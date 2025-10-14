Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Torek,
14. 10. 2025,
14.23

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41

Natisni članek

Natisni članek

Torek, 14. 10. 2025, 14.23

38 minut

Stefan Kraft razkril presenetljivo odločitev: Prišel je čas za nekaj oddiha od skokov

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41
Stefan Kraft | Stefan Kraft se veseli, da bo decembra postal očka. | Foto Guliverimage

Stefan Kraft se veseli, da bo decembra postal očka.

Foto: Guliverimage

Stefan Kraft, eden najboljših smučarskih skakalcev vseh časov, je razkril nekaj, kar je presenetilo ljubitelje skokov po vsem svetu. Avstrijec v prihajajoči sezoni ne bo lovil kristalnega globusa, saj ima v tem trenutku pomembnejše življenjske načrte – že decembra pričakuje rojstvo svojega prvega otroka.

Družina pred vsem: To je pomembnejše kot katerakoli zmaga

"To je bila najina velika želja in je zdaj pomembnejše od vsega drugega. V športu sem dosegel ogromno, a rojstvo otroka bo zame popoln trenutek, da si privoščim nekaj oddiha od skokov. Priprave na očetovstvo so že zdaj precej stresne," je povedal Stefan Kraft na predstavitvi avstrijske reprezentance v Salzburgu, poročajo na skijumping.pl.

Njegova žena Marisa naj bi rodila 2. decembra, zato bo večkratni svetovni prvak morda izpustil tudi prve tekme svetovnega pokala. "Seveda želim biti prisoten pri porodu. Ne vemo še, ali bom moral izpustiti Ruko, a poskušamo najti rešitev, da bi se lahko čim prej vrnil domov. Po rojstvu bom zagotovo izpustil en ali dva konca tedna," je dodal Kraft.

Mogoče bo izpustil Wislo in Klingenthal

To pomeni, da se Stefan Kraft najverjetneje ne bo pojavil na tekmah v Visli in Klingenthalu, temveč bo v karavani smučarskih skakalcev znova na generalki pred novoletno turnejo v Engelbergu, 20. in 21. decembra. Pričakujemo pa ga lahko na uvodu v sezono v Lillehammerju, kjer se bodo fantje in dekleta potegovali za prve točke nove zime (20.-23. november). 

Ne bo se podal v lov za veliki kristalni globus. Družina ima prednost, pravi Kraft. | Foto: Guliverimage Ne bo se podal v lov za veliki kristalni globus. Družina ima prednost, pravi Kraft. Foto: Guliverimage

Čeprav priznava, da v sezoni 2025/26 ne bo lovil skupne zmage v svetovnem pokalu, ostaja odločen, da bo dosegel druge cilje. "Dejstvo, da bom postal oče, mi daje dodatno energijo," je dejal trikratni prejemnik velikega kristalnega globusa v skupnem seštevku svetovnega pokala. Eden od ciljev so zagotovo olimpijske igre v Predazzu, na katerih še nima posamične medalje.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.