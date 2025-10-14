Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga OTP banka, 4. krog

Bo Krka ostala stoodstotna?

Lovro Buljević, Krka | Krka je po treh krogih pri treh zmagah. | Foto Aleš Fevžer

Krka je po treh krogih pri treh zmagah.

Foto: Aleš Fevžer

Za uvod v četrti krog košarkarske lige OTP banka bo Šenčur danes gostil še stoodstotno Krko. V sredo bo v Domžalah gostovala Ilirija. V petek bo Triglav pričakal Šentjur, v soboto se obeta obračun Zlatoroga in Hopsov, krog pa bosta v ponedeljek sklenila Podčetrtek in Rogaška.

Liga OTP banka, 4. krog:

Torek, 14. oktober:
20.45 Šenčur GGD - Krka

Sreda, 15. oktober:
17.00 Kansai Helios Domžale - Ilirija

Petek, 17. oktober:
18.30 Triglav Kranj - Šentjur

Sobota, 18. oktober:
17.30 Zlatorog Laško - Hopsi Polzela 

Ponedeljek, 20. oktober:
17.30 Podčetrtek - Rogaška

Lestvica:

1. Krka 3 tekme - 6 točk
2. Šenčur GGD 3 - 5
3. Ilirija 3 - 5
4. Rogaška 3 - 5
5. Zlatorog Laško 3 - 5
6. Hopsi Polzela 3 - 4
7. Šentjur 3 - 4
8. Triglav Kranj 3 - 4
9. Kansai Helios Domžale 3 - 4
10. Podčetrtek 3 - 3

