Najem avtomobilov proti lastništvu: dilemo pojasni dopust s karavanom

Vprašanje, ali zase raje izbrati manjši lastniški avtomobil in nato za poletni dopust najeti karavan, znova odpira širšo tematiko pogleda na lastništvo avtomobilov v Sloveniji. Lastniški stroški so vse višji, možnost kratkoročnih ali dolgoročnih najemov pa odpira nove možnosti tako za uporabnike kot tudi avtomobilske trgovce. Problematiko pojasnjuje Klemen Pur, eden najizkušenejših Slovencev na področju poslov rent-a-car.

Spremembe v načinu lastništva avtomobilov postopno prodirajo tudi v Slovenijo. Zaradi majhnih mest in velike razdrobljenosti prebivalstva je sicer to veliko počasneje in bolj omejeno kot v večmilijonskih mestih, kjer mnogi ljudje iz najrazličnejših razlogov avtomobila sploh nimajo.

Avtomobil kot sredstvo najema in ne lastništva prinaša mnoge prednosti in seveda tudi izzive na številnih področjih, tako za uporabnika najetega avtomobila kot tudi za avtomobilske trgovce, obenem pa olajša izbiro avtomobila.

V Sloveniji počasneje, v tujini so spremembe večje

Zakaj na primer imeti karavan vse leto, če ga zares potrebujemo le enkrat letno in nas mesečni najem stane morda nekaj več kot mesečni obrok večletnega kredita ob nakupu.

"Pri mladih so se spremembe začele, a še niso masovne. V tujini so se premiki zgodili že pred leti. Mladi niso več tako čustveno vezani na lastniške stvari. Iščejo alternative z najemi, tako pri stanovanjih kot tudi pri vozilih. Radi bi imeli različne vrste najemov, kjer ni dolgoročne vezave. Starejše prebivalstvo pa še bolj ceni lastništvo," pravi Klemen Pur, ki je v Sloveniji že dolgo aktiven na področju rent-a-car posla. Nekoč je uspešno vodil slovenske posle podjetja Sixt, zdaj pa znotraj družbe Skupine Emil Frey vodi znamko Free2Move.

Foto: Gašper Pirman Ta je idejno nastala pri koncernu Stellantis. Na eni strani gre res za dokaj klasično rent-a-car ponudbo, a tudi za poskus avtomobilskih trgovcev, da bolje izkoristijo svoje zaloge vozil, pritegnejo nove stranke in širijo vire svojih prihodkov.

Manjši karavan bo za deset dni stal manj kot 500 evrov

Večji avtomobil je praviloma tudi dražji. Pri izbiri avtomobila so zato celoviti lastniški stroški pomembni, enako pa tudi izbira pravega tipa avtomobila. Mnogi bi lahko večji del leta shajali z vsaj en razred manjšim avtomobilom, ki bi prinašal tudi precej nižje mesečne stroške. Na trgu pa čakamo ustrezne programe, da bi tak voznik po potrebi vendarle lahko imel dostop tudi do takega avtomobila.

Pred poletjem me je zato zanimalo, koliko stane najem na primer karavana za poletni dopust? Sodeč po besedah Pura, gre v desetih dneh za nekaj sto evrov.

"Cene se prilagajajo ves čas. Junija se začne cena dvigovati. Za manjšega karavana znaša od 40 do 45, za večjega pa okrog 65 evrov na dan. Dlje kot ga imaš, nižja je cena na dan najema. Kdor ima pri nas dolgoročni najem manjšega avtomobila, kot sta na primer peugeot 208 ali citroën C3, lahko na primer za deset dni dobi karavan," razlaga Pur.

Najem zgolj enkrat letno ali kar dokončno?

V tem primeru gre za enkratni najem avtomobila za dopust. To sicer poveča stroške potovanja oziroma počitnic, a je ta denar mogoče že prej prihraniti s toliko manjšimi mesečnimi obroki in lastniškimi stroški za manjši avtomobil. Za bolj redno najemanje avtomobilov ali celo odločitev, da se odpovemo avtomobilu in ga najamemo le takrat, ko ga zares potrebujemo, je pogoj tudi bivanje blizu takega trgovca oziroma v mestih.

Imamo lahko spodnjo mejo prevoženih kilometrov z avtomobilom, ko ga je že smiselno kupiti in ne le najemati?

Izračun spodnje meje je nehvaležen. Nekateri z avtomobilom letno res prevozijo le nekaj tisoč kilometrov, a ga morda vsak dan nepogrešljivo potrebujejo uro ali dve. V tem primeru je priročen tudi avtomobil pred hišo, čeprav tam večji del dneva stoji parkiran.

Ali ljudje danes že bolje poznajo dejanske stroške lastništva vozila?

Pred desetimi leti je bilo malo znano o dejanskih stroških vozila. Danes pa ljudje že znajo dobro izračunati, ali se izplača ali ne imeti vozila ter tudi kakšno vozilo imeti. To spoznavanje se je v večji meri začelo, ko so se ljudje začeli spraševati, ali je zanje bolj smiseln termično ali električno gnani avtomobil.

Koliko trgovcev se je priključilo Free2move v Sloveniji?

Free2move ima trenutno v Sloveniji deset trgovcev. Pokrita je skoraj vsa Slovenija. Nekateri deli niso tako močni, tak primer je Prekmurje. Med znamkami prevladujejo Citroën, Peugeot in Mercedes-Benz.

Foto: Mercedes-Benz Kakšne izzive prinašajo najemi za ljudi, ki delajo v avtomobilskih salonih?

Tudi trgovci se morajo navaditi na drugačen stik s strankami. Navajeni so prodaje avtomobilov. Zdaj prihaja obdobje, ko bodo morali ali prodati ali predati avtomobile v poslovne najeme. Tak trgovec bo moral poznati prednosti in slabosti takega najema za podjetje. Spoznati se mora tudi na zakonodajo in davke. Za fizične osebe tak dolgoročni najem še ni tako zanimiv.

Kakšne so izkušnje iz tujine, kakšne informacije vam pošljejo Francozi?

Največ informacij imamo prav iz Francije, kjer se je ta projekt tudi začel. Tam je v sistemu že veliko trgovcev. Njihova velemesta imajo milijon ali več prebivalcev, tam je vse drugače. Prav zato veliko ljudi dejansko nima svojega avtomobila in tako je najemov avtomobilov tam zelo veliko.

Kakšna je ponudba vozil?

Avtomobilske eksotike nimamo. Imamo pa veliko ponudbe od majhnih do večjih vozil. V poletni sezoni fizične osebe v Sloveniji rade najamejo karavane. Kdor ga nima in želi na morje, največkrat izbere prav karavan. Podobno opažamo takrat, ko morajo nekoga peljati recimo na oddaljeno letališče in imajo doma starejši avtomobil ter si za daljšo pot raje privoščijo najem novega avtomobila.

Prednosti za trgovce, ki se vključijo v sistem kot Free2move?

Ko so se naši trgovci odločili za vstop v Free2move, so dobili boljše pogoje za rent-a-car vozila kot bi jih za klasična testna oziroma predstavitvena vozila. Dobijo lahko nov prihodek, izboljšajo svojo prepoznavnost na lokalni ravni, navežejo stike z novimi strankami in podobno. Ljudje tako tudi preizkusijo avtomobile določene znamke in marsikdo med njimi nato tak avtomobil tudi kupi. Klasičen test avtomobila traja dve ali tri ure, rent-a-car vozilo pa je na voljo tudi dan ali dva.

Kako težko je sicer danes uspeti v rent-a-car poslu?

Uspeh posla v rent-a-car se ne zgodi čez noč. Vsakdo potrebuje več let, da dobi ugled, zaupanje, povezave iz tujine in nepogrešljive posrednike, ki najeme tržijo iz tujine. Morda kdo razmišlja, da bo vse to imel že v pol leta, a zagotovo ne gre tako hitro. Treba je iti korak za korakom, razvoj je namreč postopen in sistematičen. Ni težava kupiti sto avtomobilov, temveč jih nato takoj tržiti.

Poletje je res glavna sezona. Nismo ravno popolnoma razprodani, a težko je dobiti prost avtomobil iz danes na jutri. Naša poslovalnica v Kranju, ki za turiste pokriva letališče Brnik, pred poletjem že ureja rezervacije za avgust ali september.