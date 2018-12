Avtoceste 2019: to so lokacije glavnih del z neizbežnimi zastoji

Dars bo prihodnje leto obnovil 60 kilometrov slovenskih avtocest in hitrih cest. Glavna izziva iz vidika prometne pretočnosti sta obnovi predora Golovec pri Ljubljani in odseka med Grosupljem in Ivančno Gorico. Nadaljujeta se tudi rušenje cestninskih postaj in postavitev novih rešitev za izboljšanje prometne varnosti.

Pri Darsu priznavajo, da so se letošnjega največjega projekta – to je prehoda na elektronski sistem cestninjenja tovornih vozil – lotili s tresočo roko. Slovenija je namreč kot prva država v Evropi istočasno prešla s starega cestninskega sistema z zapornicami na elektronsko obračunavanje cestnine v prostem prometnem toku. Če ta ne bi deloval, bi lahko v enem samem dnevu izgubili milijon evrov. Za Dars predstavljajo prihodki od cestnine tovornih vozil kar 55 odstotkov vseh prihodkov.

Glavna izziva: obnova predora Golovec in odseka Grosuplje-Ivančna Gorica

Med obsežnejše obnove leta 2019 spada predor Golovec na ljubljanski vzhodni obvoznici, ki je tudi sicer eden prometno najbolj obremenjenih odsekov slovenskega avtocestnega omrežja. Eno cev bodo obnavljali prihodnje leto, drugo pa leta 2020.

Ta obnova bo za Dars predstavljala tudi velik izziv iz vidika zagotavljanja dovolj velike pretočnosti prometa. Enako bo tudi pri obnovi odseka med Grosupljem in Ivančno Gorico. Poleti bodo obnovili tudi krajši del severne ljubljanske obvoznice pod krožiščem Tomačevo, kar bo vsebovalo tudi obnovo uvozov na krožišče. Najbolj obsežna rekonstrukcija ceste bo sicer potekala na odseku Šentrupert-Vransko. Skupno bodo leta 2019 obnovili za 60 kilometrov avtocest in hitrih cest.

Nadaljevanje rušenja cestninskih postaj, tudi začetek gradnje druge cevi skozi Karavanke?

Prehod na elektronsko cestninjenje je letos omogočil začetek rušenja cestninskih postaj. Brez njih sta že gorenjska in primorska (do Videža) avtocesta, do zdaj so tako odstranili približno tretjino vseh cestninskih postaj. To bodo nadaljevali tudi leta 2019. Če bo postopek javnih naročil uspešen, bi lahko dela zaključili do konca prihodnjega leta. Glavna dela na avtocestah bodo začeli spomladi, predvidoma aprila ali maja. Tako je eden glavnih projektov začetek gradnje druge cevi predora Karavanke.

Kaj pa uvedba sekcijskega merjenja povprečne hitrosti na avtocestah?

Policija, Dars in Agencija za varnost v prometu so v preteklosti že podprli idejo o sekcijskem merjenju povprečne hitrosti na slovenskih avtocestah. Pilotni projekt so kljub številnim zapletom s certificiranjem naprav že izpeljali skozi predore pri Trojanah, v prihodnje pa lahko tak ukrep pričakujemo tudi po večjem delu avtocestnega križa. Kdaj se bo to zgodilo, je za zdaj še težko napovedati.

''Po naših informacijah pod okriljem AVP pripravljajo predlog sprememb področne zakonodaje, kar bo omogočilo učinkovito upravljanje sistema. Po sprejetju zakonskih sprememb bi sledil podpis dogovora s Policijo, nato pa bi objavili nov razpis za dobavo, vzpostavitev in vzdrževanje sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na odsekih avtocest in hitrih cest. Kot je znano, ker s Policijo nismo dosegli dogovora glede prevzema in upravljanja sistemov, smo letos spomladi lani jeseni objavljeni razpis ustavili,'' razlagajo na Darsu.

Nad avtoceste vsaj 20 novih portalov in polportalov

V letu 2019 bodo pri Darsu začeli uresničevati tudi večji projekt izvedbe postavitve spremenljive signalizacije na odseku štajerske in primorske avtoceste A1 Lukovica–Divača (vključno z ljubljanskim obročem in nanj vpadnim krakom dolenjske avtoceste), ki bo zaobjela portale, videonadzorne kamere in zaznavanje prometa – med drugim bodo na novo postavljeni veliki portali spremenljive signalizacije (na trasi avtoceste) ter polportali na avtocestnih priključkih (Domžale, Šentjakob, Ljubljana - jug, Vrhnika, Logatec, Postojna), skupno vsaj 20 portalov in polportalov. Na primorskem avtocestnem kraku je predvidena tudi namestitev novih kamer za videonadzor ter novih cestno-vremenskih postaj.

Preostali načrti del za 2019:



postavitev debeloslojnih talnih označb in ropotnih črt,



namestitev blažilnikov trkov in naletnih zaključnic na razcepih, priključkih in v predorih,



varnostne ograje: v sredinski ločilni pas nameščajo betonske varnostne ograje, ki preprečujejo preboj težkim tovornim vozilom na nasprotno smerno vozišče; ta rešitev je ustrezna tudi z vidika rednega vzdrževanja, ker košnja trave v sredinskem ločilnem pasu ni več potrebna,



ločevanje smernih vozišč na priključkih z vodljivimi robniki – ta ukrep je koristen, ker dodatno preprečuje možnosti napačnega uvoza na avtocesto. Natančen načrt še ni izdelan, vendar bodo v 2019 opremili še najmanj tri avtocestne priključke,



izletne cone bodo po vzoru priključka Domžale izvajali na območju dolenjske avtoceste A2 ter na primorski avtocesti A1 med Brezovico in Razdrtim. Natančne lokacije bodo znane po dokončani projektni dokumentaciji, ker vsi priključki nimajo možnosti, da bi se izletne cone izvedle,



poskusno označitev prometne signalizacije (strešice, ki so jih izvedli na vozišču gorenjske avtoceste med Šmartnim in Vodicami proti Kranju) za varnostno razdaljo bodo v letu 2019 vzpostavili še na štirih lokacijah,



ko bodo imeli dovolj podatkov o poskusni označitvi smernikov za opozarjanje na burjo oziroma meglo na A1 Razdrto–Divača (kar bo uvedeno do konca tega leta), bodo določili novo lokacijo, najverjetneje na dolenjski avtocesti A2).