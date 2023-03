Razkrite podrobnosti: Korejci so jo precej izboljšali #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai razkriva tehnične podrobnosti nove generacije kone, ki so jo izdelali z vidika električne in šele nato bencinske oziroma hibridne različice.

Hyundai bo drugo generacijo kone še naprej ponujal na bencinski, hibridni in električni pogon, toda razvili so jo z vidika električnega avtomobila. Ta je namreč v Evropi predstavljal 40 odstotkov prodaje kone, ta delež pa bo po predvidevanjih Korejcev le še naraščal.

Čeprav to ni namenski električni avtomobil kot ioniq 5 in je kona zadržala 400-voltni sistem, je ob nekoliko večjih dimenzijah dobila večjo osnovno baterijo, ravno dno pri potnikih zadaj (redkost pri večmotornih različicah avtomobilov), možnost dvosmernega polnjenja V2L in tudi dodatni sprednji prtljažnik.

Kona je postala daljša, širša in višja. Foto: Hyundai

Prenovljena notranjost - s sredinske konzole se je upravljanje s pogonom preselilo ob volan. Foto: Hyundai

Ključni prirastek: več prostora za potnike in večji prtljažnik

V primerjavi s predhodnico je nova kona 17,5 centimetra daljša, ob tem pa še 2,5 centimetra širša in dva centimetra višja. Medosno razdaljo so ji povečali za šest centimetrov. Prostornina prtljažnika je večja za 92 litrov. Avtomobil je torej z dodatnimi centimetri izboljšal tiste pomanjkljivosti (prostornost na zadnji klopi, prtljažnik), ki so omejevale konino uporabnost v prvi generaciji. Sprednji prtljažnik ima prostornino 27 litrov, dovolj za uporabno hranitev polnilnega kabla.

Še naprej dve bateriji

Kona bo še naprej na voljo z dvema baterijama. Manjša ima kapaciteto dobrih 48 kilovatnih ur in moč pogona 114 kilovatov, večja pa 48 kilovatnih ur in moč 160 kilovatov. Pri obeh znaša navor 255 njutonmetrov.

Največja moč polnjenja uradno še ni znana. Po podatkih Hyundaia se bo baterija od 10 do 80 odstotkov lahko napolnila v 41 minutah, odvisno seveda od primerne zmogljivosti polnilnice.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai