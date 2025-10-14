Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Hokejska liga prvakov, 14. in 15. oktober

Zadnja priložnost za več Slovencev

Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas | Nemške Fischtown Pinguins, za katere že več let igra slovenski trio Miha Verlič, Žiga Jeglič in Jan Urbas, čaka pomembno gostovanje v Hamarju. | Foto Guliverimage

Nemške Fischtown Pinguins, za katere že več let igra slovenski trio Miha Verlič, Žiga Jeglič in Jan Urbas, čaka pomembno gostovanje v Hamarju.

Foto: Guliverimage

Na sporedu so zadnje tekme ligaškega dela hokejske lige prvakov, po katerih bo znanih vseh 16 udeležencev osmine finala. Osmerica si je napredovanje že zagotovila, na voljo je še osem vstopnic, v igri za te pa je še 15 ekip, le Belfast nima več možnosti. Pomembna tekma tako danes čaka Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča, ki gostujejo pri Storhamarju. Nemci imajo sedem točk, Norvežani eno manj. Na zahtevno gostovanje se odpravlja Grenoble vratarja Matije Pintariča, za katerim je odlična serija treh zmag. Francoski prvaki bodo palice prekrižali s praško Sparto, ki je že napredovala.

Matic Török, Ilves
Sportal Törökovi ostajajo neporaženi, pomembna zmaga Pintaričevih

Zadnja tekma ligaškega dela zvečer čaka tudi Ilves Matica Töröka, ki je v tekmovanju eden od dveh neporažen in si je že pred časom zagotovil izločilne boje. Finsko moštvo je že na zadnji tekmi priložnost ponudilo več hokejistom, ki v domačem prvenstvu ne dobivajo večje minutaže. Ilves bo tako na zadnji tekmi doma pričakal branilca lovorike v ligi prvakov, švicarski Zürich.

Matija Pintarič z Grenoblom gostuje v Pragi, kjer bodo poskušali potrditi napredovanje v osmino finala. | Foto: Guliverimage Matija Pintarič z Grenoblom gostuje v Pragi, kjer bodo poskušali potrditi napredovanje v osmino finala. Foto: Guliverimage Tudi sreda bo s slovenskega vidika pestra. Celovec Jana Muršaka in Luke Gomboca se spopada s številnimi težavami in poškodbami.

Med poškodovanimi sta tudi slovenska napadalca, po poročanju Kleine Zeitung pa je zaradi osebnih razlogov v domovino odpotoval prvi vratar, Danec Sebastian Dahm, tako da je koroška zasedba na gostovanje k finskemu prvaku v Kuopio odšla v okrnjeni zasedbi. Sredin gostitelj KalPa je v tekmovanju še neporažen in je že napredoval, Celovčani pa nujno potrebujejo zmago.

Celovčani imajo nemalo težav, med poškodovanimi sta tudi Slovenca, pred njimi pa je zahtevno gostovanje na Finskem. | Foto: Guliverimage Celovčani imajo nemalo težav, med poškodovanimi sta tudi Slovenca, pred njimi pa je zahtevno gostovanje na Finskem. Foto: Guliverimage

Švicarski Zug, pri katerem v ligi prvakov priložnost dobiva Nik Christian Petrovič, bo v sredo gostil češkega prvaka iz Brna, katerega član je vratar Gašper Krošelj. Švicarji so pri osmih, Čehi pri sedmih točkah.

Hokejska liga prvakov, šeste tekme:

Torek, 14. oktober

Sreda, 15. oktober

Lestvica

Hdd Jesenice : Asiago
Sportal Merano ugnal Jeseničane
HK Olimpija Linz
Sportal Olimpija na tekmi s 13 goli izgubila v drugi minuti podaljška
HK Olimpija, Ben Cooper
Sportal Kanadčan jasen: Pogledati se v ogledalo in se vprašati, ali so bili na ustrezni ravni
Anže Ulčar
Sportal "Zdaj vidimo, da smo dobro gradili, imamo kakovost, nočemo pa pasti v evforijo"
Hdd Jesenice, Erik Svetina (22)
Sportal Na Jesenicah derbi začelja
 
hokej hokejska liga prvakov
