Hyundai z novostjo, Norvežani so jo razgrabili

Velika baterija za več kot 400 kilometrov dosega

Že ob obisku avtomobilskega salona v Ženevi smo novega hyundaia kono electric označili za eno najpomembnejših avtomobilskih novosti leta. Korejci so svoj športni terenec opremili z baterijo kapacitete 40 kilovatnih ur, za manjše doplačilo pa bo lahko imela baterija tudi kapaciteto 64 kilovatnih ur. To po novem standardu WLPT obljublja več kot 400 kilometrov realnega dosega.

Norvežanom letos 2.500 električnih kon

Predstavniki Hyundaia na Norveškem so sporočili, da je zanimanje za rezervacijo vozila izkazalo 20 tisoč ljudi. Prejemanje naročil so ustavili, saj Hyundai za zdaj v svoji tovarni ne more izdelati tako velikega števila avtomobilov. Letos bodo na Norveškem prodali največ 2.500 električnih kon.

Osnovna različic bo na Norveškem stala 31 tisoč evrov, kona z večjo baterijo pa od 39 tisoč evrov naprej.

Prvi Norvežani bodo kono dobili julija, v Slovenijo avtomobil predvidoma prispe proti koncu leta.

Kono poganja elektromotor z močjo 150 kilovatov in 395 njutometri navora. Do 100 kilometrov na uro pospeši v 7,6 sekunde in doseže najvišjo hitrost 167 kilometrov na uro. Kono bo mogoče na polnilnicah z enosmernim tokom DC polniti tudi z močjo do 100 kilovatov, na polnilnicah z izmeničnim tokom AC pa do moči 7,2 kilovata.