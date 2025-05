Ni tank, ampak tang – mimo Ljubljane še en zanimiv in redek kitajski SUV #video

Na vožnji mimo Ljubljane smo v zadnjih tednih že ujeli več redkih novih avtomobilov z električnim pogonom. Taka sta bila na primer kitajski xpeng G6 in ameriški lucid air. Tokrat na zgornjem videu vožnja največjega športnega terenca znamke BYD, ki je vodilni kitajski proizvajalec avtomobilov. Če je BYD znan tudi po svojih nizkocenovnih avtomobilih, trkajo s tangom na rob premijskega avtomobilskega razreda.

BYD svojih avtomobilov v Sloveniji uradno še ne prodaja. V Avstriji je treba za tanga odšteti 72 tisoč evrov, v to ceno pa je vključena vsa oprema razen opcijske barve.

Avtomobil je sicer dolg 4,97 metra, širok je 1,95 metra, medosna razdalja pa znaša 2,82 metra. Baterija je tipa LFP in to kljub veliki kapaciteti 108 kilovatnih ur. Pogon ima na vsa štiri kolesa, sistemska moč je do 380 kilovatov. Do sto kilometrov na uro tang pospeši v 4,9 sekunde, najvišja hitrost je 190 kilometrov na uro.

Pri bateriji še največja moč polnjenja – pri enosmernem toku DC je ta do 190 kilovatov, pri izmeničnem toku AC pa do 11 kilovatov.

Foto: BYD

Foto: BYD Foto: BYD Foto: BYD