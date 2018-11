Hyundai inovativno: delavci imajo "stol" ves čas pri sebi

Naprave, ki jih uporabniki ves čas nosijo na sebi in jim nadomestijo stol, so pri Hyundaiu poimenovali H-CEX oziroma Hyundai Chairless Exoskeleton. To pa niso edini Hyundaievi projekti, saj že dlje časa razvijajo tudi sisteme za pomoč pri gibanju in druge inovativne rešitve.

Ker je lahko sestavljanje avtomobilov fizično zahtevno, je pred časom Ford začel delavce v svojih tovarnah opremljati s pomožnimi eksoskeleti. Zdaj se je tega lotil tudi Hyundai, ki načrtuje, da bo do konca leta začel preizkušati dve takšni napravi v svojih severnoameriških tovarnah.

Prva od obeh naprav je bila prvič predstavljena lanskega avgusta v tovarni Hyundai-KIA v Severni Ameriki. Naprava je zasnovana tako, da zaščiti kolenske sklepe uporabnika. Omogoča jim namreč, da stojijo pokončno, hkrati pa jim daje oporo, ko jim bolj ustreza položaj sedenja.

H-CEX, ki je težak 1,6 kilograma, si uporabniki pritrdijo okoli pasu, stegen in kolen, podpira lahko težo do 150 kilogramov ter dovoljuje sedenje pod kotom 85, 70 in 55 stopinj.

Druga naprava, ki se imenuje Hyundai Vest Exoskeleton (H-VEX), se nosi na zgornjem delu telesa. Zasnovana je tako, da zmanjša pritisk na uporabnikov vrat in hrbet, in sicer tako, da mu doda 60 kilogramov moči, kadar roke uporablja za opravila nad svojo glavo.

Od olajšanja dela delavcem do pomoči pri gibanju paraplegikov

To pa ni prvi Hyundaiev poskus razvoja tovrstne tehnologije. Lani so predstavili Hyundai Waist Exoskeleton (H-WEX), ki podpira boke in zgornji del telesa med ponavljajočimi se ročnimi opravili ali pri dvigovanju težkega tovora, Hyundai Medical Exoskeleton (H-Mex), ki paraplegikom pomaga ponovno pridobiti sposobnost hoje, sedenja, stanja, obračanja in hoje po stopnicah, in projekt HUMA (Hyundai Universal Medical Assist), ki je bil zasnovan za posameznike z omejeno mišično močjo, saj jim z dodajanjem pomožnega navora pomaga pri osnovnem gibanju.

Med drugim podjetje načrtuje predstavitev robota za hotelske storitve, robota za prodajne storitve za uporabo v avtomobilskih prodajnih salonih, sistem električnega polnjenja vozil, ki samodejno zaračunava stroške polnjenja vozilom, parkiranim pred njim, ter sistem "robotske osebne mobilnosti", ki preklaplja med dvokolesno in trikolesno konfiguracijo za izboljšanje stabilnosti.