izberemo ta motor z ročnim menjalnikom, je treba za samodejni menjalnik doplačati tri tisočake.