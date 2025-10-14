Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
14. 10. 2025,
11.36

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vojna Izrael Donald Trump Gaza

Torek, 14. 10. 2025, 11.36

22 minut

Prekršen mirovni sporazum: ubitih najmanj šest Palestincev

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gaza | Izraelska vojska je prekršila sporazum, potem ko je več osumljencev prečkalo črto umika in se približalo izraelskim silam. | Foto Reuters

Izraelska vojska je prekršila sporazum, potem ko je več osumljencev prečkalo črto umika in se približalo izraelskim silam.

Foto: Reuters

Izraelske sile so po poročanju tujih medijev prekršile mirovni sporazum. Izraelska vojska je sporočila, da je v torek začela streljati, da bi odstranila grožnjo osumljencev, ki so se približali njenim silam v severnem delu Gaze, zdravstvene oblasti v enklavi pa so sporočile, da je bilo v izraelskem napadu ubitih najmanj šest Palestincev.

V okviru prve faze sporazuma o premirju so se izraelske sile umaknile, vendar še vedno nadzorujejo približno 53 odstotkov ozemlja Gaze.

Izraelska vojska je prekršila sporazum, potem ko je več osumljencev prečkalo črto umika in se približalo izraelskim silam, ki delujejo v severnem delu Gaze. 

Lokalne zdravstvene oblasti v Gazi so sporočile, da je izraelska vojska v torek v dveh ločenih incidentih v enklavi ubila šest Palestincev.

IDF trdi, da je incident kršitev sporazuma, in pravi, da so jih poskušali opozoriti in odmakniti. | Foto: Reuters IDF trdi, da je incident kršitev sporazuma, in pravi, da so jih poskušali opozoriti in odmakniti. Foto: Reuters

Izraelska vojska: Poskušali smo jih opozoriti in odmakniti

IDF trdi, da je incident kršitev sporazuma, in pravi, da so jih poskušali opozoriti in odmakniti: "Osumljenci niso ubogali in so se še naprej približevali silam, nakar so sile začele streljati, da bi odpravile grožnjo."

"IDF poziva prebivalce Gaze, naj ubogajo navodila IDF in se ne približujejo silam, nameščenim na tem območju," so dodali, poroča Sky News.

Na Bližnjem vzhodu so dan prej izpustili talce, vojska se je delno umaknila, večino zapornikov so izpustili in podpisan je bil mirovni sporazum. To je bila sicer le prva faza Trumpovega mirovnega načrta.

Giorgia Meloni
Novice Erdogan predlagal Meloni, naj neha kaditi. Macron: To je nemogoče. #video
Donald Trump, Gaza, Izrael, deklaracija o miru
Novice Zgodovinski podpis Donalda Trumpa?
protesti, Gaza, podpora, aktivisti, policija, Palestina
Novice V Gazi izbruhnil interni spopad, eden najnasilnejših od končanja izraelskih operacij
Talci
Novice 20 izpuščenih talcev in njihove brutalne zgodbe
vojna Izrael Donald Trump Gaza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.