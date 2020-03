Slovenski tunelski hitrostni dirkači in 100 prekrškov

Kaj vse sem kot dolgoletni učitelj vožnje, nekdanji državni prvak v reliju in danes že upokojeni navdušenec nad avtomobili spoznal ob vožnji po slovenski avtocesti? In kaj so THD-ji oziroma tunelski hitrostni dirkači?

S testno kio xceed sem se med preostalimi vožnjami zapeljal tudi po avtocesti iz Ljubljane do Kopra in nazaj. Tokrat sem za spremembo bolj "testiral" in opazoval preostale udeležence v prometu.

Foto: Gregor Pavšič "Predpisi so predpisi"

Tako sem si rekel, umeril števec hitrosti z garminom in štartal na vzhodni strani ljubljanskega avtocestnega kroga. Na prvem kilometru na mostu čez Ljubljanico je že vse letelo mimo mene, ker sem upošteval omejitev 100 kilometrov na uro, pred predorom Golovec, kjer občasno izvajajo "nagradne" meritve hitrosti, pa sem bil že usklajen s prometnim tokom.

Že pred predorom, še posebej ko je merjenje mimo, se vedno postavim na skrajno desni prometni pas, čeprav je ta na izhodu namenjen zavijanju desno na Dolenjsko cesto, proti Škofljici, Kočevju … Kadar ostanem na sredini, me namreč THD-ji prehitevajo tudi po desni in pri tem nimam prav prijetnih občutkov.

Čez Barje poženem, čeprav bi tam lahko bila omejitev

Če bi bila izvoza za Ig in Ljubljano center v tujini, bi bila pred obema brez dvoma omejitev 100, vendar tega pri nas še nismo vzeli. Tako tulim z volkovi in ne oviram prometa s svojimi prometnovarnostnimi idejami, hitrosti naših vozil pa se začnejo umirjati zaradi izvoza Ljubljana zahod in naprej do avtocestnega razcepa za gorenjsko oziroma primorsko smer.

Omejitve 80 na uro ne upoštevajo niti tovornjaki

Na širšem območju razcepa Kozarje je že nekaj časa hitrost omejena na 80 kilometrov na uro, in to skoraj do odcepa Brezovica. Z xceedom sem povzročili manjši zastoj, ker me je po polžje prehiteval tovornjak, naložen z avtomobili, čeprav sme voziti največ 80 na uro. Pa še bedasto sem se počutil, ker se je prav med prehitevanjem pojavil znak za prenehanje omejitve, vendar sem na 130 lahko pospešil šele po tem, ko je tovornjak opravil svoj več kot kilometrski manever.

Približen izračun pokaže, da je pot prehitevanja znašala 1.400 metrov v času ene minute pri oceni, da me je 22 metrov dolg tovornjak prehiteval z 82 ali 83 kilometri na uro in da je na prehitevalni pas zavil deset metrov za mano, nazaj pa se je razvrsti pet metrov pred mano. Dobro, da ni upošteval zakonskih dveh sekund pred prehitevanjem in po njem, sicer bi se približno izračunane vrednosti skoraj podvojile.

Foto: Gašper Pirman

Xceed pravi 133, garmin pa 130 km/h

Tako sem nadaljeval pot proti morju, prehiteval avtobuse in tovornjake, z osebnimi avtomobili pa sem bil približno poravnan. Število avtomobilov, ki so vozili mimo mene, je bilo malo večje od števila tistih, ki sem jih sam prehitel. Morda sem bil v rahli prednosti le na vzponu med Vrhniko in Logatcem, kjer je stalno hitrost xceeda zagotavljal tempomat.

Anomalija: med vožnjo po predpisih delam prekrške!

Vozniki, ki so me prehitevali s hitrostjo, večjo od dovoljene, so se po pravilu rinil nazaj pred xceeda na precej manjši razdalji od tiste, kakršno se pri 130 na uro prevozi v dveh sekundah. Saj vem, da nihče ne zna v vzvratnem ogledalu presoditi, kdaj je 72,22 metra pred mano, vendar je šlo pogosto za vsega nekaj metrov. Torej sem bil po vsakem takem prehitevanju v prekršku … No, "na srečo" so na naših avtocestah tudi vozniki, ki po prehitevanju ostajajo na levem, samo prehitevanju namenjenem prometnem pasu.

Foto: Gregor Pavšič

Omejitve imajo težo samo zaradi merilnih kamer

To trditev potrjuje ravnanje večine voznikov na klancu navzdol v bližini izvoza za Senožeče. Ker sem imel tempomat na 133, sem bil hitrejši od vozil, ki so malo prej padla mimo, in tudi v obeh predorih sem z merilnikom na 103 prehiteval večino vozil.

Po drugi strani pa lahko trdim, da prav nihče ne upošteva omejitve na 100 kilometrov na uro na odseku v smeri Ljubljane pred izvozom za Novo Gorico. Tam so poleg avtomobilov padali mimo tudi lažji dostavniki, celo en avtodom in avtobus. Lažje jim oprostim, ker tudi sam ne vem, ali je ta omejitev v času brez burje in na suhi cesti res potrebna na več kot kilometrski razdalji pred izvozom.

THD-jevci so dokazano levi in desni

Tunelski hitrostni dirkači, ki so na Primorskem skozi oba predora med Kozino in Koprom čudno umirjeni, se pod ljubljanskim Golovcem povsem razživijo. Večina vozil me prehiteva že pred levim ovinkom, kjer velja 80, prehitevajo tudi na mestu, kjer je majhen avtomobil odbil tovornjak čez ograjo, čeprav so vsi gledali tisti posnetek.

Kadar se v predoru z 80 na uro po predpisih vozim po srednjem prometnem pasu, me THD-jevci ne prehitevajo samo po levi, ampak tudi po desni. Povem, da res ne vem, ali naj se s prekrškom umaknem na desni prometni pas prek debelo narisane neprekinjene vzdolžne črte ali naj tulim z volkovi in se uskladim s prometnim tokom. Za nasvete so verjetno na vrsti komenta(to)rji.