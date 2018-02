To je novi hyundai santa fe #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedem centimetrov daljši in centimeter širši

Hyundai je pred februarsko premiero predstavil prve fotografije nove generacije santa feja. Oblikovno je dobil sprednje žaromete in masko motorja, ki ga že poznamo z manjšega križanca kone. V primerjavi s predhodnikom bo sedem centimetrov daljši (4.770 mm) in centimeter širši (1.890 mm). Prirastek prinaša tudi daljšo medosno razdaljo in s tem več prostora v notranjosti vozila.

Santa fe bo dobil elektronski sistem štirikolesnega pogona HTRAC, ki so ga do zdaj uporabljali pri Hyundaijevi prestižni znamki Genesis. Avtomobil bo polno opremljen tudi z naprednimi varnostnimi elementi. Serijsko bo imel santa fe sistem za samodejno zaviranje v sili in sistem proti nenamerni menjavi voznega pasu.

Foto: Hyundai