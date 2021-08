Hyundaiev trio adijo: to nastane, ko daš razvojnikom proste roke #foto

Skoraj nemogoče je Hyundaieve modele N zgrešiti na cesti. Ne le zaradi barve, o njihovem športnem srcu in voznih lastnostih glasno govorijo tudi različni usmerjevalniki zraka in velika platišča.

Skoraj nemogoče je Hyundaieve modele N zgrešiti na cesti. Ne le zaradi barve, o njihovem športnem srcu in voznih lastnostih glasno govorijo tudi različni usmerjevalniki zraka in velika platišča. Foto: Gašper Pirman

Še pred leti Hyundaia v svetu športnih avtov ni nihče jemal resno, a z velikanskimi finančnimi vložki in pravimi razvojnimi odločitvami že dihajo za ovratnik nekaterim tekmecem z bistveno daljšim stažem. Še več, z brezkompromisnimi voznimi lastnostmi i20 N in i30 N se pravzaprav že postavljata po robu najboljšim in vse večkrat jih omenjajo med vozniško najboljšimi avtomobili. Tretji model z oznako N, kona N, je sicer najmanj divji, a je še vedno izjemno zabaven, svojim terenskim genom navkljub.

Hyundai je mislil zelo resno, ko je pred leti v korejskem Namyangu napovedal ustanovitev športne podznamke vozil N in jih začel na nemškem Nürburgringu tudi pospešeno razvijati. Med razvojem so z vsakim izmed trojice po slovitem dirkališču Nürburgring prepeljali vsaj 500 krogov in tako do potankosti razvili še najmanjšo podrobnost, zaradi katere bo imel njihov model v voznih lastnostih prednost pred največjimi tekmeci.

Pod vodstvom slovitega inženirja so naredili pomemben preskok

Ob ustanovitvi oddelka N so v svoje vrste iz BMW-jevega oddelka M pripeljali še Alberta Biermanna in delo se je začelo. Prvi je na ceste zapeljal i30 N in takoj postal priljubljena izbira amaterskih voznikov, ki so za konec tedna radi zapeljali na lokalno dirkališče. Kaj ponuja, smo lahko preizkusili na zaprtem poligonu in spet spoznali, da je i30 N pravi pobalinski avtomobil. Ves paket avtomobila, ki je lahko miren ob vožnji do vrtca in hudo divji na popoldanskem sprehodu med ovinki, ponuja zares veliko avtomobilske tehnike in predvsem vozniških užitkov.

S posebnimi aerodinamičnimi rešitvami so v Namyangu poskrbeli za učinkovit pretok zraka mimo avtomobila. Z raznimi dodatnimi karoserijskimi dodatki, kot so sprednji podaljšek odbijača, zadnji difuzor in strešni usmerjevalnik zraka, so izničili vrtinčenje zraka za avtomobilom in pod njim ter tako povečali podtlak in seveda posledično izboljšali vozne lastnosti.

I20 N je pravi mali bombnik, ki s svojimi voznimi lastnostmi navduši, a je po drugi strani vsakodnevno najmanj uporaben. Foto: Gašper Pirman

Najmanjši samo z ročnim, SUV samo z avtomatskim in največji z obema menjalnikoma

Čeprav gre za tri športne avtomobile, ki s svojimi odličnimi voznimi lastnostmi merijo na enako skupino kupcev, je med njimi kar nekaj Številni aerodinamični dodatki ne poskrbijo le za drzen videz, z njimi so predvsem izboljšali aerodinamično učinkovitost avtomobila. Foto: Gašper Pirman razlik. I30 N in kona N sta na primer opremljena s prilagodljivimi blažilniki, ki se prilagajo izbranemu voznemu profilu in v načinih normal in eco nekoliko izboljšata udobje. Najmanjši i20 ima tako klasične oljne blažilnike in je na voljo samo z ročnim menjalnikom. Edini ima tudi mehansko zaporo diferenciala in se med vsemi tremi zdi najbolj športno osredotočen in zabaven. Po drugi strani je pri koni N na voljo le osemstopenjski samodejni menjalnik, kupec pri i30 N pa lahko izbira med obema menjalnikoma.

Tudi motor je v najmanjšem modelu N prostorninsko manjši (1,6-litrski proti dvolitrskemu) in ima neodvisno od paketa opreme 150 kilovatov. Pri i30 N ima v osnovnem paketu turbo motor 184 kilovatov, ob izbiri paketa performance pa se moč poveča na 206 kilovatov in pri koni N je na voljo le izvedenka z 206 kilovati.

Z vsakega nekaj: od 23 do 37 tisoč evrov

Hyundai je s svojimi tremi športniki iz serije N vrgel kost vsem tekmecem, ki so v zadnjih letih svoje športnike začeli usmerjati v smer vsakodnevne uporabnosti ter brezkompromisno športno začeli potiskati na stran. Za i20 N bo treba odšteti 23 tisoč evrov oziroma 25 tisoč s paketom performance, še posebej z zadnjim se lahko postavi po robu razrednemu prvaku fordu fiesti ST.

Cene za i30 N se začnejo pri 28.500 oziroma pri 35 tisoč evrih za močnejši motor in paket performance. Čeprav je imel renault megane RS vrsto let status nedotakljivega, pa si i30 N želi zavzeti njegovo mesto.

Na koncu je tukaj še kona N, ki pravzaprav nima pravega tekmeca. Ta športni terenec prinaša športnost in prednosti terencev, a vseeno ni tako divjaško razpoložen kot i20 N in i30 N. Cene za kono N se začnejo pri 37 tisoč evrih, obenem je najdražja izmed trojice N.

Kona je na voljo z motorji na notranje zgorevanje, kot hibrid, kot električni model in zdaj tudi kot čistokrvni športnik kona N. Foto: Gašper Pirman

V notranjosti ne manjkajo športni sedeži in namenska stikala za prilagajanje voznih profilov. Foto: Gašper Pirman

Pri vseh treh so na voljo različne kombinacije menjalnikov. Pri i20 N le ročni, pri i30 N ročni in samodejni in pri koni N samo samodejni. Foto: Gašper Pirman