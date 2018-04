Most na Pelješac: Gradili bodo Kitajci, projektanti Slovenci

Most bo dolg 2,4 kilometra in visok 55 metrov

Most bo dolg 2,4 kilometra in visok 55 metrov. Na njem bodo štirje prometni pasovi. Foto: Pipenbaher Consulting

V Dubrovniku sta pogodbo podpisali hrvaška družba Hrvatske ceste in njihov kitajski partner China Road and Bridge Corporation. Predsednik uprave družbe Hrvatske ceste Josip Škorić je pred podpisom pogodbe dejal, da je gradnja mostu in pristopnih cest najzahtevnejši del projekta cestne povezave z jugom Hrvaške. Sledili bosta še gradnja in posodobitev več kot 33 kilometrov cest na polotoku Pelješac, vključno s še nekaterimi mostovi in predori ter obvoznico pri Stonu, ki leži na stičišču Pelješca s celino.

Med inženirji tudi Marjan Pipenbaher, ki je projektiral viadukt Črni Kal

Vrednost projekta je 420 milijonov evrov, EU pa iz kohezijskih skladov prispeva 85 odstotkov. Most bo dolg 2,4 kilometra in visok 55 metrov. Na njem bodo štirje prometni pasovi.

Soavtor mostu je slovenski gradbeniški inženir Marjan Pipenbaher, ki se je udeležil današnjega svečanega podpisa pogodbe. Mariborčan je bil skupaj z Janezom Koželjem tudi projektant viadukta Črni Kal.

Škorić pričakuje, da bo projekt končan do leta 2022, ko naj bi Hrvaška končno imela neposredno cestno povezavo s skrajnim jugom države, ne da bi bila prekinjena z državno mejo z Bosno in Hercegovino.

Hrvaška je pogodbo s kitajskim konzorcijem podpisala kljub pritožbi avstrijske gradbene družbe Strabag na hrvaškem upravnem sodišču zaradi domnevnih dumpinških cen kitajskega konzorcija na javnem razpisu. Strabag med drugim zahteva začasno prepoved začetka gradnje mostu. Ponudba kitajskih gradbenikov je bila za približno pol milijarde kun cenejša od ponudb Strabaga ter konzorcija italijanskega Astaldija in turškega CT Ictasa.



Hrvaška državna revizijska komisija je konec marca sicer zavrnila pritožbo Strabaga. Pojasnili so, da niso ugotovili kršitve predpisov, prav tako ne domnevno dampinških cen, ki so jih neizbrani ponudniki izpostavljali v obeh pritožbah. Opozorili so tudi, da je vprašanje dampinga urejeno na ravni EU, ter povedali, da tožniki niso dokazali, da so člani kitajskega konzorcija prejeli subvencije kitajske države, kot trdi Strabag.