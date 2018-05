Kijin električni SUV trka na evropska vrata s 380-kilometrskim dosegom

Kdaj bo električni niro zapeljal v Evropo, za zdaj še ni znano. Foto: Kia

Sprva na domačih tleh, časovni prihod v Evropo še ni znan

Kia je svoj zeleni SUV za domači trg opremila z dvema baterijama – močnejši baterijski paket s 64 kWh ima 380 kilometrov dosega, šibkejši z 39,2 kWh pa 240 kilometrov dosega. Veliko zanimanja je požel že koncept, ki so ga predstavili januarja, navdušenje pa se je stopnjevalo vse do prihoda na proizvodnjo pripravljene različice. V februarju so namreč za tri dni omogočili prednaročila za svoj električni SUV in zbrali več kot 5.000 naročil.

4.375 milimetrov dolg, 1.805 milimetrov širok in 1.560 milimetrov visok niro EV naj bi predstavljal edinstveno izbiro v segmentu. Z 2.700 milimetri dolgim medosjem ponuja po zagotovilih koncerna največjo uporabnost potniške kabine v segmentu.

Oblikovne posebnosti ga ločijo od drugih različic

Najverjetneje bo v Evropo zapeljal pogonsko nekoliko drugačen avtomobil, ki si bo tehnologijo sposodil pri Hyundaiu oziroma pri modelu ioniq electric. Na več uradnih informacij bomo morali še nekoliko počakati, a glede na hitrost lansiranja novega modela bodo pri Kii vsekakor pohiteli s prihodom evropskega nira EV.

V Koreji bo na voljo z baterijo z močjo 64 kWh in 39,2 kWh. Foto: Kia

V korejskem mestu Jeju so nekoliko presenetljivo razkrili na proizvodnjo pripravljeni niro EV. Foto: Kia