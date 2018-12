Indija dobila najdaljši most za železniški in cestni promet

Indijski premier Narendra Modi je danes v zvezni državi Assam na vzhodu Indije slovesno odprl največji most v državi za cestni in železniški promet. Most bo Indijcem prihranil čas potovanja čez reko Brahmaputro in okrepil obrambno infrastrukturo ob severovzhodni meji s Kitajsko.

Most Bogibeel, ki je dolg 4,9 kilometra, povezuje okrožji Dibrugarh in Dhemaji v zvezni državi Assam, ki meji na zvezno državo Arunačal Pradeš. To poleg Indije za svoje ozemlje smatra tudi Kitajska.

59 milijard rupijev oz. okoli 840 milijonov ameriških dolarjev vreden projekt bo potovanje med območjema skrajšal za tri ali štiri ure, so sporočile oblasti.

"Bogibeel ni le most, temveč povezava več sto tisoč ljudi v regiji," je na slovesnosti dejal indijski premier Modi.

Dibrugarh: Visuals from #Bogibeel Bridge which will be inaugurated by Prime Minister Shri @narendramodi on December 25. #Assam



Pictures: ANI

Konstrukcija zdrži tudi tanke in pristanek vojaških lovcev

Most s tripasovno cesto na vrhu in dvotirno železnico pod njo ima velik pomen tudi za indijsko obrambno logistiko. Konstrukcija je namreč dovolj močna, da zdrži tudi vojaška vozila, kot so tanki, ter pristanek vojaških lovcev.

Bogibeel velja tudi za drugi največji cestni in železniški most v Aziji in ima pričakovano življenjsko dobo 120 let.

PM @narendramodi to inaugurate India's longest 4.94 km long rail-road 'Bogibeel Bridge' today on Brahmaputra river.

Foundation laid by Deve Gowda in 1997, construction started in 2002 by Atal ji, delayed for 12 years by UPA and completed by NDA in 4 years.

Kitajska smatra del Arunačala Pradeša kot del južnega Tibeta in kot takega za svoje ozemlje. To vprašanje bremeni odnose med državama od leta 1962, ko je kitajska vojska zavzele del himalajskega ozemlja in v tej vojni porazila Indijo. Diplomaciji glede ozemeljskega spora kljub številnim prizadevanjem še nista uspeli doseči dogovora.