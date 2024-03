Se bo tveganje izšlo? Za prvih 50 kupcev velikanski popust, nato pa …

Hyundai je v Slovenijo pripeljal električno različico nove kone. Čeprav gre za enega kakovostnejših avtomobilov na trgu električnih vozil, so se trgovci odločili za izjemno visok cenovni popust za prvih 50 kupcev. Kako bodo vozniki sprejeli avtomobil po koncu popusta – električnih kon so v prejšnji generaciji Slovencem prodali 490, novih pa želijo letos registrirati vsaj 150 –, je težko napovedati.

Foto: Gregor Pavšič Hyundai kona je že v prvi generaciji sodila med najkakovostnejše električne avtomobile svojega časa. Njena domala edina pomanjkljivost je bila prostornost na zadnji klopi in delno tudi v prtljažniku, z vidika pogona pa je bila ob prihodu na trg leta 2017 celo pred svojim časom. Z električno kono smo pred petimi leti iz Ljubljane peljali do Izole in nazaj, na koncu poti pa je ostalo še 30 odstotkov energije v bateriji. Dejansko zelo podobno zmorejo tudi današnji električni avtomobili z relativno primerljivimi baterijami. Pred nekaj tedni smo enak izkupiček zabeležili tudi s prenovljeno teslo model 3 z večjo baterijo (long range).

Kona je v drugi generaciji postala oblikovno še bolj minimalistična, opremsko modernejša, predvsem pa večja –medosje so ji podaljšali za šest centimetrov, prtljažnik pa za 30 odstotkov. Tudi tri centimetre tanjši sprednji sedeži niso zanemarljivi. Vse to pomeni, da se na zadnji klopi sedi veliko udobnje kot prej in da je občutno več prostora v prtljažniku. Kona je postala večji avtomobil, ki že sili iz klasičnega segmenta B SUV.

Kaj nudi električni pogon?

Hyundai bo za kono še naprej nudil dve velikosti baterije. Pri večji je kapaciteta približno taka kot do zdaj (65 kWh), pri manjši pa so kapaciteto z 39 povečali na 48 kilovatnih ur (kWh). To precej izboljšuje uporabnost kone z manjšo baterijo. Razlika v dosegu po WLTP je okrog 150 kilometrov, imata 114 oziroma 160-kilovatni elektromotor, pri ceni pa je razlika okrog pet tisoč evrov.

Izpostavimo skrb za sprednji prtljažnik za polnilni kabel ("frunk"), ki meri 27 litrov, doplačljiv je sistem V2L ("vehicle to load") za polnjenje zunanjih porabnikov, na sredinski konzoli je tudi klasična 230-voltna vtičnica. Kona zmore vleči tovor z maso do 750 kilogramov.

Pri večji bateriji je doseg po standardu WLTP v kombiniranemu načinu vožnje prek 500 kilometrov. Realno lahko pri večji bateriji voznik pričakuje od 350 do 400 kilometrov dosega, kar je zavidljiv podatek za avtomobil tega razreda.

Platforma kone je 400-voltna, zato tudi polnilne moči pri bateriji niso zelo visoke. Pri večji bateriji znaša ta moč do 100 kilovatov (pri manjši do 75 kilovatov) za polnilnice DC, pri klasičnih polnilnicah AC pa do 11 kilovatov.

Hyundai kona na prvi pogled in po dozdajšnjih izkušnjah z njo ni avtomobil, ki bi potreboval nadpovprečno velike popuste oziroma atraktivne prodajne akcije. Električni hyundaiji so že od prvega ioniqa prepričali s tehnologijo in energijsko učinkovitostjo. Hyundai je do zdaj v Sloveniji prodal 490 električnih kon, novih želijo letos 150.

Nazaj k velikemu popustu, ki smo ga omenili uvodoma in ki bo na voljo od ponedeljka naprej. Na voljo bo za prvih 50 kupcev, znaša pa 7.500 oziroma pri eni različici celo 8.500 evrov. Tako veliko akcijo na svoja pleča ni prevzel uvoznik Hyundaija za Slovenijo, temveč zavoljo pospeševanja svoje prodaje električnih vozil tudi sama tovarna.

Draga je že bencinska, enako tudi električna

Težava korejskih električnih avtomobilov je proizvodnja daleč od Evrope, kar neizbežno prinaša tudi višje transportne stroške in daljše čakalne dobe. Tako kot poceni nikakor ni nova kona z bencinskim motorjem, je cena dokaj visoka tudi pri električni. Brez popustov stane kona z manjšo baterijo vsaj 43.490 evrov, z večjo pa dobrih 48 tisoč evrov. Najbolje opremljena stane celo več kot 51 tisočakov. To kono cenovno postavlja ob bok osnovnih različic večjega ioniqa 5, pa tudi ob ali celo nad teslo model 3. Osnovna kona stane praktično toliko kot tesla model Y.

Z omenjenimi popusti nato začetna cena kone pade celo pod mejo 35 tisoč evrov (resda brez toplotne črpalke, ki pri prvem od dveh paketov opreme ni serijska), različica z večjo baterijo pa na manj kot 41 tisočakov.

Primerljivo opremljena bencinsko gnana kona (s samodejnim menjalnikom) stane od približno 30 do 35 tisoč evrov.

Večini znamk le električne "drobtinice": bo še kdo ponovil Hyundaijevo taktiko?

Vse to pa nazorno kaže, da se na trgu električnih avtomobilov obetajo zelo zaostreni cenovni pristopi. Že lanska prodaja v Sloveniji je pokazala, da ima kupcev zares veliko le Tesla, vse ostale znamke in njihovi avtomobili pa si nato ostale kupce električnih avtomobilov razdelijo med sabo. In igralcev na trgu je veliko, kar pomeni, da večina ne doseže številčnejše prodaje. Zato bržkone tudi odločitev Hyundaija o agresivnem napadu na trg, ki pa je vezan le na prvo tretjino načrtovane letošnje prodaje avtomobila.

Kako se bo trg odzval takrat, ko bodo prodali prvih 50 avtomobilov in velikih popustov ne bo več na voljo, bo pokazal čas.

