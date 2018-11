Korejski "golf": Tudi tak avto je še lahko poceni #foto

Nekoč je bil kia cee'd predvsem poceni, danes pa je to tudi zelo dober korejski avtomobil z izrazitimi evropskimi inženirskimi ter oblikovalskimi smernicami. Kako dober je novodobni ceed v "golfovem" razredu, kjer s pomočjo popustov ponuja varčen, prostoren in tih avtomobil za precej sprejemljivo ceno?

Ocena:



Kia je nekoč s cee'dom začela svoj pohod na evropski avtomobilski trg. Korejska kombilimuzina je pozneje v "golfovem" razredu postala bolje opremljena in tudi dražja, zdaj pa se zdi z novim imenom (le še ceed namesto cee'd) konkurenčna kot še nikoli do zdaj. Če upoštevamo redne popuste, je testni ceed z litrskim motorjem, ročnim šeststopenjskim menjalnikom in večino nujne opreme (samodejna klima, vzvratna kamera, infozabavni vmesnik, pogrešali smo le parkirne senzorje) stal le okrog 17 tisočakov. To je na primer cena solidno opremljenega VW pola, torej razred manjšega avtomobila. Ceed ima tudi zelo tih bencinski motor, ki je za nameček tudi varčen. Voznik z novim ceedom dobi tudi prostorno kombilimuzino, ki je zlahka kos tudi potrebam manjših družin.

Galerija: kia ceed 1.0 T-GDi LX edition

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Testni ceed predstavlja spodnji oziroma predzadnji del ponudbe nove, tretje generacije. Večino naprednih asistenčnih sistemov in nove vozniške pripomočke so pri Kii uvrstili v najdražjo različico EX motion, medtem ko oprema LX edition presenetljivo vključuje elemente, ki jih konkurenti počasi brišejo s svojih seznamov. Gre za klasično ročno zavoro, serijsko rezervno kolo, štiri vrtljiva stikala, po dve za avdiosistem in klimatsko napravo … Tisočkubični trivaljniki so se med tekmeci že dobro uveljavili in tudi pri tej kii predstavljajo optimalno izbiro. Ceeda odlikujejo še odlične vozne lastnosti, prostorna kabina, kakovostna izdelava in … cena. Od redne (21.690 evrov) se vrtoglavo spusti najprej za 3.200 evrov, od te pa se odbije še 1.500 za gotovinsko plačilo oziroma 3.000 evrov pri finančnem lizingu.

Ob dvakrat znižani ceni je pač dvakrat za premisliti …

Foto: Gašper Pirman S takšno ceno lahko ceed poleg neposrednih tekmecev skrbi celo ponudnike vozil razreda nižje. Čeprav je oprema LX edition druga najcenejša, nikakor ne daje vtisa opustošenosti. Omenimo 16-palčna lita platišča, atraktivne LED-dnevne luči spredaj in pozicijske zadaj, ceed zna sam preklapljati med dolgim in zasenčenim snopom žarometov, tudi v ovinek posveti. Kabino hladi dvopodročna klima, vozniku služijo sedempalčni zaslon za radio, telefon, tempomat, senzorski so brisalci, nazaj gleda kamera … Žal pa manjka navigacija.

Osnovni varnostni elementi (preprečevanje naleta, opozorilnik za nezbranost voznika, sedem napihljivih blazin …) ne manjkajo, tisti najbolj napredni (prepoznavanje pešcev, nadzor mrtvega kota, prepoznavanje prometnih znakov) pa res pripadajo le najvišji stopnji opreme. Cena bi bila lahko še pet ali šest tisoč evrov višja od testne različice zaradi navigacije, radarskega tempomata, samodejne vožnje znotraj prometnega pasu …

Prostor za štiri visoke potnike in 400 litrov prtljage

Natančno za 395 litrov, ki se lahko povečajo do 1291, pri tem pa položena naslonjala namesto ravnega naredijo stopničasto dno. Prtljažnik pri testni opremi poleg volumna ne ponuja prav veliko. Je osvetljen, ima dva kavlja za vrečke, štiri pritrdilne rinke in ne prav trdo tapeto, ki pokriva serijsko zasilno rezervno kolo z orodjem. Sedežne prevleke ocenimo kot kakovostne, sedeža spredaj se dobro oklepata teles, nekaj malega oprijema nudita tudi zadnja zunanja sedeža, kjer tako kot spredaj lahko sedita potnika, visoka do meter devetdeset.

Armaturna plošča je do višine sovoznikovega predala mehko obložena, enako tudi plastika na zgornjih robovih sprednjih vrat, mehke so še tiste obloge vrat, ki so prekrite z blagom. Pred sovoznikom je osvetljen predal formata A4, pred prestavno ročico sta polički za dva mobilnika. Litrski plastenki gresta v sprednji par vrat in še dve v utora med sedežema, v zadnja vrata pa pollitrske. Žepa za sedežema LX edition ne ponuja, vedno pa pri kiah pohvalimo osvetlitev kozmetičnih ogledalc s stikalom namesto prižiganja s premikom zastorčka.

Dolžina tretje generacije ceeda, kakor tudi medosna razdalja, se nista spremenili, z nekoliko nazaj pomaknjeno kabino pa je nastalo več prostora za potnike zadaj. Foto: Gašper Pirman

Testni ceed stane manj kot 16 tisočakov pri izbiri finančnega lizinga. S takšno ceno lahko poleg neposrednih tekmecev skrbi celo ponudnike vozil razreda nižje. Foto: Gašper Pirman

Prek sedempalčnega zaslona se na dotik ali z gumbom upravlja radio in Bluetooth, oprema LX edition pa ne vključuje navigacije. Foto: Gašper Pirman Neposreden volan, dobro uglašeno podvozje …

… in 120 "konj", ki zlahka poženejo 1200-kilogramsko kio vozniku v veselje in zabavo. Zvok motorja zmore pri višjih vrtljajih nekaj športnega odtenka, takrat tudi izdaja število svojih valjev, ki se sicer pri neobremenjenem motorju uspešno skriva. Volan z manj kot dvema zavrtljajema in pol je športno neposreden. Daje zanesljive občutke med hitrim zaporednim zavijanjem, natančni in ne predolgi premiki ročice šeststopenjskega menjalnika pa še dopolnjujejo športne občutke. Čvrsto podvozje je s 60 kilometrov na uro nadzorovano preneslo vožnjo skozi naš referenčni ovinek (čeprav cestišče ni bilo povsem suho), po drugi strani pa je dovolj lahkotno premagovalo "ležeče policaje".

Voznik je v ceedu lahko zadovoljen, še preden se veselo zapodi med ovinke. Dodatno tudi tisti, ki se razveselijo klasične ročne zavore (v ceedu ima elektronsko samo različica z menjalnikom DCT). Notranjost je lepo izdelana s pregledno razporeditvijo stikal, ki so levo in desno poleg volana primerno velika, zlahka dosegljiva in osvetljena. Kdor prvič sede v ceeda, takoj obvlada (štirje gumbi) avdiosistem in rokovanje z ogrevanjem in prezračevanjem, tudi glede ukazov na prečkah volana (telefon, radio, tempomat) mu je takoj vse jasno.

Kaj nas je zmotilo?



Samodejni brisalci se ne razumejo najbolj s senzorjem za dež. Na dežne kaplje se odzivajo prepozno, kadar pa neprekinjeno dežuje, delujejo s prekinitvijo po enem zamahu. Izbrali bi tudi sistem brezžičnega polnjenja telefonov, ki stane le dobrih 80 evrov in bi bil lahko tudi del osnovne opreme.

3,5-palčni supervision zaslon pregledno prikazuje podatke, kot so poraba, doseg, s tempomatom izbrano hitrost, zunanjo temperaturo … Foto: Gašper Pirman

Litrski trivaljnik popije povprečno 6,8 litra bencina

Med raznoliko testno uporabo vozila se poraba nikoli ni spustila pod mejo šestih litrov. Kadar smo se ravnali po preglednem indikatorju prestavljanja (puščica s številko), je zaslonu med merilnikoma večinoma pisalo 6,6. Petdeset zavitih kilometrov smo ga dobro gnali s porabo 8,5, na avtocesti s tempomatom na 136 (dejansko 130) pa je ceed porabil sedem litrov.

Pri tej hitrosti se motor vrti s 3000 vrtljaji (izračun pokaže 3036), kar je za bencinarja običajno s sprejemljivo zvočno obremenitvijo (60 decibelov s preprosto mobilno aplikacijo). Zanimivo, da se je litrski ceed najbolj približal tovarniškim tehničnim podatkom glede porabe (6,5) pri mestni vožnji s sedmimi litri.

Veljalo bi razmisliti tudi o izbiri močnejšega 1,4-litrskega bencinskega motorja (103 kilovate), ki je tisočaka dražji ob 88-kilovatnega trivaljnika v testnem avtomobilu.

Voznik je v ceedu lahko zadovoljen, še preden se veselo zapodi med ovinke. Dodatno tudi tisti, ki se razveselijo klasične ročne zavore (v ceedu ima elektronsko samo različica z menjalnikom DCT). Volan z manj kot dvema zavrtljajema in pol je športno neposreden. Foto: Gašper Pirman

Še kakšen plus in minus

395 litrov prtljage spravi vase prtljažnik, s polaganje naslonjal se lahko poveča do 1291 litrov, merjeno do roba stekel. Foto: Gašper Pirman Upravljanje tempomata je preprosto, z izpisom nastavitve hitrosti po 1 ali 10 na uro, vendar ga sklopka prekinja, po vsakem zagonu motorja je potreben ponovni vklop.

Pohvalimo samodejni preklop med dolgim in zasenčenim snopom ter osvetlitev ovinkov, nad halogenskimi žarometi pa se niti ne pritožujemo, saj dajejo povsem spodobno svetlobo, tehnološko višje stopnje pa pač zahtevajo višjo ceno.

Lane assist je brez dvoma koristna priprava, ki v ceedu morda malo preveč odločno posega po volanu. S stikalom lahko voznik sistem seveda izklopi, vendar se ta samodejno vrne ob ponovnem zagonu motorja.

Končna cena avtomobila z dodatno opremo je z upoštevanim popustom. Foto: Gašper Pirman