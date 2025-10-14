Prekršen mirovni sporazum: ubitih najmanj šest Palestincev

Izraelske sile so po poročanju tujih medijev prekršile mirovni sporazum. Izraelska vojska je sporočila, da je v torek začela streljati, da bi odstranila grožnjo osumljencev, ki so se približali njenim silam v severnem delu Gaze, zdravstvene oblasti v enklavi pa so sporočile, da je bilo v izraelskem napadu ubitih najmanj šest Palestincev.

V okviru prve faze sporazuma o premirju so se izraelske sile umaknile, vendar še vedno nadzorujejo približno 53 odstotkov ozemlja Gaze.

Izraelska vojska je prekršila sporazum, potem ko je več osumljencev prečkalo črto umika in se približalo izraelskim silam, ki delujejo v severnem delu Gaze.

Lokalne zdravstvene oblasti v Gazi so sporočile, da je izraelska vojska v torek v dveh ločenih incidentih v enklavi ubila šest Palestincev.

IDF trdi, da je incident kršitev sporazuma, in pravi, da so jih poskušali opozoriti in odmakniti. Foto: Reuters

Izraelska vojska: Poskušali smo jih opozoriti in odmakniti

IDF trdi, da je incident kršitev sporazuma, in pravi, da so jih poskušali opozoriti in odmakniti: "Osumljenci niso ubogali in so se še naprej približevali silam, nakar so sile začele streljati, da bi odpravile grožnjo."

"IDF poziva prebivalce Gaze, naj ubogajo navodila IDF in se ne približujejo silam, nameščenim na tem območju," so dodali, poroča Sky News.

Na Bližnjem vzhodu so dan prej izpustili talce, vojska se je delno umaknila, večino zapornikov so izpustili in podpisan je bil mirovni sporazum. To je bila sicer le prva faza Trumpovega mirovnega načrta.