Črn mesec april: to so rezultati trgovcev z avtomobili

Nekateri svetovni avtomobilski trgi so v aprilu zabeležili skoraj stoodstotni padec prodaje novih avtomobilov, če letošnje številke primerjamo z lanskim aprilom. Prejšnji mesec so udarec doživeli tudi slovenski trgovci, ki so sicer v drugi polovici meseca spet odprli prodajne salone. Sprostile so se tudi storitve registracij in tehničnih pregledov.

Letos že več kot 10 tisoč manj prodanih avtomobilov

Aprila je bila po uradni statistiki prodaja novih avtomobilov v Sloveniji za 71 odstotkov slabša kot aprila lani, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Aprila so v Sloveniji prodali 4.600 novih avtomobilov manj kot v enakem obdobju lani.

Na letni ravni je letos prodaja upadla za 38 odstotkov oziroma 10.353 novih avtomobilov.

Raste le prodaja električnih avtomobilov

Med vsemi razredi se je letos povečala le prodaja električnih avtomobilov. Aprila je njihova prodaja zrasla za slabih 16 odstotkov, v prvih štirih mesecih pa skupno za 75 odstotkov. V praksi to pomeni, da so letos do konca aprila v Sloveniji registrirali novih 467 električnih vozil. Najbolje se še vedno prodajajo vozila iz razreda majhnih avtomobilov, teh so letos v tem obdobju prodali 3.245.

Prvih pet najuspešnejših znamk prvih štirih mesecev na bruto avtomobilskem trgu v Sloveniji so Volkswagen, Renault, Škoda, Hyundai in Peugeot.