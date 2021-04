Še zadnji košček sestavljanke: tu je divji hyundai #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai s svojo podznamko N še naprej razveseljuje voznike širom sveta. Tokrat so dvignili srčni utrip s predstavitvijo športnega modela kona N, ki ga poganjata dvolitrski turbo motor z 206 kilovati in osemstopenjski samodejni menjalnik. Kona je s tem postala resnično vsestranski avto, ki je na voljo s klasičnimi motorji, kot izključno električni model, na voljo je tudi kot polni hibrid, na seznamu možnosti pa je tudi štirikolesni pogon.

Hyundai ima v svojem portfoliu že dva čistokrvna modela N (i20 N in i30 N), a tudi kupci v športnem svetu želijo prestopiti v svet križancev. Na nekaterih trgih najbolje prodajani segment in eden bolje prodajanih segmentov v Evropi je bil očitno velika vaba za Korejce, ki se s kono N podajajo tja, kjer je tekmecev zelo malo (ford puma ST, mini countryman, VW t-roc R).

Na Nürburgringu kot doma

Kot pravijo pri Hyundaiu, so ustvarili zmes uporabnega in športnega avtomobila, ki je lahko vsakodnevno uporaben ali pa se brez Foto: Hyundai težav zapodi po lokalnem dirkališču. Pod pokrovom motorja je zato vgrajen dvolitrski turbo štirivaljnik z 206 kilovati in 392 njutonmetri navora. Za kratek čas se lahko moč dvigne celo na 213 kilovatov z uporabo posebne funkcije N.

Motor je povezan z osemstopenjskim dvosklopkovnim menjalnikom. A ne gre za običajen serijski menjalnik, Korejci so ga znatno posodobili in pripravili na uporabo v športnem avtomobilu. Na seznamu sprememb je tudi drugačno prestavno razmerje ter nadzorna enota s spremenjeno umetno inteligenco za hitrejše prestavljanje. Vse izboljšave pripomorejo k hitrejšemu pospeševanju, zato kona N do stotice potrebuje 5,5 sekunde in doseže maksimalno hitrost 240 kilometrov na uro.

Trije posebni vozni profili

Ker ne gre le za malenkost izpiljeno različico kone, so pri Hyundaiu pripravili še tri posebne vozne programe – N grin shift, N power shift in N track sense. Prvi dvigne moč motorja za sedem kilovatov za dvajset sekund, drugi izboljša pospeševanje in tretji spremeni delovanje pogonskega sklopa za čimboljši izkoristek za vožnjo po dirkališču.

Tukaj se zgodba ne zaključi. Kona N je opremljena s kovanimi 19-palčnimi platišči in športnim zavornim sistemom. Ne manjka niti elektronsko nadzorovana delna zapora diferenciala, športni izpušni sistem ter pet običajnih voznih profilov. V notranjost so namestili poseben športni volanski obroč, aluminijaste stopalke, športne sedeže in digitalne merilnike z drugačno grafiko.

