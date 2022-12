Drzno iz Koreje: takšen bo novi kompaktni SUV #foto

Nova hyundai kona bo dobila zanimive oblikovalske rešitve, kar občutno bo daljša, malenkost širša in s tem prostornejša, njeno bistvo pa ostaja široka paleta pogonov od bencinskih do povsem električnih motorjev.

Hyundai je pet let stari koni namenil novo generacijo. Ta bo še naprej na voljo z različnimi pogoni - bencin, hibrid in polna elektrika, avtomobil pa bo večji od predhodnika. Nova kona bo tako daljša za 15 centimetrov, medosje pa so ji podaljšali za šest centimetrov. Za 2,5 centimetra je tudi širša. Korejci prav tako obljubljajo večji prtljažnik, ki je imel do zdaj prostornino 374 litrov.

Oblikovno so kono najprej oblikovali za njeno električno različico, nato pa to zasnovo namenili še hibridni in bencinski različici. Jasno viden je nov oblikovalski slog, predvsem tanek pas dnevnih svetil LED. Enako je tudi zadaj, kjer rešitev močno spominja na model ioniq 5. Podobnosti se nadaljujejo tudi v notranjosti, kjer so združili dve 12,3-palčni enoti zaslona v eno. Poslovil se je gumb za upravljanje z menjalnikom, saj se ročica zanj seli na desno stran ob volanskki obroč.

V Slovenijo pripelje poleti 2023

Pri Hyundaiju za zdaj še niso razkrili motorjev in tehničnih podrobnosti pogona. Če sklepamo po sestrskemu modelu kia niro, bo bencinsko kono poganjal litrski motor, osnova hibidnega pogona bo 1,6-litrski bencinski motor, električna kona pa naj bi imela baterijo tudi s kapaciteto 64 kilovatnih ur. Na potrditev bo treba počakati še nekaj tednov.

Nova kona bo v Slovenijo pripeljala prihodnje leto in sicer predvidoma najprej bencinska sredi poletja, jeseni pa nato še električna različica.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai