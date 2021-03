Uradno: to je novi Hyundaiev mestni križanec #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da bo šlo za drzno oblikovanega mestnega športnega terenca, so nakazovale skoraj v celoti zakrite fotografije. Zdaj je to postalo jasno, ko je Hyundai povsem razkril svoj najnovejši model. Bayon bo poskušal speljati čim več kupcev že uveljavljenim igralcem (VW T-cross, škoda kamiq, nissan juke, renault captur, peugeot 2008 in drugi).

Kompaktne mere niso ovira za prostorno potniško kabino

Bayon meri v dolžino 4,1 metra, širok je 1,7 metra, sloni pa na enaki arhitekturi kot mali i10. Z 2,5 metra dolgim medosjem stavi na prostorno potniško kabino glede na svoje zunanje dimenzije, zato ima tudi prtljažni prostor s prostornino 411 litrov. Seveda ne bo na voljo s štirikolesnim pogonom, nekoliko dvignjeno vzmetenje pa bo olajšalo vstop v avto in izstop iz njega.

Terenski videz dopolnijo črne obrobe blatnikov in zaščite odbijačev. Sprednji del si je oblikovne linije izposodil pri koni, zadek pa je zelo dinamičen s svetlobno linijo, ki se razteza čez celotna prtljažna vrata. Vsekakor gre za enega bolj drzno oblikovanih športnih križancev, ki bo, tako kot kona, na cesti polariziral.

Digitalni merilniki so serijski

V notranjosti je podobnost z i10 večja, a bayon bo serijsko opremljen z 10,25-palčnimi digitalnimi merilniki. Pri nižjih stopnjah opreme bo vgrajen osempalčni zaslon na dotik, tisti bolje opremljeni primerki pa bodo dobili 10,25-palčni zaslon na dotik.

Kupec se bo odločal med dvema pogonskima enotama. Pri obeh je osnova litrski turbotrivaljnik, le da bo pri šibkejši moč omejena na 73,6 kilovata, pri močnejši pa na 88 kilovatov. Ta bo delovala še v kombinaciji s Hyundaievo 48-voltno blago hibridno tehnologijo.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai