Bodo na Hrvaškem ukinili mostnino na Krk?

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je lani dejal, da obstaja možnost za ukinitev mostnine. Foto: Turistična organizacija otoka Krk

Hrvaška lokalna politična stranka Unija Kvarnerja z območja Reke je konec lanskega leta vložila pobudo za oceno ustavnosti plačevanja mostnine na otok Krk, ki je edini most na Hrvaškem, na katerem pobirajo mostnino. Menijo, da je mostnina v nasprotju s hrvaško ustavo in zakonodajo EU.

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je lani, ko je podobno zahtevala lokalna stranka Primorsko-goranska zveza (PGS), dejal, da obstaja možnost za ukinitev mostnine. Sedaj o tem potekajo pogajanja z mednarodnimi posojilodajalci, so za reški časnik Novi list povedali na ministrstvu.

Mostnine ne plačujejo prebivalci otoka Krk in pravne osebe, ki imajo sedež na otokih Krk, Cres, Rab, Lošinj in Susak. Zato država javnem podjetju Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), ki ima koncesijo za upravljanje mostu, letno nakazuje 26 milijonov kun (3,5 milijona evrov) nadomestil.

Mostnina za prvo skupino vozil, med katere spadajo osebna vozila, znaša 35 kun (4,7 evra). Letni prihodki od mostnin tako znašajo približno 90 milijonov kun (12,2 milijona evrov), vključno z nadomestili, ki jih plačuje država. Foto: Metka Prezelj

Čez most na leto več kot štiri milijone vozil

Čez most se na leto pelje več kot štiri milijone vozil. V poletnih mesecih dnevni promet dosega približno 35.000 vozil, letno dnevno povprečje pa je okoli 10.000 vozil. Mostnina za prvo skupino vozil, med katere spadajo osebna vozila, znaša 35 kun (4,7 evra). Letni prihodki od mostnin tako znašajo približno 90 milijonov kun (12,2 milijona evrov), vključno z nadomestili, ki jih plačuje država.

V stranki PGS so izračunali, da letni stroški vzdrževanja mostu in plače zaposlenih ne presegajo deset milijonov kun (1,35 milijona evrov), in ocenili, da bi morala mostnina znašati največ dve kuni (27 centov), saj je ostalo dobiček ARZ.

Stranka PGS je od hrvaške vlade zahtevala tudi, da naj cestnine oprosti prebivalce Gorskega kotarja na avtocesti Reka-Zagreb med odcepoma Reka in Bosiljevo ter premesti cestninske postaje na avtocesti Reka-Rupa do meje s Slovenijo.