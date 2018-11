Novo doma: korejski SUV, ki želi v ospredje #foto

Hyundaiev zastavonoša bo v svoji četrti reinkarnaciji kupce še naprej prepričeval z vsebino, prostornostjo in vsestransko uporabnostjo. Oblikovno svež in na pogled prijeten SUV razreda D je na voljo od 35 tisočakov naprej.

Santa fe je z vstopom v četrto generacijo dimenzijsko zrasel. Foto: Gašper Pirman

V 17 letih štiri generacije

Da santa fe ni le še eden številnih novih igralcev, ki želijo le pobrati smetano v izredno hitro rastočem segmentu vozil SUV, razkriva pogled na njegove korenine. Prvič je na evropske in tudi slovenske ceste zapeljal že leta 2001, ko marsikdo ni niti slutil, da bodo SUV-ji začeli krojiti avtomobilski svet. Hyundai je do danes pripravil že tri generacije tega modela in v Evropi prodal 400 tisoč santa fejev. Z vstopom v četrto generacijo je Hyundai uporabil vse preteklo znanje in ga nadgradil z najnovejšimi tehnologijami.

Ker je zrasel, ni več potrebe po različici grand

Novi santa fe je v dolžino zrasel za kar sedem centimetrov in je hkrati za centimeter širši od predhodnika. Inženirji so s tem poskrbeli za prostornejšo potniško kabino in ustvarili nekaj dodatnih centimetrov v prtljažnem prostoru. Ta je zdaj večji za 40 litrov (625 litrov) in je resnično ogromen, kar pomeni, da je v opcijski tretji vrsti na voljo več prostora za noge potnikov.

Če je bila prej različica grand serijsko opremljena s sedmimi sedeži, v običajnem in krajšem santa feju pa sta bila zadnja dva sedeža na seznamu opcij, zaradi dimenzijske rasti aktualne generacije ni več potrebe po dodatni različici. Hyundaievi inženirji so zato za 41 odstotkov povečali zadnja stekla in silhueto pri prtljažnem prostoru speljali tako, da je bolj prijazna glavam dodatnih dveh potnikov.

Oblikovno svež in moderen - pripravljen, da skupaj s konkurenčno ceno stopi na uspešno pot predhodnika. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik ima 625 litrov in je zrasel za 40 litrov. Foto: Gašper Pirman

Od 35 tisoč evrov dalje



Cene za osnovni dvolitrski motor s 110 kilovati, dvokolesnim pogonom in šeststopenjskim ročnim menjalnikom se začnejo pri 35 tisoč evrih. Za močnejši 2,2-litrski dizelski motor s 147 kilovati bo treba ob enaki izbiri paketa opreme doplačati malenkost več kot tisočaka.



Če želite imeti štirikolesni pogon, se bodo cene začele pri 37 tisoč evrih oziroma 38 tisoč, če je v igri močnejši agregat. Ob izbiri osemstopenjskega samodejnega menjalnika (doplačilo 2.200 evrov oziroma pri dveh najvišjih paketih opreme 2.800 evrov) ima dvolitrski motor 136 kilovatov, hkrati pa kupec prejme še nekaj kosov dodatne opreme (radarski tempomat, električno zavoro ...).



Doplačilo za dodaten par sedežev je 1.200 evrov in prvo projicirno steklo pri Hyundaiu, ki sliko projicira neposredno na steklo, stane 630 evrov.

Štirikolesni pogon so si izposodili pri premijski znamki Genesis

Santa fe je dobil elektronski sistem štirikolesnega pogona HTRAC, ki so ga do zdaj uporabljali pri Hyundaievi prestižni znamki Genesis. Sistem temelji na variabilni porazdelitvi navora in zavorne sile med prednjim in zadnjim kolesnim parom, s čimer je vozniku v veliko pomoč v najrazličnejših situacijah in vremenskih pogojih.

Motorna paleta novega santa feja obsega dva dizelska agregata. Serijski dvolitrski dizelski agregat je na voljo v dveh različicah, in sicer s 110 kW (150 KM) ali s 136 kW (185 KM), združen pa je lahko s šeststopenjskim ročnim ali novim osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Močnejši 2,2-litrski turbodizelski motor ponuja 147 kW (200 KM) in je na voljo je v kombinaciji z dvo- ali s štirikolesnim pogonom ter šeststopenjskim ročnim ali osemstopenjskim samodejnim menjalnikom.

Hyundai bo kmalu predstavil tudi dve alternativni pogonski opciji - na voljo bo kot hibrid in priključni hibrid.

V notranjosti so na voljo tri večopravilne enote različnih velikosti. Največja meri osem palcev in ima vgrajeno navigacijo ter se zna sporazumevati s sistemoma apple carplay in android auto. Foto: Hyundai

Stavi na varnost in udobje

Celoten sklop varnostnih pripomočkov je združenih pod oznako SmartSense. Med novimi tehnologijami izstopa sistem za opozarjanje na potnike zadaj, ki s pomočjo senzorjev nadzira zadnje sedeže in voznika opozori, če ta vozilo zapusti, ko so potniki še v njem. Novost predstavlja tudi aktivni sistem za preprečevanje trka s strani. Slednji voznika v primeru, da se ta iz manj pregledne stranske ulice ali parkirišča vzvratno vključuje neposredno v promet, ne opozori le na prečni promet, temveč v nevarnosti tudi samodejno ustavi vozilo. Sistem za varno izstopanje prav tako preprečuje nesreče, saj v primeru, da se vozilu od zadaj približujejo drugi udeleženci v prometu, začasno zaklene vrata in omogoči potnikom, da izstopijo iz vozila šele, ko nevarnosti ni.