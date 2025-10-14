Stefan Kraft, eden najboljših smučarskih skakalcev vseh časov, je razkril nekaj, kar je presenetilo ljubitelje skokov po vsem svetu. Avstrijec v prihajajoči sezoni ne bo lovil kristalnega globusa, saj ima v tem trenutku pomembnejše življenjske načrte – že decembra pričakuje rojstvo svojega prvega otroka.

Družina pred vsem: To je pomembnejše kot katerakoli zmaga

"To je bila najina velika želja in je zdaj pomembnejše od vsega drugega. V športu sem dosegel ogromno, a rojstvo otroka bo zame popoln trenutek, da si privoščim nekaj oddiha od skokov. Priprave na očetovstvo so že zdaj precej stresne," je povedal Stefan Kraft na predstavitvi avstrijske reprezentance v Salzburgu, poročajo na skijumping.pl.

Njegova žena Marisa naj bi rodila 2. decembra, zato bo večkratni svetovni prvak morda izpustil tudi prve tekme svetovnega pokala. "Seveda želim biti prisoten pri porodu. Ne vemo še, ali bom moral izpustiti Ruko, a poskušamo najti rešitev, da bi se lahko čim prej vrnil domov. Po rojstvu bom zagotovo izpustil en ali dva konca tedna," je dodal Kraft.

Mogoče bo izpustil Wislo in Klingenthal

To pomeni, da se Stefan Kraft najverjetneje ne bo pojavil na tekmah v Visli in Klingenthalu, temveč bo v karavani smučarskih skakalcev znova na generalki pred novoletno turnejo v Engelbergu, 20. in 21. decembra. Pričakujemo pa ga lahko na uvodu v sezono v Lillehammerju, kjer se bodo fantje in dekleta potegovali za prve točke nove zime (20.-23. november).

Ne bo se podal v lov za veliki kristalni globus. Družina ima prednost, pravi Kraft. Foto: Guliverimage

Čeprav priznava, da v sezoni 2025/26 ne bo lovil skupne zmage v svetovnem pokalu, ostaja odločen, da bo dosegel druge cilje. "Dejstvo, da bom postal oče, mi daje dodatno energijo," je dejal trikratni prejemnik velikega kristalnega globusa v skupnem seštevku svetovnega pokala. Eden od ciljev so zagotovo olimpijske igre v Predazzu, na katerih še nima posamične medalje.