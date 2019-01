Bo priznal? To je vpliv aretacije Ghosna za Slovenijo

Ker japonski preiskovalci še naprej zbirajo dokaze proti predsedniku Nissana (in Renaulta) Carlosu Ghosnu, na avtomobilski trg letos zamuja eden pomembnejših avtomobilov. To je nissan leaf v različici z večjo kapaciteto baterije.

Ghosn med obiskom tovarne Revoz v Novem mestu. Foto: Renault Vodilni avtomobilski menedžerji niso imuni na precej odmevne preiskave in pripore. To je lani doletelo prvega moža Audija Ruperta Stadlerja, še precej večji domet ima trenutni dolgotrajni pripor predsednika Nissana in Renaulta Carlosa Ghosna. Ta je velja za enega ključnih ljudi svetovne avtomobilske industrije. Pred leti je pripotoval v novomeški Revoz, da je prvoosebno pospremil tamkajšnji začetek proizvodnje novega renault twinga, je na vsakem koraku izkazoval svojo moč in karizmo. Bil je tudi eden najbolje plačanih menedžerjev, a vsaj sodeč po obtožbah na Japonskem ni posloval čisto.

Zaradi aretacije zamuja še bolj konkurenčni nissan leaf

Ghosnova aretacija je že imela vpliv tudi na slovenski avtomobilski trg. Sredi tedna smo objavili seznam vseh za zdaj napovedanih avtomobilskih novosti za leto 2019 na slovenskih cestah. Med njimi smo pogrešali novo različico nissana leafa z večjo baterijo, kapacitete 60 kilovatnih ur. Ta avtomobil bi moral na evropske ceste pripeljati maja letos.

Nissan je namreč na globalni ravni prav zaradi Ghosnove aretacije za nedoločen čas prestavil svetovno premiero nove različice električnega leafa, ki bo imel precej večjo in bolj konkurenčno baterijo s kapaciteto 60 kilovatnih ur. Leaf tako kljub svoji nesporni prodajni uspešnosti – bil je na primer z naskokom najbolje prodajani avtomobil leta na Norveškem – še vedno na voljo le z osnovno baterijo 40 kilovatnih ur. Tekmeci, predvsem Hyundai s kono in letos tudi s prenovljenim ioniqom – nudijo več.

Lani smo z nissam leafom z enim polnjenjem prevozili pot od morja do najvišje ležeče ceste na Mangartskem sedlu. Toda z večjo baterijo (in dokaj majhnim dodatkom v ceni) bo leaf še veliko konkurenčnejši ... Foto: Gregor Pavšič

Zamuda gre na roko 'zamudnika' Volkswagna

Enako bo letos veljajo za Kio z e-nirom. Nissan je imel kot pionir elektromobilnosti že lepo prednost, a potenciala leafa (tudi iz vidika relativne zamude Volkswagna) za zdaj še ni zares izkoristil. Nissan je v preteklosti s qashqaijem in jukom najbolje zaslutil prodajni trend crossoverjev, pri električnih vozilih pa gredo zdaj njihovi zapleti z Ghosnom tudi na račun Volkswagnove električne ofenzive.

Lani sta sicer v Sloveniji po uradni statistiki največ električnih vozil prodala BMW in Renault, a le dva več od Nissana z leafom. Lani so jih v Sloveniji registrirali 106. To je za japonsko znamko tudi edina kombilimuzina v spodnjem srednjem oziroma 'golfovem' razredu.