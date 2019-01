To so novi avti za Slovence v letu 2019

Ključna Škodina novost leta bo nova kombilimuzina scala. Foto: Škoda Leto 2019 bo v avtomobilskem svetu izjemno pestro. Pogled na spodnji seznam novosti napoveduje prihod številnih avtomobilov, ki so zelo pomembni tudi za slovenski avtomobilski trg. Renault bo predvidoma jeseni v Slovenijo pripeljal novo generacijo clia, ki ga bodo izdelovali tudi v novomeškem Revozu. Clio bo po uradni bruto prodaji avtomobilov tudi letos v Sloveniji najuspešnejši posamezni model. Prav tako jeseni na ceste prihaja osma generacija volkswagen golfa, med ključne novosti za slovenski avtomobilski trg pa moramo vključiti še povsem novo škodo scalo, novo generacijo renault capturja (najbolje prodajani crossover oziroma športni terenec v Sloveniji) ter premijski dvojček športnih terencev audi Q3 in mercedes-benz GLB.

Vse napovedane avtomobilske novosti za Slovenijo v letu 2019:

Alfa romeo Giulia quadrifoglio, nova različica 1. četrtletje Stelvio, nova različica 1. četrtletje Audi Audi A1 sportback, nova generacija januar 2019 Audi Q3, nova generacija januar 2019 Audi e-tron quattro, nov model marec 2019 Audi A6 allroad quattro maj 2019 Audi TT RS maj 2019 Audi Q5, priključni hybrid julij 2019 Audi SQ8 julij 2019 Audi A1 city carver september 2019 Audi A7 sportback, priključni hybrid september 2019 Audi RS7 september 2019 Audi Q3 sportback, nov model oktober 2019 Audi A4 (tudi avant in allroad), prenova oktober 2019 Audi Q7 in SQ7, prenova oktober 2019 Audi A3 sportback, nova generacija november 2019 Audi A8 priključni hibrid november 2019 Audi RSQ8 november 2019 Audi e-tron sportback, nov model december 2019 Audi RS6 december 2019 Audi A5 sportback, prenova december 2019 BMW BMW serije 3 marec 2019 BMW Z4 marec 2019 BMW serije 8 cabrio marec 2019 BMW X7 marec 2019 BMW X5 priključni hibrid / Citroën Citroën berlingo van januar 2019 Citroën C5 aircross februar 2019 Dacia / / DS DS7 crossback april 2019 DS3 crossback maj 2019 Fiat Fiat 500 in 500 L, posebna različica collezione 1. četrtletje Fiat 500 X, prenova 1. četrtletje Fiat tipo v različicah city, street in S-Design 1. četrtletje Fiat 500 L in 500 X, posebna različica 2. četrtletje Ford Ford focus active februar 2019 Ford fiesta van marec 2019 Ford Mondeo (tudi priključni hibrid), prenova april 2019 Ford edge, prenova maj 2019 Ford ranger, prenova september 2019 Ford transit, prenova september 2019 Honda Honda CR-V hibrid začetek leta Hyundai Hyundai i30 fastback N februar/marec 2019 Hyundai ioniq, prenova september 2019 Hyundai i40 november 2019 Jaguar jaguar F-pace SVR 1. četrtletje jaguar XE in XF, prenova 2. četrtletje Jaguar I-pace 2. četrtletje Jeep Jeep renegade, prenova 1. četrtletje Jeep compass S in upland 1. četrtletje Jeep Cherokee, prenova 1. četrtletje Jeep wrangler, prenova 1. četrtletje Kia Kia proceed januar 2019 Kia ceed GT in GT Line januar 2019 Kia optima SW, priključni hibrid januar 2019 Kia sorento februar 2019 Kia picante X-linem marec 2019 Kia e-niro marec/april 2019 Kia e-soul marec/april 2019 Land Rover Range rover Evoque 1./2. četrtletje Range rover SV coupe 1./2. četrtletje Land rover discovery sport, prenova 3. četrtletje Lexus Lexus RS, prenova januar 2019 Lexus ES januar 2019 Lexus UX marec 2019 Lexus RC F, prenova maj 2019 Lexus RX, prenova oktober 2019 Mazda Mazda 3, 5-vratna marec 2019 Mazda 3, 4-vratna maj 2019 Mazda CX-5, prenova / Mazda 2, prenova december 2019 Mercedes-Benz Mercedes-benz razred B februar 2019 Mercedes AMG GT coupe, 4-vratni februar 2019 Mercedes-benz GLE marec 2019 Mercedes-benz razred A limuzina marec 2019 Mercedes AMG GT kupe in kabriolet, prenova april 2019 Mercedes-benz CLA kupe maj 2019 Mercedes-benz razred V, prenova maj 2019 Mercedes-benz GLC (tudi kupe), prenova junij 2019 Mercedes-benz actros, prenova junij 2019 Mercedes-benz CLA shooting brake, nov model september 2019 Mercedes-benz GLS, nov model september 2019 Mercedes-benz GLB, nov model oktober 2019 Mitsubishi Mitsubishi eclipse cross dizel začetek leta 2019 Mitsubishi L200 september 2019 Nissan Nissan e-NV 200 maj 2019 Nissan juke november 2019 Opel Opel vivaro 3. četrtletje Opel corsa in e-corsa 4. četrtletje Opel grandland X, priključni hibrid 4. četrtletje Peugeot Peugeot 508 januar 2019 Peugeot partner furgon januar 2019 Peugeot 508 SW junij 2019 Peugeot 208 november 2019 Renault Renault Kadjar, prenova januar 2019 Renault twingo, prenova maj 2019 Renault clio september 2019 Renault zoe, prenova september 2019 Renault koleos, prenova september 2019 Renault trafic in master, prenova september 2019 Renault captur oktober 2019 Renault espace, prenova oktober 2019 Porsche Porsche 911 carrera S in 4S (tudi kabriolet) spomladi 2019 Porsche cayenne kupe sredi leta 2019 Porsche 911 carrera in Carrera 4 (tudi kabriolet) konec poletja 2019 Porsche taycan jeseni 2019 Seat Seat tarraco marec 2019 Suzuki Suzuki jimny 1. četrtletje Škoda Škoda scala april/maj 2019 Škoda superb, prenova avgust 2019 Tesla Tesla model 3 predvidoma 1. polovica 2019 Toyota Toyota RAV4 januar 2019 Toyota corolla februar/marec 2019 Toyota prius, prenova februar 2019 Toyota camry maj 2019 Toyota supra maj 2019 Toyota prius PHEV, prenova julij 2019 Toyota C-HR, prenova december 2019 Volkswagen e-crafter januar 2019 ABT e-caddy februar 2019 Volkswagen T-cross april 2019 Volkswagen passat, prenova avgust/september 2019 Volkswagen golf november 2019 Volkswagen transporter T6, prenova oktober 2019 Volkswagen grand California junij 2019 Volvo Volvo V6 cross country 1 četrtletje. Volvo XC 90, prenova maj 2019 Volvo S60 1. polovica leta

Na platformi škode kodiaq je nastal tudi novi seat tarraco. V Slovenijo prihaja marca. Foto: Seat

Mazda bo marca predstavila novo generacijo modela 3. Foto: Gregor Pavšič Nova opel corsa, peugeot 208, mazda 3, seat tarraco …

V Slovenijo letos prihaja več novih velikoserijskih avtomobilov. Omenili smo že renault clia, volkswagen golfa in škodo scalo. Te tri avtomobilske znamke zasedajo tudi prva tri mesta na prodajni lestvici na slovenskem trgu.

Omeniti je treba novi generaciji peugeota 208 in opel corse, ki bosta zdaj prišli z iste platforme koncerna PSA Peugeot Citroën. Peugeot bo prav tako v Slovenijo že januarja pripeljal novega 508. Renault bo poleg nove generacije capturja stavil tudi na prenovljenega kadjarja in twinga.

Nadvse pomembna novost bo marca nova generacija mazde 3, Toyota bo v približno istem obdobju predstavila novo corollo (naslednica aurisa), Seat pa svojega največjega športnega terenca tarraca.

Novega audija Q3 smo že lani spoznali v Italiji, januarja pa že prihaja v Slovenijo. Foto: Aleš Črnivec Prava ofenziva premijskih avtomobilov Audija in Mercedes-Benza

Medtem ko BMW z izjemo nove serije 3 in novega športnega terenca X7 ne bo imel drugih pomembnejših novosti, bosta na premijskem trgu pravo ofenzivo novih modelov predstavila Audi in Mercedes-Benz. Nekatere njune novosti bodo tudi povsem neposredni tekmeci, tak primer sta nova generacija audija Q3 in povsem nov Mercedes-Benzov model GLB. Iz Stuttgarta v Slovenijo prihaja tudi nova generacija razreda B, pa novi športni terenci, kot sta GLE in GLS, ter različica shooting brake modela CLA.

Audi bo model Q3 v Sloveniji razkril že januarja, Mercedes-Benz pa model GLB šele pozno jeseni. Audi prav tako stavi na novo generacijo A1, novega Q3 sportback in jeseni tudi novo generacijo A3 sportback.

Kaj pa elektrika? Tesla proti Audiju in Jaguarju, Nissan brez novega leafa?

Mimo uradnih uvoznikov - teh namreč sploh nima - bo Tesla predvidoma v prvi polovici leta prvim Slovencem dostavila nov električni model 3. Letos so jih v ZDA prodali okrog 140 tisoč. Med premijskimi električnimi novostmi izstopata prihoda audija e-tron quattro in jaguarja i-pace. Za zdaj še ni napovedi (uvoznik nima potrditve) prihoda električnega mercedes-benza EQ C.

Med velikoserijskimi električnimi avtomobili ni napovedan prihod boljše različice nissana leafa z večjo kapaciteto baterije. Zaradi aretacije nekdanjega predsednika Carlosa Ghosna se je prestavila tudi svetovna predstavitev tega modela. Hyundai bo na drugi strani v Slovenijo pripeljal prenovljenega ioniqa (električnega in priključnohibridnega), ki bo predvidoma dobil večjo baterijo. Opel je že potrdil prihod električne različice corse, Peugeot za zdaj še ne za električnega 208.

Mercedes-Benz si veliko obeta od nove generacije razreda B, ki je bil do zdaj v Sloveniji zanje prava prodajna uspešnica. Foto: Mercedes-Benz

Avtomobil z najbolj nenavadno notranjostjo leta v Sloveniji bo nova tesla 3. Foto: Tesla