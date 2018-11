Korejski "golf" s prtljažnikom premaga marsikoga #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Kii se zavedajo, da je ob kombilimuzini pomemben igralec v družini tudi karavan, zato so hitro po predstavitvi nove generacije ceeda v Slovenijo pripeljali še karavansko različico. Slednja se pohvali z gromozanskim, 625-litrskim prtljažnikom, ki je večji od tekmecev tudi v višjem razredu. Pri uvozniku samozavestno pričakujejo začetek leta, ko se bo družini pridružil še shooting brake proceed in športni ceed GT. Cene se začnejo pri 14.500 evrih.

Foto: Gašper Pirman

Tretjina se jih odloči za velikega

Kia pri razvoju tretje generacije ceeda ni ničesar prepustila naključju. Kot smo že zapisali v enem prvih testov tega avtomobila v Sloveniji, je ceed ''zelo dober korejski avtomobil z izrazitimi evropskimi inženirskimi ter oblikovalskimi smernicam''. Z dobrimi geni svojega brata se želi javnosti predstaviti tudi karavan.

Pri nas, tako kot drugje po Evropi, ostaja prodajno najbolj privlačna kombilimuzina. Kar dve tretjini kupcev ceeda prisegata na to klasično karoserijsko obliko, preostala tretjina kupcev pa se odloči za prostornejši karavan.

Novi ceed sportswagon je narejen na novi arhitekturi znamke ''K2'', ki je v karavanski različici od predhodnika daljša za 95 milimetrov, 20 milimetrov nižja in ima enako dolgo medosje (2.655 milimetrov). Zaradi privlačnejše podobe ima za 20 milimetrov krajši sprednji previs in za 115 milimetrov podaljšani zadnji previs.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Res je ogromen

Ceed sportswagon si večino delov deli s kombilimuzino, vendar so inženirji raztegnili medosje za 115 milimetrov in prostornino prtljažnika v primerjavi s predhodnikom povečali za 97 litrov. Karavan ima kar 230 litrov več kot kombilimuzina, končna številka pa se ustavi pri 625 litrih. S tem ni le največji v svojem razredu, zlahka pod svoje okrilje pospravi tudi karavane višjega razreda. Če k temu dodamo še možnost dodatnih prekatov v prtljažniku, tirnic in drugih nujnih pripomočkov, je ceed SW tako rekoč spremenil pravila igre.

Trije bencinarji, en dizel

Tako kot pri drugih proizvajalcih je tudi pri Kii mogoče zaznati velik trend upada prodaje dizelskih motorjev in prirastek prodaje bencinskih. Posledično bo najbolje prodajani litrski trivaljni bencinar z 88 kilovati. Veliko povpraševanja je tudi za najnovejši 1,4-litrski štirivaljni T-GDi z 103 kilovati, a bo zaradi zelo omejene dobavljivosti na to motorno kombinacijo treba čakati dlje. V češki tovarni, kjer jih izdelujejo, imajo kar štirikrat več naročil, kot je proizvodna zmogljivost tovarne.

Osnovno izbiro tvori 1,4-litrski štirivaljni atmosferski agregat, voznikom, ki na letni ravni prevozijo več kilometrov, pa je na voljo 1,6-litrski dizelski štirivaljnik s 85 in sto kilovati. Gre za povsem nov motor, namesto verige so pri Kii vgradili običajni jermen, ki naj bi zmanjšal hrup in znižal maso.

Foto: Gašper Pirman Foto: Gašper Pirman

Varnostne sisteme smo že spoznali



Poleg sedmih serijskih zračnih blazin za varnost skrbijo serijsko vgrajene varnostne tehnologije. Seznam zdaj že standardnih pripomočkov (bluetooth, klimatska naprava ...) dopolnijo še samodejno delovanje dolgih luči, opozarjanje voznika na nezbranost ter ohranjanje vozila na voznem pasu s sistemom za preprečevanje trkov.



Ceed je hkrati Kiin prvi model v Evropi, ki ponuja sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu (s tem se uvršča na drugo raven avtonomne vožnje). Sistem LFA spremlja spredaj vozeča vozila in talne cestne označbe, kar mu pomaga pri ohranjanju vozila na voznem pasu. Sistem z uporabo radarskih senzorjev nadzira pospeševanje, zaviranje in upravljanje volana glede na kolono vozil spredaj ter ohranja varnostno razdaljo, deluje pa pri hitrostih od nič do 130 kilometrov na uro.



Seznam opcijske opreme dopolnijo še radarski tempomat s funkcijo start/stop, sistem za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu, sistem za opozarjanje pred trkom za vozilom, sistem za samodejno parkiranje ter sistem za zaznavo pešcev s heptičnim opozarjanjem na volanskem obroču, ki deluje v povezavi s sistemom za preprečevanje čelnih trkov.

Foto: Gašper Pirman