Novi avto Korejcev: mala raketa z divjo podobo #foto

Dolgo časa so ga napovedovali, tokrat pa so pri Hyundaiju končno razkrili vse podrobnosti nove športne igrače. I20 N poganja 1,6-litrski turbo bencinski motor z 152 kilovati in ima enako maso 1.190 kilogramov kot i20 dirkalnik iz prvenstva WRC.

Svet majhnih športnikov je v zadnjih letih vse bolj okrnjen, a to ne pomeni, da je mrtev. Daleč od tega, saj se je odlični fiesti ST in vsestranskemu polu GTI pridružil nov igralec. Hyundai je po dolgotrajnem napovedovanju le predstavil novi i20 N. Korejci so se opirali na znanje pridobljeno v svetovnem reli prvenstvu, novi član družine pa nosi vpadljivo obleko, ki bo zagotovo pritegnila marsikateri pogled.

Enako težak kot dirkalnik v reliju

Hyundai se je odločil upreti trendom in je v i20 N vgradil štirivaljni 1,6-litrski turbobencinski motor, 6-stopenjski ročni menjalnik in Foto: Hyundai mehansko zaporo diferenciala. 152 kilovatov in 275 njutonmetrov navora skupaj z maso le 1.190 kilogramov je dovolj, da pospeši do stotice v 6,7 sekunde in doseže maksimalno hitrost 230 kilometrov na uro.

A podrobnosti so skrite drugje, saj ima motor največji navor na voljo med 1.750 in 4.500 vrtljaji, zato bo maksimalno pospeševal praktično čez veliko območje vrtljajev. Čeprav so ta motor že uporabili pri drugih modelih so pri i20 N namestili novo turbino in hladilni sistem ter sistem CVVD (Continuously Variable Valve Duration).

Želi izzivati fiesto ST

Pogon je seveda na sprednji kolesni par, toda kupci se lahko odločijo za opcijsko mehansko zaporo diferenciala. V prvi vrsti naj bi šlo za vozniški avto, namenjen vožnji skozi zavoje, zato so ojačali karoserijo na dvanajstih različnih točkah. Pri vzmetenju so popravili geometrijo, spremenili naklon koles, dodali stabilizacijsko palico, športne vzmeti in blažilnike. Večje so tudi zavore.

Športni i20 N bo v Evropo zapeljal spomladi prihodnje leto.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai