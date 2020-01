Uspešno so se poslovili od negativnega "korejskega" pridiha

Kia je šla z lansiranjem modela xceed v predvidljivo smer s preobrazbo limuzine spodnjega srednjega razreda v križanca za mestno ter hkrati potovalno in rahlo športno terensko rabo. Z osnovnim ceedom ju druži podobna notranjost, enak sprednji par vrat in medosna razdalja.

Zapored smo preizkušali dve turbobencinski kii xceed, najprej z litrskim trivaljnim motorjem 1.0 T-GDi in ročnim menjalnikom, nato pa 1.4 T-GDi s sedemstopenjsko avtomatiko. Poleg pogonskih sklopov na njuni ceni vpliva različna opremljenosti obeh novih modelov, vse skupaj pa se odločno odraža pri vozniških občutkih in počutju potnikov.

Na račun 44 milimetrov višjega podvozja od ceeda so vzmetenje križanca zmehčali za več udobja med vožnjo. Ponovimo, da je xceed 85 milimetrov daljši od ceeda in 90 krajši od modela sportage, pri tem pa takoj povemo, da štirikolesni pogon pri xceedu ne obstaja. Prtljažnik presega tistega v ceedu za 31 litrov ter s tem razširja družinsko, mestno in potovalno uporabnost vozila.



Cenovno razliko okroglih pet tisoč evrov med obema xceedoma tvorijo naslednje postavke: 1.300 evrov je dražji večji štirivaljni motor, pri katerem stane sedemstopenjski menjalnik z dvema sklopkama dodatnih 1.800 evrov, od 2.000 do 2.300 evrov razlike pa nanese preskok s stopnje opreme EX way na EX stream.



Ceni obeh preizkušenih xceedov s kovinsko barvo in pripravo (skupaj 570 evrov) znašata v primeru gotovinskega plačila 28.560 (1.4 T-GDi) oziroma 23.460 evrov (1.0 T-GDi). Še ugodnejši je nakup z joker bonus financiranjem, po katerem staneta testni vozili 25.860 oziroma 20.760 evrov.

Motor: 1.0 T-GDi 88 kW



Poraba na testu: 6,6 l/100 km



Cena vozila: 23.460 evrov





Motor: 1.4 T-GDi 104 kW



Poraba na testu: 7,0 l/100 km



Cena vozila: 28.560 evrov

Xceed sledi modnim trendom

Osnovna oblika xceeda sledi modnim trendom, ki jih kupci in proizvajalci neutrudno diktirajo drug drugemu. Rezultat so velika 18-palčna kolesa, 18-centimetrska oddaljenost od tal, obvezne plastike okoli kolotekov, pragov in odbijačev z vsaj nakazanimi zaščitnimi ploščami.

Zgolj polna osvetlitev LED ne zadošča več, saj tehnologija omogoča domiselno svetlobno oblikovanje. Xceed ima dvakrat po štiri dnevne "ledene" kockice spredaj in rdeče ukrivljene luči za označevanje zadaj. Tudi malo šminke ne škodi, tako je xceed dobil dve široko razmaknjeni izpušni odprtini, od katerih leva skrbi le za športni videz.

Že druga od treh stopenj opreme ni kar tako

Armaturna plošča je zgrajena po današnjih smernicah, kar pomeni dva okrogla merilnika z vmesnim zaslonom TFT in samostoječo osrednjo tablico. Ta je osempalčna pri različici 1.0, kjer je navigacija dostopna prek pametnega telefona, 10,25-palčni zaslon spada k opremi EX stream in je lahko tridelni, med drugim ponuja brezplačno sedemletno posodabljanje zemljevidov.

Volanskega obroča pri tej kii še niso prisekali, je pa v zadnjem času zelo neposreden z 2,44 zavrtljaja. Pohvalimo lahko mehke prešite obloge armaturne plošče, ki segajo navzdol pod stikala klimatske naprave, otipljemo jih tudi na sprednjih vratih. Pri obeh stopnjah opreme hvalimo kakovostno tkanino sedežev z lepo prešitimi obrobami iz umetnega usnja. Cenejša oprema deli zadnja naslonjala v razmerju 60:40, dražja pa 40:20:40.

Xceed je na 18-palčnih kolesih 184 milimetrov dvignjen od tal, od modela sportage je 90 milimetrov krajši, vendar ne ponuja štirikolesnega pogona. Foto: Gašper Pirman

Xceed zna pozdraviti voznika

Med približevanjem xceed osvetli vratne ročaje in v pozor pripravi zunanji ogledali, za odklepanje (in zaklepanje) pa zadostuje pritisk na črn gumb(ek) na kljuki. Po pričakovanju je tudi zagonu motorja namenjen gumb, k srednji opremi EX way pa spada klasičen kontaktni ključ.

V kabini obeh xceedov pridejo na račun ljubitelji klavirske črnine. Pri Kii so jo razporedili po volanskem obroču, okrog merilnikov in osrednje tablice, okoli zračnikov, z njo so polepšali površine vratnih oblog, najbolj izdatna pa je črna površina na konzoli med sprednjima sedežema. Skoraj vse naštete površine so dodatno kombinirane s svetlečimi pasovi in obrobami, vendar ne delujejo kičasto. Menimo, da bi trud oblikovalcev moral ustrezati večini okusov.

Kaj nas je zmotilo?



Tako kot pri hyundaiih mora voznik po vsakem zagonu motorja ponovno vklopiti tempomat in "auto hold", medtem ko se funkcija "lane assist" kar sama trmasto vključuje vsakič znova. Sistem si ponavljajočih se želja voznika ne zapomni, nič ni pomagalo niti to, da smo ohranjanje lege znotraj pasu izklopili prek menijev. Za povrhu se mora voznik, ki noče te pomoči na prometnih pasovih, do stikala sklanjati levo za volan, kar med vožnjo ni prav prijetno.

Notranjost ni cenena, poceni pa tudi ne

Kabina je primerna za štiri meter devetdeset visoke postave, ne preveč rejene na zadnjih sedežih. Odlično oprijemljiva sprednja sedeža sta obrobljena z delno perforiranim umetnim usnjem. Že srednja stopnja opreme ogreva volan in sprednja sedeža, poleg sovoznikovega predala dodaja še zaprtega pod naslonom za roke spredaj in vmesni naslon z utoroma za pijačo na položaju srednjega sedeža zadaj.

Vmesna konzola je najlepša za ljubitelje klavirsko črnih površin, sicer pa ima z ličnim rolojem prekrita dva utora za pijačo in predal s pomičnim pokrovom, ki skriva dva USB-priključka in tudi 12-voltnega. Avtomatsko pomični stekli zadaj se skoraj povsem pogrezneta, potniki zadaj imajo ločeno zračenje in utore za pijačo v vratih. Skratka, že druga stopnja EX way daje veliko opreme, ki ni niti cenena niti poceni.

Opremi EX way in EX stream se ločita po velikosti osrednjih zaslonov, ki merita osem oziroma deset in četrt palca. Xceed z avtomatskim menjalnikom ima pred prestavno ročico še stikalo "drive mode". Foto: Gašper Pirman

Videli smo že kie z bolje urejenimi prtljažniki

S 426 litri ni rekorder, se pa raztegne do 1.378. Trda plošča pokriva začasno rezervno kolo z orodjem, shranjevalnih prekatov pa spodaj ni. Dno je običajno nameščeno na spodnjem nivoju, možnost dviga za kakšen decimeter pa je namenjena ustvarjanju ravne tovorne površine pri položenih naslonjalih. Ker zanke za pritrditev tovora niso vgrajene na pločevinasti osnovi prtljažnika, pač pa na položeni plošči, bi lahko predmeti med močnejšim pojemkom poleteli naprej, čeprav bi bili trdno privezani.

Prav dobra vozniška ergonomija

Saj je zelo blizu odlične, vendar smo pod naslovom Kaj nas je zmotilo? navrgli pripombo. Voznikov delovni prostor je premišljeno urejen z dobro izbrano razporeditvijo stikal na volanskem obroču, okoli tablice (večji izbor je seveda na 10,25-palčni enoti) in na vmesni konzoli.

Med okroglima merilnikoma je pregleden TFT-zaslon z množico podatkov, ki jih voznik izbira s stikali na desni prečki volanskega obroča. Obe tablici omogočata povezljivost s pametnim telefonom in glasovno upravljanje funkcij, v prednosti pa je večja z aplikacijo TomTom Kia connected za prometne informacije, radarske zasede, vremenske podatke …

Xceed je 26 milimetrov širši od ceeda, 31 litrov več pa meri prtljažni prostor. Kdor reče: "Vaauuu, dve izpušni cevi!", se v svojem navdušenju moti. Leva odprtina je samo zaradi simetrije in športnega videza. Foto: Gašper Pirman

Več kot dobra vodljivost med ovinki

Oba xceeda se enako zanesljivo spopadata s hitrimi ovinki, med vožnjo obeh pa prihaja do zanimivih razlik. Litrski xceed z običajnim tempomatom je naš referenčni ovinek v celoti prevozil s hitrostjo 63 kilometrov na uro (60 po garminu) sicer nekoliko nagnjen, vendar zanesljivo.

Pri radarskem tempomatu je drugače, saj elektronska pamet zaznava sile med vožnjo skozi ovinke in vnaprej umirja hitrost, še preden bi vozilo lahko zdrsnilo. Tako smo iz referenčnega ovinka izstopili s števcem na 50 kilometrov na uro.

Xceed 1.4 je zmagovalec na avtocesti

Na ravnem odseku avtoceste porabi litrski motor 7,6 litra goriva, 1,4-litrski pa 7 litrov. Foto: Gašper Pirman Xceed z menjalnikom z dvema sklopkama pri 130 kilometrih na uro od motorja zahteva 2.600 vrtljajev, to pa je kar 500 manj od litrskega motorja z ročnim menjalnikom. To se seveda pozna pri hrupu in porabi. Na ravnem odseku avtoceste porabi litrski motor 7,6 litra goriva, 1,4-litrski pa 7,0, pri čemer oba merilnika pri dejanski hitrosti 130 kilometrov na uro digitalno prikazujeta vrednost 133.

Čeprav je poraba močnejšega motorja na avtocesti manjša, je gledano v celoti litrski motor s testno porabo 6,6 varčnejši. 1.4 T-GDi je porabil 7,0, kar je pričakovano, saj tudi po meritvah WLTP velja 5,6 oziroma 5,9 litra na sto kilometrov. Manjši motor je varčnejši tudi v gostem mestnem prometu z zastoji, kjer je porabil 7,0, to je 0,2 litra manj od večjega.

Z dolgimi lučmi po megli



V zadnjem času se srečujemo z žarometi LED s samodejnim menjavanjem zasenčenih in dolgih luči, ki so opremljeni še s stikalom za nastavitev višine svetlobnega snopa. Sprva smo o tem pisali kot o posebnosti, pri testu obeh xceedov pa smo to možnost večkrat uporabili v megli med nočno vožnjo. Tako kot v času halogenih luči in še prej smo z dolgimi lučmi videli bolje in dlje, svetloba pa se ni moteče odbijala od megle nazaj, ker smo luči usmerili navzdol.

Foto: Gašper Pirman

Dve sekundi boljše pospeševanje

Med močnim pospeševanjem se litrski turbomotor oglaša s kar prijetnim zvokom atmosferca, ki dobro skriva manko enega valja. 11,3 sekunde do stotice zmore, kadar zapreže vseh 120 "konjev", torej ni kakšen počasne. Razločno vidna številka s puščico med merilniki neprestano prepričuje voznika, da vozi v prenizkih prestavah. Prikaže se namreč že pod dva tisoč vrtljaji, tako da v drugi prestavi lahko predlaga tudi peto.

Skoraj dve sekundi boljši pospešek močnejšega motorja se še kako pozna, še posebej pri izbiri načina "sport" s tršim volanom, ki je poleg "normal" na voljo pri samodejnem menjalniku. Dodatne športne občutke daje ročno izbiranje prestav, pri čemer smo ignorirali nadležni indikator, saj se motor rad zavrti prek 6.000 vrtljajev.

Prtljažnik meri 426 litrov, dno se lahko namesti na dve višini. Zgornja je namenjena ustvarjanju ravne tovorne površine pri položenih zadnjih naslonjalih. Foto: Gašper Pirman

Odlična avtomatika je usklajena z ISG

Močnejšega xceeda hvalimo med običajno umirjeno vožnjo z odličnim samodejnim menjalnikom, ki mirno speljuje in povsem zvezno menja prestavne. Lepo je uglašen z ISG (inteligent stop and go) in funkcijo "auto hold", tako da motor pred semaforji miruje brez pritiskanja zavore. Všeč nam je tudi izpis številke poleg D, ki voznika tudi v avtomatskem načinu obvešča, v kateri prestavi vozi (po vzoru menjalnikov DSG).

Radarski tempomat najlažje povsem uveljavi svoje poslanstvo v vozilih z avtomatskim menjalnikom. Tudi xceed se zna ustaviti in po kratkem postanku znova speljati. Sicer pa ga je mogoče uporabiti nad 30 kilometrov na uro, osnovni vklop pa je žal potreben po vsakem zagonu motorja. Oba tempomata, tudi mehanskega, je mogoče spreminjati po 1 ali 10 na uro.