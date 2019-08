Kia s priokusom prestiža: dovolj sprememb za višjo ceno? #foto

Ocena:



Proceed je karavan z dodano vrednostjo, ki na prvo mesto postavlja videz in zato žrtvuje 32 litrov prtljažnega prostora oziroma 149 litrov tovornega. Pomembna je oblika, ki s kupejevsko linijo vabi poglede, pri tem pa tudi višjim postavam na zadnjih sedežih ne lomi vratov.



Cenejši proceed 1.4 GT-line stane 26.190 evrov, medtem ko se cene enako močnega ceeda SW začenjajo pri 19.790 evrih. Dejansko pa sta oba karavana primerljiva le z opremo GT-line, ki je pri SW (24.790 evrov) najvišja, pri proceedu pa vstopna. Tako je cena za obliko shooting brake 1.400 evrov višja od malo prostornejše različice SW.



Kot smo pri kiah navajeni, se od redne cene testnega proceeda (29.390 evrov plus 420 za kovinsko barvo) najprej odbije popust (3.200 evrov), kupci pa se odločijo ali za gotovinsko plačilo (1.500 evrov manj) ali za financiranje (3.000 evrov manj). V zadnjem primeru testni proceed s kovinsko barvo stane 23.610 evrov.

Motor: 1.4 T-GDi, 103 kW



Poraba na testu: 7,0 l/100 km



Cena vozila: 26.610 evrov

Karavan in karavan

Proceed je pet milimetrov daljši (4.605 mm) od sportswagona in postavljen prav toliko bližje tlom (135 mm). To bi sicer s prostim očesom težko dognali, na vsak način pa deluje shooting brake bolj vitko, brez dvoma je tudi privlačnejši. Ob enakem sprednjem delu pa se vozili ne razlikujeta samo zaradi kupejevsko spuščajočega zaključka.

Najprej omenimo strešni letvi, ki bi, lahko trdimo, kazili kupejevsko linijo shooting braka. Nakladalni rob proceeda je višje nad odbijačem, steklo pa precej bolj položno. Svetlobni enoti sta ožji in povezani z rdečo linijo, za dodaten športni videz skrbita izpušni cevi na skrajnih robovih odbijača.

Da je proceed pet milimetrov daljši in pet milimetrov bližje podlagi kot sportswagon, ne bi nihče uganil. Je pa že na prvi pogled bolj vitek in sploh privlačnejši. Foto: Gašper Pirman

Poleg kupejevsko zaokroženega zadnjega dela se proceed loči od sportswagona tudi po strešnih letvah, ki jih ni. Foto: Gašper Pirman

Potniki zadaj ne tiščijo glav ob kupejevski strop

Zaradi ostrešja, ki se za stebričkoma B spušča navzdol, je nad glavami potnikov (bolje, če sta samo dva) še dovolj prostora, ker je sedežna klop ustrezno znižana. Torej so kolena malo bolj skrčena, vendar še vedno lahko trdimo, da je v proceedu dovolj prostora za štiri visoke postave.

Kaj nas je zmotilo?



Pri proceedu nismo bili zadovoljni s samodejnim delovanjem brisalcev. Ko je bilo zaradi dežja steklo že povsem mokro, so brisalci reagirali pozno in samo z enim zamahom. So se pa naslednji dan zbudili pri tridesetih stopinjah in zamahnili prek povsem suhe šipe …

Prtljažnik je v vseh kiah zgledno urejen

Pod kupejevsko oblikovanim zadnjim delom ostrešja je zanimivo urejen prtljažnik. Spodnji rob položnih petih vrat je sicer malo višji, s čimer se kupci shooting braka zlahka sprijaznijo, kakor tudi z malo manjšo prostornino.

Trije večji in trije manjši trdni pokrovi skrivajo več koristnih prekatov, tudi večjih. Kot smo pri kiah navajeni, je mogoče posebej pospraviti tudi prtljažni rolo. Ne manjkajo dva kaveljčka in kakšen 12-voltni priključek. Položeni naslonjali (60/40) ustvarjata povsem ravno tovorno površino.

GT-line



Kio ceed s to opremo smo spoznali prvič, medtem ko smo do zdaj segli do stopnje fresh. Torej smo se že vozili na 17-palčnih Michelinovih pnevmatikah z osempalčno navigacijo in aplikacijami TomTom Kia Connected. Proceed tudi pozdravi voznika z osvetlitvijo in nameščanjem ogledal.



Sedeža spredaj sta lepo ukrojena, dvobarvno oblazinjena, obrobljena z umetnim usnjem, ogrevana (tudi volan) in lepo prešita. Tudi zadnja klop je primerno oblikovana za udobno namestitev dveh potnikov. Aja, štiri okrogle gumbe za preprosto upravljanje radia in klimatske naprave bomo vedno hvalili, čeprav spadajo že k najnižji opremi vseh ceedov.

Za običajno ročno zavoro bi tudi doplačali …

Vozniški občutki so odlični, tako kot smo bili navajeni pri petvratnem in karavanskem ceedu, zlasti zaradi udobnega in hkrati primerno utrjenega podvozja. Znova lahko pohvalimo neposreden volan (2,44 zavrtljaja) in natančen menjalnik.

Med merilniki, ki zaznavajo prometne znake, je 4,2-palčni supervision zaslon preglednega potovalnega računalnika. Voznik se v testnem proceedu počuti bolj športno zaradi serijskih kovinskih stopalk, malo manj pa zaradi elektronske parkirne zavore, ki jo žal dodaja GT-line.

Čeprav se ostrešje za stebričkom B zaokroženo spušča navzdol, je nad glavami potnikov dovolj prostora, ker so sedala ustrezno znižana. Foto: Gašper Pirman

Oprema GT-line žal pomeni elektronsko parkirno zavoro. Marsikdo bi rad doplačal za klasičen ročni vzvod … Foto: Gašper Pirman

140 "konjev" popije sedem litrov

Natančno toliko je znašala testna poraba po treh točenjih goriva. To je presenetljivo 0,2 litra manj kot pri našem testu petvratnega ceeda z enakim motorjem in menjalnikom. Že pri meritvi na avtocesti je pri 134 na uro po merilniku in 130 po garminu motor proceeda porabil manj od sedmih litrov, medtem ko je 1.4 T-GDi v spomladanskem testu porabil več.

Morda je odločala bolj vitko oblikovana linija ali kakšen drug dejavnik, ki lahko vpliva na porabo. Sicer pa je vedno največ odvisno od teže voznikove noge, ki je bila tokrat morda bolj umirjena. Nekaj pove podatek, da je pred našim prevzemom vozila potovalni računalnik za 1.700 kilometrov nameril povprečje 7,0, dejanska poraba pa je zaradi več kot petodstotne napake takrat znašala vsaj 7,5 litra.

Foto: Gašper Pirman