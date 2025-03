BYD zaposluje, v Slovenijo prek pisarne iz Zagreba: kdo bodo trgovci?

BYD je kot največji kitajski proizvajalec avtomobilov, ki je lani spet močno povečal svoj izvoz iz Kitajske na prekomorske trge, prisoten že v vseh sosednih državah. Zelo tesne vezi imajo z Madžarsko, kjer bodo letos končali prvo evropsko tovarno, že dalj časa svoja vozila prodajajo v Italiji, pisali smo že o uspešnem trgovanju tudi v Avstriji.

Foto: BYD

Zdaj je BYD uradno vstopil tudi na Hrvaško, in sicer prek podjetja Harmony New Energy Service Zagreb. Lastnik podjetja je Harmony New Energy Auto Service Europe Holding iz Nizozemske, kjer je tudi sedež evropske izpostave BYD. Ta trenutno zaposluje 380 ljudi.

Prvi prodajni salon so odprli v Zagrebu (BYD Harmony Zagreb na Savski cesti), po poročanju hrvaških medijev sledijo še saloni na Reki, v Osijeku in Splitu. Sprva bodo prodajali tri modele – seal U, seal in atto 2. Za zadnjega cene še niso znane, cene sealov se bodo začele pri 48 tisoč evrih, cene modela seal U pa pri 45.500 evrih. Priključni hibrid seal U DM-i stane slabih 40 tisoč evrov.

Foto: BYD

BYD vodstvene kadre zaposluje tudi za območje Slovenije

Glede začetka trgovanja BYD v Sloveniji za zdaj uradnih potrditev še ni. BYD prek svoje osrednje evropske informacijske točke, sedež družbe je na Nizozemskem, trenutno išče tako namestnika direktorja za območje Hrvaške in Slovenije, pa tudi regionalnega vodjo prodaje in ključnih strank za območje Hrvaške in Slovenije.

Oba bosta svojo službo opravljala iz Zagreba. To nakazuje, da bo BYD vodstveno svoj vstop na slovenski trg opravil prek hrvaške osrednje pisarne in iz Zagreba urejal posle s trgovci.

Kdo bodo trgovci za BYD v Sloveniji?

Že lani je bil blizu dogovora po naših informacijah Wallis Motor iz Ljubljane (sicer trgovcev z BMW, Mini in Land Rover), a se je, kot kaže, zapletalo pri izbiri ustreznega prodajnega salona. V dogovorih z BYD je bil nato neuradno Emil Frey Slovenija, kjer pa razpleta pogovorov s kitajskim podjetjem še ne komentirajo.

Slovenci so lani prvič v enem letu registrirali več kot tisoč avtomobilov kitajskih znamk. Daleč najuspešnejši je bil MG, kar velja tudi za evropski trg. Letos naj bi v Slovenijo prišlo še nekaj kitajskih znamk, neuradno tudi Jaecco – ta spada pod okrilje družbe Chery Auto.