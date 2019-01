Norveški šok: Tretjina prodanih avtov že električnih

Skoraj tretjino novih avtomobilov so na Norveškem lani predstavljala električna vozila, ta pa so skupaj s priključnimi hibridi dosegla skoraj 50-odstotni tržni delež. Najuspešnejši posamezni avtomobil je bil nissan leaf.

Norveška še naprej ostaja država z največjim deležem električnih vozil na trgu novih osebnih avtomobilov. Leta 2017 je bil med temi delež električnih avtomobilov še 20,8-odstoten, lani pa je narasel na 31,2 odstotka. Prodaja električnih avtomobilov je lani narasla za 40 odstotkov.

Nissan je lani na Norveškem prodal več kot 12 tisoč leafov. Foto: Nissan Nova generacija leafa omrežila Norvežane

Skupna prodaja novih avtomobilov na Norveškem je lani sicer upadla za skoraj sedem odstotkov na skupno slabih 148 tisoč avtomobilov. Najuspešnejši avtomobil na celotnem trgu je bil zanesljivo nissan leaf. Prodali so jih 12.303, drugouvrščeni volkswagen golf (vključuje tudi priključno hibridno in električno različico) pa je prepričal 9.859 kupcev. Sledili so BMW i3 (5.687), tesla model X (4.981) in mitsubishi outlander (4.323). Vodilni leaf uživa kar 8,3-odstotni tržni delež.

Deset najbolje prodajanih novih avtomobilov na Norveškem v letu 2018:

Prodaja 2018 Sprememba 2018/2017 Nissan leaf 12.303 + 264 % Volkswagen golf (e-golf) 9.859 18,9 % BMW i3 5.687 +12,9 % Tesla model X 4.981 + 4,9 % Mitsubishi outlander 4.323 + 1,1 % Toyota yaris 3.856 5,3 % Volvo XC60 3.687 + 49 % Tesla model S 3.633 2,1 % Toyota RAV4 3.627 24,8 % Renault zoe 3.141 + 24 %

Prehod na povsem električno floto vozil izziv tudi za bogate Norvežane

Norvežani želijo do leta 2025 doseči popoln prehod na prodajo le še električnih avtomobilov. Kljub hitri rasti, bo doseganje takih ciljev zahtevno. Analitiki domačega trga opozarjajo, da je realna rast do 75-odstotnega deleža za električna vozila. Kdor doma nima možnosti polnjenja, se bo za električna vozila težje odločil. Danes dve tretjini trga še naprej predstavljajo novi avtomobili, ki imajo vsaj delno tudi še klasični motor z notranjim izgorevanjem.

Davčne olajšave in rastoča prodaja električnih vozil pomenijo tudi manj prihodkov z naslova avtomobilskih davščin za norveško državno blagajno.