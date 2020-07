Ima kar nekaj adutov v rokavu: lahko ogrozi golfa? #foto

Leon je bil vedno tisti, dinamično oblikovani bratranec golfa, ki je k sebi privabljal predvsem mlajše, drznejše in nekoliko bolj športno naravnane kupce. Čeprav oba slonita na enaki arhitekturi MQB Evo in si delita motorje, digitalno pamet in sta na ceste zamudila za dobro leto je razlik med njima precej. Leon še vedno stavi na svoj drznejši značaj, zaradi precej pasivne oblike golfa pa ima tokrat še več možnosti, da mu odvzame večji delež kupcev.

Prišel je z enoletno zamudo

Leona, kot najpomembnejši model znamke v Sloveniji, so pri uvozniku Porsche Slovenija težko pričakovali že v lanskem letu. Tako Na zadku izstopa LED linija, ki se razteza čez celoten zadek. Foto: Gašper Pirman kot golf je tudi on zamudil za debelo leto, a tudi letos ni šlo brez težav. Njegov pompozni prihod je zasenčila epidemija koronavirusa, zato je bil njegov prodajni začetek bistveno bolj umirjen kot so to pričakovali pri uvozniku.

Zaradi približno 30 odstotnega zmanjšanja trga novih vozil v Sloveniji v primerjavi z lanskim letom (po predvidevanjih bo padel na 47 tisoč prodanih avtov, kar je na nivoju leta 2012) so morali svoje prodajne cilje prilagoditi tudi pri Seatu in posledično tudi pri leonu. Namesto novega rekordnega dosežka, tri tisoč prodanih avtov v letu, bodo sedaj po predvidevanjih prodali dva tisoč avtov. Od tega bo najbolje prodajani ravno leon, skupaj s prejšnjo generacijo jih bodo letos prodali 730 (skoraj petsto jih bo četrte generacije). Poleg obeh manjših SUV-jev, atece in arone, se presenetljivo dobro drži tudi enoprostorska alhambra, saj jih bodo letos prodali 365.

V notranjosti izstopata dva digitalna zaslona, razen pri menjalni ročici pa v potniški kabini ni fizičnih stikal. Foto: Gašper Pirman

Gene mu je v zibelko položil tarraco

Oblikovno je novi leon evolucija dozdajšnjega in prav nič sramežljivo vleče vzporednice z lani razkritim športnim terencem tarracom. Sprednje linije so manj ostre in bolj zaobljene kot do zdaj, tudi sicer je linij manj in pri Seatu ponosno kažejo poudarjeno minimalistično oblikovalsko zasnovo vozila. Zadaj izstopa luč LED po celotni širini zadka avtomobila. Tam bomo na sredini pokrova lahko našli tudi izpisano ime leon.

Digitalni zasloni so jedro njegove preobrazbe

Digitalno revolucijo je vodil golf, prevzel pa jo med drugim tudi leon. Prevzel je tudi njegove programske napake, ki pa so jih do sedaj pri skupini Volkswagen že odpravili. Tako je leon serijsko opremljen z 8-palčnim osrednjim zaslonom na dotik in digitalnimi merilniki, upravljanje klimatske naprave je možno preko zaslona, prav tako vse preostale funkcije.

Način upravljanja glasnosti in temperature klimatske naprave je enak golfovemu, zato je potrebno nekaj privajanja. Pri Seatu so sicer uporabili svojo grafiko in videz, nekoliko spremenili namembnost, a v praksi gre za zelo podoben sistem.

Upravljanje glasnosti in klimatske naprave je omogočen preko drsnikov občutljivih na dotik. Foto: Gašper Pirman

Večji in prostornejši

V primerjavi s predhodnikom je kombilimuzinska izvedba zrasla za 8,6 centimetra (karavanska za 9,3 centimetra). Tako je klasični leon dolg 4,36 metra in ima 2,68 metra medosne razdalje. Karavanski leon ST je dolg 4,64 metra, medosna razdalja pa bo enaka kot pri kombilimuzini. Pri obeh izvedbah so medosje podaljšali za pet centimetrov, kar prinaša več prostora v notranjosti avtomobila.

Kombilimuzinski leon ima tako 380 litrov osnovne prostornine prtljažnika (enako kot predhodnik), karavan pa 617 litrov prostornine. To je 30 litrov več kot do zdaj.

Poudarek na hibridih (blagemu in priključnemu)

Ponudba motorjev je pestra, poleg bencinskih in dizelskih je možno najti tudi kombinacije z blagim hibridom ter priključnim hibridom. Foto: Gašper Pirman Vse se prične pri litrskem trivaljniku z 66 in 81 kilovati, nadaljuje pri1,5-litrskem štirivaljniku (96 in 110 kW) in konča pri dvolitrskem motorju z 140 kilovati. Pri dizlu je izbire manj, saj je na voljo le dvolitrski TDI z 85 in 110 kilovati. Pri močnejšem dizlu in samo v karavanski različici je na voljo tudi štirikolesni pogon.

Za ekološko usmerjene kupce je tukaj še litrski eTSI z 81 kilovati in 1,5-litrski eTSI z 110 kilovati - oznaka ''e'' pomeni tehnologijo blagega hibrida. Poleg blagega hibrida opozarjamo še na možnost priključno hibridnega pogona, ki prinaša 1,4-litrski bencinski motor TSI in dodatni električni motor. Baterija bo imela zmogljivost 13 kilovatnih ur, kar bo po standardu WLTP omogočalo do 60 kilometrov električnega dosega. Naročilo bo možno jeseni.