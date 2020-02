Enak motor, različna menjalnika: katerega izbrati? #foto

Kmalu po objavi naše primerjave dveh xceedov, 1.0 z ročnim in 1.4 T-GDi s samodejnim menjalnikom, smo med testno floto dobili še tretjega 1.4 T-GDi, vendar z ročnim šeststopenjskim menjalnikom. Oba 1,4-litrska modela se med seboj razlikujeta še po ceni, porabi in tempomatu.

Najbolje opremljenemu xceedu pripadajo 18-palčna kolesa, strešni letvi in svetlobna oprema LED z avtomatsko uravnavanimi žafrometi. Foto: Gašper Pirman

Kmalu po objavi naše primerjave dveh xceedov, 1.0 z ročnim in 1.4 T-GDi s samodejnim menjalnikom, smo med testno floto dobili še tretjega 1.4 T-GDi, vendar z ročnim šeststopenjskim menjalnikom. Oba 1,4-litrska modela se med seboj razlikujeta še po ceni, porabi in tempomatu.

1,4-litrski motor (natančno sicer 1.353 kubikov) z ročnim menjalnikom razvija enako moč 103 kilovatov kot predhodno preizkušeni 1.4 T-GDi s sedemstopenjsko avtomatiko. Vgrajeno imata tudi najdražjo stopnjo opreme EX stream. S širokim naborom varnostnih sistemov se razlikujeta samo v enem elementu, in sicer radarskem tempomatu.

Ta je vgrajen samo skupaj z menjalnikom DCT in zato pri opremi EX stream za 1.800 evrov dražji. Cenejši različici z ročnim menjalnikom tako pripada zgolj mehanski tempomat, tako da bi se lahko kakšen voznik pozneje kesal zaradi svoje varčnosti pri nakupu xceeda.

Xceed 1.4 s šeststopenjskim menjalnikom je na avtocesti glasnejši od različice 7 DCT, še malo glasnejši pa je litrski mlinček z ročnim menjalnikom. Foto: Gašper Pirman Xceed z ročnim menjalnikom je na avtocesti malo glasnejši

Sicer se nad delovanjem ročnih menjalnikov v xceedu niti pri motorju 1.0 niti pri 1.4 prav nič ne pritožujemo, saj sta natančna in lahkotna za pretikanje. Res pa je, da postane voznik, ki preizkusi samodejni menjalnik, razvajen, avtomobil brez sedme prestave pa je na avtocesti tudi malo glasnejši.

To smo že ugotavljali med primerjavo litrskega in 1,4-litrskega xceeda. Prestavna razmerja obeh menjalnikov sicer niso enaka, razlika pa je majhna. Pri 130 kilometrih na uro se motorja 1.0 oziroma 1.4 vrtita s 3.100 oziroma 3.000 vrtljaji, to pa je 500 oziroma 400 več kot pri menjalniku DCT. Poleg hrupa je zato tudi malo večja poraba goriva, in sicer 7,3 na ravnem odseku avtoceste, to je 0,3 litra več kot pri testu s samodejnim menjalnikom.

Nov akcijski cenik

Za razliko od 1.4 T-GDi DCT so na volanskem obroču stikala mehanskega tempomata, poleg ročice menjalnika pa ni stikala za izbiro načina vožnje. Foto: Gašper Pirman Zadnji od testnih xceedov je že zaradi ročnega šeststopenjskega menjalnika brez radarskega tempomata 1.800 evrov cenejši, še bolj pa zaradi novega januarskega akcijskega cenika. Ta ponuja izdatnejši popust, in sicer 5.900 evrov, ki se v primeru gotovinskega plačila odšteje od rednega cenika, s tem pa sta tudi oba xceeda iz našega primerjalnega testa 2.000 evrov cenejša.

Testna kia 1.4 T-GDi EX stream tako od januarja naprej stane 24.760 evrov. Od redne cene 30.090 evrov se v primeru gotovinskega plačila odšteje 5.900 popusta in prišteje 570 za kovinsko barvo in pripravo vozila. Kupci, ki se odločijo za Kia bonus financiranje z lizingom do 84 mesecev, pa so upravičeni kar do 8.600 evrov popusta, ki se prav tako odšteje od redne cene.

