Kia bo čez nekaj dni v španski Tarragoni predstavila vrsto svojih novih avtomobilov in vozil, ki imajo električne pogone. Med osebnimi avtomobili sta najzanimivejši novosti serijska kia EV4 in koncept EV2, ki bo prihodnji mestni avtomobil, ob tem pa Korejci pripravljajo tudi novosti na področju lahkih gospodarskih vozil.

PV5 je za Kio prvi kombi z namenske električne platforme PBV (Platform Beyond Vehicles).

To je električna platforma za večje osebne in tovorne kombije. Najprej so na njej pokazali vozilo PV5, ki je tekmec tako ford transitu kot volkswagen ID.buzzu in kitajskemu (Geelyjevemu) kombiju farizon SV. Po PV5 predvidoma prihaja še večji PV7.

Tehničnih podrobnosti Kia za zdaj še ni razkrila. Neuradno naj bi si tehniko PV5 delil s kio EV3, kar pomeni 400-voltno zasnovo, motor na eni osi in baterije kapacitete 58 in 81 kilovatnih ur.

Kia je za zdaj razkrila le zunanjost PV5, več podrobnosti pa bo znanih po dogodku v Španiji v začetku naslednjega tedna.

Glede korejskih kombijev smo do zdaj že poznali Hyundaijevo stario, ki pa je imela klasične pogone in je v Slovenijo uradno niso prodajali. Nekaj vozil se kljub temu že vozi po slovenskih cestah.

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia