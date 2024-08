VW golf variant: varčna in cenovno prava izbira za naslednjih 10 let? #foto

V negotovih avtomobilskih časih se zdi karavanski volkswagen golf z nizko porabo in sprejemljivo ceno okrog 33 tisoč evrov racionalna izbira vsaj še za naslednjih deset let.

Foto: Gregor Pavšič Volkswagen golf je izkušen avtomobilski veteran, ki se je v 50 letih naučil, kako se streže potrebam evropskega kupca. Tudi v času pogonske elektrifikacije golf ostaja točno tak avtomobil, ki za zmerno ceno ponuja prostoren in uporaben avtomobil, ki mu je težko očitati večjo hibo. S hibridnim pogonom je tudi energijsko varčen, le dobršen del vozniške strasti je tak pogon že izgubil. V karavanski izvedbi, ki ima skoraj pet centimetrov daljše medosje kot klasičen kombilimuzinski golf, je praktičnost še toliko izrazitejša.

Palec gor: karavanska prostornost in praktičnost, nizka poraba goriva, cenovna dostopnost

Palec dol: dinamika motorja, premalo fizičnih stikal na sredinski konzoli

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen golf je z osmo generacijo sprva padel v senco električne družine ID. Ta je ponudila nove pogone in drugačno prihodnost. Ta morda res prihaja, a prav gotovo še ni prispela do konkretnega trga novih avtomobilov. V Wolfsburgu so golfa izpopolnjevali pol stoletja in pogosto so bile nove generacije pravi "trendsetterji" novih primerljivih avtomobilov.

Osmi golf tehnološko ni več nudil prebojnih rešitev, kot klasičen kombilimuzinski avtomobil spodnjega srednjega razreda pa se je znašel v spirali padanja prodaje avtomobilske klasike. Tudi golf je dobil številne brate z geni športnih terencev, ki so oklestili njegovo prodajo. Toda z osvežitvijo se avtomobil še vedno dobro drži. Letos tako sodi med prvih pet najbolje prodajanih osebnih avtomobilov v Evropi.

Foto: Gregor Pavšič

Golf je v turbulentnih avtomobilskih časih, ko proizvajalci hitijo z razvoji novih električnih platform, primer zelo dovršenega, celovitega in tudi cenovno sprejemljivega avtomobila. Zdi se kot varna izbira za tistega, ki danes pri nakupu novega avtomobila koleba med klasičnim in električnim pogonom. Tak golf bo z ostalimi primerljivimi avtomobili ostal spodoben cestni sopotnik še vsaj za naslednje leto.

Kako bo naprej? Kdo ve, tudi golf bo v deveti generaciji po napovedih iz Wolfsburga povsem nov avtomobil z električne platforme. Takrat ga bo s tem današnjim družilo le še isto ime.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prenova golfa je bila zmerno evolucijska. Popravili so nekaj preveč naprednih rešitev, ki so si jih pred tem inženirji zamislili. Tako so se z volana poslovila na dotik občutljiva stikala, kar je bilo moteče med vožnjo. Na volanu so zdaj klasični gumbi. Povečali so osrednji zaslon, mu namestili novejši operacijski sistem in nekaj več bližnjic za lažjo navigacijo. Medtem ko se je volan vrnil k avtomobilski klasiki, pa osrednja konzola ostaja minimalistična in digitalno usmerjena. Na njej so le štiri stikala, pa tudi ta so le bližnjice v podmenije na zaslonu. Ta je osrednji del komunikacije med voznikom in avtomobilom.

Prav gotovo pogrešamo delno vrnitev h klasiki tudi na sredinski konzoli. Golfu manjka klasičen vrtljiv gumb za nastavljanje glasnosti zvočnikov, pa tudi vrtljiv gumb za nastavljanje temperature klimatske naprave. Obe funkciji sta zdaj dosegljivi prek nekoliko nerodnih in nenatančnih drsnikov, ki pa so po prenovi vsaj osvetljeni, kar pride prav med vožnjo v mraku.

Foto: Gregor Pavšič

Golf ob tem ostaja ergonomsko prepričljiv, udoben in vsakodnevno praktičen avtomobil. V karavanski izvedbi variant, ki ima skoraj pet centimetrov daljše medosje kot kombilimuzinska izvedba, to praktičnost še bolje izpostavi. Prostornina prtljažnika je od 611 do 1.642 litrov. To je konkurenčna velikost z večino tekmecev, večji prtljažnik pa ima škoda octavia.

Dno prtljažnega prostora je mogoče nastaviti na dve višini, prav pa bo prišla tudi odprtina za smuči oziroma dolge predmete v naslonjalih sedežev. Prostora na zadnji klopi je zanesljivo dovolj. Sedi pa se nekoliko nižje kot morda v športnih terencih.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Testnega golfa varianta je poganjal Volkswagnov hibridni pogon na osnovi 1,5-litrskega bencinskega štirivaljnika. To je blagi hibrid, kar pomeni malenkostno pomoč elektromotorja, zgolj na elektriko pa se tudi po mestu ni mogoče peljati. Poraba goriva je bila zelo ugodna, saj je znašala le okrog 5,5 litra na sto prevoženih kilometrov.

S tako porabo se zdi golf prepričljiva izbira v času avtomobilskega prehoda na veliko izdatnejše elektrificirane pogone. Golf nima priključnega hibrida, zato pa poleg bencinskega nudi še dvolitrski dizelski motor.

Foto: Gregor Pavšič

Skladno z zakonodajo je golf opremljen tudi z obveznimi varnostno-asistenčnimi sistemi. Ti se zaženejo ob vsakem zagonu motorja. Moteče je delovanje sistema "line assist", ki med vožnjo zelo agresivno popravlja položaj znotraj prometnega pasu. Delovanje sistemov je mogoče v podmeniju med vožnjo začasno izključiti.

Vsaj pri blagem hibridu velja, da motor prav velikih vozniških užitkov ne prinaša. Zmore 110 kilovatov in tako kot domala vsi hibridi se najbolje izkaže takrat, ko ga vozimo defenzivno in umirjeno. Takrat bo poraba zagotovo pod šestimi litri, vožnja pa tekoča in lahkotna za potnike. Za dinamiko med ovinki pa golf, kljub svojemu podvozju, vsaj s tem pogonom ne bo izstopal.

V ponudbi še šibkejši motor, pa tudi dizel

Enak motor je na voljo še v šibkejši različici (85 kilovatov), ki je dobra dva tisočaka cenejši. Hibridni pogon je sicer povezan s samodejnim sedemstopenjskim menjalnikom DSG, pri ročnem šeststopenjskem menjalniku pa za pogon skrbi enak 1,5-litrski motor TSI brez elektrifikacije. Pri šibkejši različici je razlika med menjalnikoma (in pripadajočim motorjem eTSI ali TSI) dva tisoč, pri zmogljivejši pa že okrog 2.700 evrov.

Testni golf variant je s srednjo opremo style stal nekaj več kot 33.300 evrov. Pri tej opremi so serijski pomembnejši varnostni sistemi, prav tako vzvratna kamera, radarski tempomat, triconska samodejna klimatska naprava, brezžična povezava z vmesnikoma CarPlay ali Android Auto in podobno. Okrog 33 tisoč evrov stane pogonsko varčen in opremsko zelo spodobno sestavljen avtomobil. Karavan je od kombilimuzine dražji za okrog 700 evrov.