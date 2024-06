Zanimivo nasprotje: izdelava VW golfa danes in pred 50 leti #foto

Volkswagen je v Wolfsburgu obeležil 50 let od začetka proizvodnje golfa. V središču pozornosti je bil prenovljeni golf, ki je od leta 1974 postal najuspešnejši posamezni model iz Wolfsburga. Zanimiv je pogled na proizvodnjo golfa v prvi generaciji in danes.

Foto – izdelava golfa leta 1974

Britanci so 22. avgusta 1945 Volkswagnu naročili 20 tisoč vozil za svojo vojaško administracijo. To so bili prvi povojni avtomobili iz Wolfsburga. Foto: Volkswagen

Volkswagnova tovarna v Wolfsburgu je največja avtomobilska tovarna v Evropi. Tam na površini 1,6 kvadratnega kilometra dela okrog 70 tisoč ljudi. Do danes so v Wolfsburgu izdelali več kot 48 milijonov avtomobilov, kar je več kot v katerakoli drugi tovarni avtomobilov na svetu.

Največ je bilo prav golfov, in sicer več kot 20 milijonov, vseh so sicer izdelali 35 milijonov. Sledi hrošč, ki so jih med letoma 1945 in 1975 v tej tovarni izdelali skoraj 12 milijonov.

V Wolfsburgu danes izdelujejo golf in golf variant, prav tako pa tudi touran in tiguan.

Nicola Benenati, rojen na Siciliji, dela v Wolfsburgu že 45 let. Foto: Volkswagen

Na slovesnost so povabili tudi nekatere zaposlene s še posebej dolgim stažem. Tak primer je Nicola Benenati, ki dela v proizvodnji golfa že 45 let in je tako sodeloval pri sestavi vseh osmih generacij. Enako zanimiv gost je bil Roland Walter, ki je pred 40 leti prisostvoval začetku proizvodnje druge generacije golfa.

Thomas Schäfer, izvršni direktor Volkswagna, je ob tem poudaril pomen golfa za trdnost Volkswagna. "Golf je kulten," je dejal. Nekoč je ob koncu hrošča predstavljal nov začetek za nemško podjetje, podobno je tudi danes, ko ga čaka električna prihodnost. Tudi ta pa bo zadržal vse ključne lastnosti modela, je ob prisotnosti visokih političnih in gospodarskih gostov zatrdil prvi mož Volkswagna.

Foto – izdelava golfa v letu 2024:

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen