Ceed z večjim motorjem: dobrodošlo doplačilo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z opremo fresh je ceed postavljen na 17-palčna kolesa, dnevne in zadnje luči svetijo s tehnologijo LED, ogledali sta avtomatsko zložljivi. Foto: Gašper Pirman

1.0 T-GDi plus en bat

Bencinski 1.4 T-GDi je tehnološko soroden motorju 1.0 T-GDi, ki smo ga opisali v našem testu novembra lani. Pri obeh gre za turbinsko podprto vstopanje zraka in neposredno vbrizgavanje goriva. Premere štirih valjev v novem bloku so povečali za 0,6 milimetra, hodi batov pa so enaki kot pri trivaljniku.

Litrska moč večjega motorja je s 103 "konji" sicer manjša kot pri 1.0 T-GDi, približno 40-odstotno povečanje delovne prostornine pa se odraža v prav tolikšnem povečanju navora. To se med vožnjo še kako občuti, saj je motor mnogo bolj odziven v sicer podobnem območju vrtljajev od 1.500 naprej.

Večja konjenica več popije

Med kratko vožnjo po ravni avtocesti z dejansko hitrostjo 130 na uro (134 po merilniku) je testni ceed porabil 7,4 litra. Števec ceeda 1.0 se je zlagal malo bolj (136), porabil malo manj (7,0), vrtljaji pa so bili skoraj enaki (3.000). Med testom smo bili dvakrat v Celju, prvič se je mudilo, drugič pa prav nič. Temu primerni sta bili porabi, in sicer 8,5 in 5,7 litra. Med 14-dnevnim testom je ceed porabil povprečno 7,2 litra bencina.

Foto: Gašper Pirman

Čedno urejena, dvojno klimatizirana notranjost ustvarja prijetne občutke. Kakovostne sedežne obloge so svetlo prešite, plastika je trda, vendar ne deluje ceneno. Kia zagotavlja 7-letno brezplačno posodabljanje 8-palčne navigacije. Foto: Gašper Pirman

Tisoč evrov še ne pomeni vsega

Natančno tisoč evrov več stane izbira motorja 1.4 T-GDi namesto litrskega 1.0 pri enaki stopnji opreme, večji pa so stroški registracije. Zaradi večje delovne prostornine spada v razred višje glede plačila letne dajatve, kar znese 34 evrov. Višja je tudi cena zavarovanja, saj 15-kilovatni prirastek pomeni preskok za dva razreda pri osnovnem zavarovanju odgovornosti, zneski pa se pri zavarovalnicah razlikujejo.

Kaj nas je zmotilo?



Prav nič od tistega, nad čemer smo nergali pri prejšnjih dveh testih, ko smo ceeda sicer ocenili kot dostojnega tekmeca kateremukoli modelu iz golfovega razreda.



Lahko pa omenimo tiste tri kubične centimetre, ki ceeda 1.4 pošljejo v naslednji prostorninski razred. 71-milimetrski premer valja motorja 1.0 so namreč povrtali za 0,6 milimetra in s tem presegli mejo 1.350 kubičnih centimetrov. Če bi povrtali samo 0,1 milimetra manj, bi prostornina ostala pod to mejo! Zanimivo, verjetno imajo Korejci drugačno lestvico letnih pristojbin.

Za dobre vozniške občutke: odličen položaj za volanom (neposreden z 2,44 zavrtljaja), natančna prestavna ročica, klasična ročna zavora, pregledni merilniki … Foto: Gašper Pirman 1.353-kubični bencinski turbo motor razvija 103 kilovate in prej kot v devetih sekundah pospeši ceeda do stotke. Foto: Gašper Pirman

Katera cena je prava?

Redna cena ceeda 1.4 T-GDi fresh je 24.690 evrov oziroma 21.490 s popustom z maloprodajnega cenika. Skupaj z belo barvo in pripravo vozila stane 21.840 evrov. Pri plačilu z gotovino lahko testnega ceeda odpeljete iz salona za 20.340 evrov, v primeru financiranja pa za 18.840 evrov.

Foto: Gašper Pirman