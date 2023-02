Nekoč grdi raček, danes trn v peti tekmecem #foto

Še kako živ je spomin na prvo generacijo X1, ki je bila pred 14 leti odgovor BMW na vse višje cene pogonskih goriv. S kompaktnim športnim terencem in serijskim pogonom na zadnji kolesni par je hitro prodal enega bolj priljubljenih modelov ne le v Evropi, temveč tudi v Sloveniji. V tem času so se Bavarci marsikaj naučili in tretjo izdajo X1 kar precej pomaknili k družinam, ki obenem želijo sedeti v premijskem športnem terencu. Zaradi precejšnje dimenzijske rasti kmalu ne bo več kompakten, saj je že prerasel prvo generacijo X3, a je zaradi dodatnih centimetrov veliko pridobil v notranjosti. Če k temu dodamo še najnovejši kokpit z ukrivljenim zaslonom, je jasno, da je X1 postavil visoko letvico največjim tekmecem.

Palec gor: družinska uporabnost, velik prtljažni prostor, dodatni predal, odličen dizelski motor, prostor za telefon

Palec dol: klimatska naprave preko zaslona na dotik, brez vrtljivega stikala

Leta 2020 je bil X1 najbolj prodajan BMW na naših tleh, v letu 2021 je prodajno zaostal le za serijo 2 (active tourer in kupe), lani pa se je že napovedoval prihod nove generacije, zato je pričakovano prodajno izpadel z internega odra za zmagovalce pri BMW. A glede na videno in preizkušeno X1 spet napovedujemo uvrstitev v prodajni vrh, če ne celo na sam vrh znotraj bavarske znamke.

Mah, večje mu pašejo

Čeprav so Bavarci v preteklih letih pokazali, da si upajo in so z nekaterimi oblikovnimi rešitvami močno razburkali avtomobilski svet, so pri tretji izdaji X1 ostali razmeroma mirni. Seveda, sprednji ledvički sta večji kot prej, a ne preveliki in ravno prav vpadljivi. Če izvzamemo očitno novost, je drugih vizualnih sprememb manj. Poudarek je na podrobnostih, ki so zdaj bolj po vzoru zadnjega oblikovnega jezika znamke, v celoti pa deluje X1 prijetno svež in všečen.

Prehod na novo arhitekturo FAAR, to si deli z družinsko serijo 2 active tourer, je prinesel poleg prirastka zunanjim meram predvsem dodatne centimetre v sami prostornosti. X1 tako po novem meri točno 4,5 metra, kar je skoraj pet centimetrov več kot prej. Obenem je tudi širši za tri centimetre in višji za 4,5 centimetra, na račun treh centimetrov daljšega medosja (2.692 milimetrov) je pridobil predvsem pri prostornosti notranjosti. Če je bil prej zaradi delitve arhitekture s serijo 3 pogon v osnovi speljan na zadnji kolesni, je zdaj prvotno speljan na sprednji kolesni par.

Sprednji prilagodljivi žarometi so odlični in noč spremenijo v dan. Foto: Gašper Pirman

X1 je postal zelo všečen SUV, še posebej z dodatki M. Foto: Gašper Pirman

Sedeži, ki jih ne pričakuješ v premijskem SUV

S sprednjim ukrivljenim zaslonom X1 res naredi vtis, a nam je bila všeč uporabnost predvsem zadaj - torej klopi in prtljažnika. Prtljažnik je mogoče razširiti s 540 na največ 1.600 litrov, sedeži se podirajo v res priročnem razmerju 40:20:40, opcijsko pa jih lahko nastavite tudi po naklonu. Kot dodaten bonus je tukaj še za 13 centimetrov pomična klop. S tem smo si lahko prilagodili zadnji del po svojih potrebah. Če smo potrebovali večji prtljažnik, smo klop in naslonjala pomaknili naprej, če smo imeli zadaj potnike, smo jo pomaknili bolj nazaj. Je pa treba poudariti, da ob polno pomaknjeni klopi naprej tam ne more sedeti niti otrok, ker je prostora enostavno premalo.

Še enkrat, zaslon na dotik naj bo rešitev v sili

BMW se je tako kot pri active tourerju odločil, da bo iz avta odstranil super priročno vrtljivo stikalo in celotno upravljanje preselil na zaslon na dotik. Tudi klimatsko napravo. Vsaj malo mu oprostimo to potezo, saj so poskrbeli za res odziven in pregleden zaslon. Toda kljub temu potrebujemo več časa, da vklopimo gretje sedežev ali spremenimo način pihanja. Voznik si lahko osrednji zaslon prilagodi svojim potrebam, a na trenutke zna biti iskanje po menijih prezakomplicirano in časovno potratno - to pa med vožnjo pomeni tudi nevarno.

Svetla, topla in dinamična potniška kabina je med boljšimi v svojem razredu, če ne celo najboljša. Lebdeči naslon za roko z vgrajeno nadzorno ploščo je res lep na pogled, še posebej, ker je pod njim velik odlagalni predal. Fizičnih stikal praktično ni več, volanski obroč prepoznavno debel in voznikovi digitalni merilniki pregledni in presenetljivo grafično ne preveč načičkani. Tokrat moramo pohvaliti BMW, da je v serijsko opremo dodal kar precej novih stvari (samodejna klimatska naprava z dvoobmočnim upravljanjem, usnjen športni volan, navigacijski sistem, opozorilo pred čelnim trkom in parkirni asistent, vključno s kamero asistenta pri vzvratni vožnji), toda to še ne pomeni, da se v X1 ne da dodati za petmestno številko dodatne opreme.

Položaj za volanom je odličen, prav tako navduši ločljivost in odzivnost zaslona na dotik. Foto: Gašper Pirman

Zadnja klop se pomika za 13 centimetrov naprej in nazaj. Foto: Gašper Pirman

Dizelski odličnjak

Testni X1 je poganjal najmočnejši dvolitrski dizelski štirivaljnik s 145 kilovati in kar 400 njutonmetri navora. A na gre za povsem klasični dizelski motor, saj mu na pomoč priskoči tudi blago-hibridna tehnologija. Ta prinaša s pomočjo integriranega starterja – generatorja dodatnih 14 kilovatov, predvsem pa poskrbi za skoraj neslišno ter nezaznavno vžiganje in ugašanje dizelskega motorja. BMW se je s to pogonsko kombinacijo zopet proslavil, saj je navora več kot dovolj za dinamično vožnjo ali pa povsem spokojno vožnjo ob prometnih konicah. Že tako tih motor je zaradi odlične zatesnjenosti kabine za volanom skoraj neslišen.

Tudi poraba goriva je povsem spodobna ob več kot 200 konjih. BMW sicer obljublja manj kot pet litrov porabe, a smo mi porabili 5,7 litra na sto prevoženih kilometrov. Vsekakor pa je BMW s tem motorjem postavil ogledalo električnemu in priključno-hibridnemu pogonu. S ceno od 47 tisoč evrov naprej seveda ni med poceni kompaktnimi SUV, toda s tako veliko založenostjo opremo ter takšnim motorjem zna prepričati marsikoga, ki je sicer kupoval nekoliko cenejši avtomobil.

tehnični podatki BMW X1 23d xDrive vrsta motorja dizelski 4-valjni prostornina v cm3 1.995 sistemska moč v kW (KM) 155 (211) navor v Nm 400 menjalnik 8-stopenjski samodejni pogon štirikolesni mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.500 X 1.845 X 1.642 medosna razdalja v mm 2.692 prtljažnik v litrih 540 - 1.545 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.765 (575) največja hitrost v km/h 225 pospešek do 100 km/h v sekundah 7,4 poraba (po normah EU) v l/100 km 4,8-5,4 poraba na testu v l/100 km 5,7 cena osnovnega modela v EVR 40.500 cena testnega vozila v EVR 47.950 cena testnega vozila z dodatno opremo v EVR 47.950

Galerija: tretja izdaja X1