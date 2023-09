Korejski SUV: prej stiskanje, zdaj veliko bolj prostoren #foto

Hyundai je novo kono oblikoval bolj minimalistično in moderno, predvsem pa je povečal njene dimenzije ter precej izboljšal prostornost na zadnji klopi in tudi v prtljažniku. Že letos v Slovenijo prihaja okrog 200 vozil, povprečne cene bodo blizu 30 tisočakom.

Kompaktni športni terenec kona je za Hyundai eden najpomembnejših modelov v Evropi, ki dimenzijsko tudi v drugi generaciji spada med manjšega bayona in večjega tucsona. Kona je napredovala tam, kjer je bila v prvi generaciji najšibkejša - to je pri prostornosti prtljažnika in predvsem zadnje klopi, obdržala pa je širok izbor pogonov in z oblikovnim minimalizmom pridobila zelo moderno zunanjost. Notranjost pa ni pretirano digitalna in korejsko razmerje fizičnih in digitalnih gumbov se zdi kot mala lekcija marsikateremu evropskemu tekmecu. Še letos v Slovenijo prihaja tudi električna različica.

Foto: Gregor Pavšič

Prav električna kona, ki bo torej na trg prispela kakšen mesec za bencinsko gnano, je bila oblikovno najzaslužnejša za nov videz avtomobila. Električni avtomobil ne potrebuje maske motorja, ta minimalizem pa je Hyundai zato prenesel kar na vse pogonske različice avtomobila. Spredaj je tako treba izpostaviti ozek pas luči LED prek celotne širine vozila, enako je tudi zadaj. Kona je videti prečiščeno, in to bolj, kot smo od korejskih znamk vajeni.

Toda ključni napredek je avtomobil dobil v notranjosti. Dolg je namreč že 4,35 metra, to je 14,5 centimetra več kot prej. Kona je obenem nekoliko širša in višja, zelo pomembno je tudi šest centimetrov daljše medosje.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Po uradnih tovarniških meritvah to prinese dodatnih 7,7 centimetra za noge in še dober centimeter več nad glavo potnikov. Poleg daljše medosne razdalje so prostornost povečali tudi s tankimi, zdaj le še 8,5 centimetra debelimi sprednjimi sedeži. To je tri centimetre manj kot v prvi generaciji.

Prostornino prtljažnika so povečali za 30 odstotkov oziroma 105 litrov. Prtljažnik ima tako zdaj od 466 do 1.300 litrov prostora.

Vozniški prostor je svež, prav tako dobro prečiščen, a še vedno prav nič pretirano digitalen. Zaslon na sredinski konzoli ne spada med večje, zato pa ima avtomobil še naprej kopico klasičnih in tudi lično oblikovanih stikal in gumbov. Tega bodo veseli predvsem nekoliko starejši kupci takih avtomobilov, ki tudi sicer predstavljajo najpomembnejšo starostno skupino kupcev novih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ponudba pogonov bo še naprej zelo široka. Osnova je litrski bencinski turbomotor z močjo 88 kilovatov (120 "konjev"), ob tem pa še bencinski 1,6-litrski turbomotor z močjo 146 kilovatov (198 "konjev"). Oba sta na voljo z ročnim šeststopenjskim ali samodejnim sedemstopenjskim robotiziranim samodejnim menjalnikom. Ti motorji z 48-voltnim sistemom so blagi hibridi, pravi hibrid pa so izdelali v kombinaciji z 1,6-litrskim motorjem GDI. Moč znaša 103 kilovate (141 "konjev"). Za prenos moči v tem primeru skrbi šeststopenjski robotizirani menjalnik z dvojno sklopko.

Električna kona bo v Slovenijo prispela v zadnjih mesecih letošnjega leta.

Za dobro opremljeno od 28 do 30 tisoč evrov

Osnovna cena za kono v Sloveniji bo 26 tisoč evrov. Za srednji paket opreme in litrski "120-konjski" bencinski motor bo treba odšteti slabih 28 tisočakov. Za močnejši motor je treba pri enakem paketu opreme doplačati 2.300 evrov. Štirikolesni pogon pri močnejšem bencinskem motorju ceno poveča za 2.200 evrov, samodejni menjalnik pa ne glede na motor za 2.100 evrov. Cene za električno kono še niso znane, za hibridno različico pa bo treba odšteti nekaj nad 32 tisoč evri oziroma 1.900 evrov več kot pri klasičnem bencinskem motorju.

Hyundai namerava letos v Sloveniji prodati dvesto vozil.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič