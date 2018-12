Nov ukrep na avtocestah proti takim nesrečam #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video - Prikaz smernikov na avtocesti

Gosta megla lahko na avtocesti zelo zmanjša vidljivost in v takih pogojih je pred leti pri Podnanosu že prišlo do hude prometne nesreče z verižnim trčenjem. V ta namen so slovenske avtoceste na nekaterih odsekih dobile novo osvetlitev LED, ki pomaga pri varni vožnji v takih pogojih.

LED-smernike bo DARS uporabljal tudi za opozarjanje na močno burjo. Foto: DARS Smerniki LED v primeru megle, burje …

Rdeče luči LED vozniku nakazujejo rob vozišča ter ga vodijo v primeru megle. Ob manjši megli se luči zgolj vklopijo, ob gostejši, ko je vidljivost nevarno zmanjšana, pa utripajo in s tem dodatno opozarjajo voznika na večjo previdnost in zbranost. LED-smernike bo DARS uporabljal tudi za opozarjanje na močno burjo, značilno za ta odsek, ki je prav tako nevaren pojav v prometu in jo je težko zaznati.

Tako je letos na določenih problematičnih odsekih (Goli Vrh, Ravbarkomanda, Celje - center, Tepanje, Dramlje, pred predorom Markovec, na lokacijah nekdanjih cestninskih postaj Log in Torovo) postavil novo spremenljivo prometno signalizacijo. Na odsekih pri Domžalah, Grosuplju ter na Golem Vrhu je uvedel testni sistem označevanja na vozišču, s polkrogi na vozišču ob desni črti in prometno signalizacijo. Med drugim je nadgradil tudi svojo mobilno aplikacijo z optimiziranim opozarjanjem na meglo prek prometnoinformacijskega centra.

Tudi v službi vidnega vodenja prometa

Vsem tem ukrepom se je v decembru pridružil testni sistem vidnega vodenja prometa v primeru megle na Golem Vrhu (odsek avtoceste A1 med Senožečami in razcepom Nanos). Sistem vključuje cestne vremenske postaje, ki v primeru zaznave zmanjšane vidljivosti (glede na stopnjo megle) samodejno vklopijo osvetlitev LED na obeh straneh smernega vozišča.

Projekt je za zdaj le testni in širitev na preostale odseke s problematičnim vremenom za zdaj še ni (finančno) potrjena.