Kia prvič z dizelskim blagim hibridom #foto

Kia Motors bo v drugi polovici letošnjega leta predstavila svoj prvi dizelski blagi hibridni pogon. Novi pogon EcoDynamics+ zmanjšuje izpuste CO2 z uporabo elektromotorja med pospeševanjem in zaganjalnika z dodatno 48-voltno baterijo.

Foto: Kia

Cenovno dostopna vgradna tehnologija

Glavni cilj inženirjev je ponuditi širšemu krogu kupcev dobro razmerje med stroški in zmogljivostmi v primerjavi z običajnimi hibridnimi sistemi. Zaradi kompaktnosti sistema se lahko to tehnologijo vgradi v obstoječe vozilo, brez prilagajanja praktičnosti ali prostora.

Dizelski blagi hibrid sportage bo na voljo v drugi polovici leta

Sportage bo prvi model Kie, ki bo ponujal novi dizelski blagi hibridni pogon. Na ceste naj bi zapeljal že letos, in sicer v drugi polovici leta. Drugi model, ki se bo pohvalil z vgrajeno tehnologijo, bo povsem nova tretja generacija ceeda. Tako gnani avtomobil bo na ceste zapeljal leta 2019.



Prvi model, ki bo imel vgrajeno tehnologijo blagega hibrida, bo sportage. Foto: PRIMA

Leta 2019 bo s tehnologijo opremljena še tretja generacija ceeda. Foto: Kia

Prvi korak uresničevanja strategije elektrifikacije do leta 2025

48-voltni pogon mehkega hibrida je prva nova tehnologija, ki jo Kia predstavlja kot del svoje širše strategije elektrifikacije modelne palete. Predstavitev novega 48-voltnega pogona pomeni, da je Kia prvi avtomobilski proizvajalec, ki v svoji ponudbi kupcem ponuja hibridna vozila, priključne hibride, 100-odstotno električna vozila in 48-voltno tehnologijo. Kia namerava do leta 2025 ponuditi 16 vozil z naprednim pogonom – pet novih hibridov, pet priključnih hibridov, pet električnih vozil ter leta 2020 tudi novo vozilo z gorivnimi celicami in elektr motorjem.

Načina delovanja "motor" in "generator"

Kiina tehnologija blagega hibrida uporablja kompaktno 0,46kWh 48-voltno litij-ionsko baterijo in novi zaganjalnik-generator mehkega hibrida (MHSG). Z elektronskim nadzorom MHSG z uporabo inverterja sistem neopazno preklaplja med dvema načinoma delovanja: "motor" in "generator". MHSG, ki je prek jermena povezan s pogonsko gredjo dizelskega motorja, med pospeševanjem zagotavlja do 10kW moči pri načinu delovanja "motor", s čimer se zmanjšujejo hrup in izpusti.

Kia namerava do leta 2025 ponuditi 16 vozil z naprednim pogonom. Foto: Kia

Kompaktna baterija bo nameščena v dno avtomobila



Kompaktna narava tehnologije omogoča enostavno vgradnjo EcoDynamics+ sistema blagega hibrida v obstoječo zasnovo vozil. Odvisno od modela vozila bo 48-voltna baterija nameščena na dnu kabine, s čimer bo kar najbolj zmanjšala vpliv na praktičnost vozila. Ker je MHSG prek jermena ročične gredi neposredno povezan z motorjem, skoraj ni treba posegati v motorni prostor. DC/DC-pretvornik 48-voltne baterije omogoča tej novi bateriji povezavo z napajanjem pomožne elektronike v vozilu, kar je precej večja zmogljivost v primerjavi z 12-voltnim električnim sistemom vozila. Odločitev za uporabo MHSG tudi pomeni, da je običajni zaganjalnik lahko manjši in se ga uporablja predvsem za hladni zagon pri nizkih temperaturah. 48-voltna baterija pomaga pri zagonu motorja v večini pogojev.