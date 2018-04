Prenovljeni hyundai i20 maha v slovo dizlom #foto

Foto: Hyundai

Kozmetične spremembe so manjše narave

Petvratna kombilimuzina se pohvali z vrsto manjših lepotnih popravkov. Na sprednjem delu so oblikovalci poskrbeli za drugačen odbijač in kaskadno masko hladilnika. Večje spremembe je možno zaznati pri zadku, kjer so poleg drugačnega odbijača spremenjena še prtljažna vrata s prostorom za registrsko tablico. Kozmetično prenovo zunanjosti zaokrožijo še nove zadnje luči ter 15 in 16-palčna platišča.

Zahtevni kupci se lahko odločijo za opcijsko panoramsko streho ali pa streho obarvajo v črno barvo. Ker smo ravno pri barvah. Na voljo so trije novi odtenki, champion blue, clean slate in tomato red.

Boljša povezljivost s pametnimi napravami

Ob pogledu v potniško kabino vidimo novo večopravilno enoto s 7-palčnim zaslonom, ki se zna sporazumevati s sistemoma android auto in apple carplay. Boljše opremljeni paketi prinašajo še serijsko vgrajeno navigacijo in povezljivostne storitve preko mobilnega omrežja. Če ostanemo za trenutek pri tehnologijah. Hyundai Smartsense združuje sisteme za pomoč ohranjanja vozila v voznem pasu in opozorilo pri nenamerni menjavi voznega pasu, samodejno zaviranje v sili, sistem proti utrujenosti voznika in samodejni prižig dolgih luči.

Pod pokrovom motorja bo na voljo litrski prisilno polnjeni bencinski agregat T-GDi z 74 ali 88 kilovati. Na voljo bo še 1,2-litrski štirivaljnik z 55 in 62 kilovati. Vsi motorji so opremljeni s sistemom stop&start, litrski trivaljnik pa ima vgrajen nov filter trdih delcev. Menjalniki ostajajo nespremenjeni, prvič pa je pri najmočnejšem agregatu 7-stopenjski samodejni dvosklopkovni menjalnik.