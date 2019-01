Tisoč Slovencev mesečno vozi avto, ki ni njihov

Ljubljanski javni promet sta v zadnjih letih oplemenitili dve družbi za prevoze s taksijem (Hopin in Cammeo), že dobri dve leti pa tu deluje tudi sistem za souporabo vozil, torej "car sharing", Avant2Go. Medtem ko je v Parizu shema souporabe vozil finančno bankrotirala in jo bo poskušal obuditi koncern PSA Peugeot Citroen, v Sloveniji tak alternativni sistem lastniškega avtomobila še dobro raste.

Letos več kot deset tisoč registriranih uporabnikov

Večina uporabnikov avtomobile najema v Ljubljani (na voljo so tudi v Kranju, Mariboru in Murski Soboti). Za prebivalce mesta so lahko v določenih primerih nadomestek avtomobila ali pa zgolj občasna dopolnitev možnosti prevoza po mestu.

Po podatkih upravitelja sistema bodo predvidoma letos presegli mejo deset tisoč registriranih uporabnikov, v povprečju pa mesečno njihove avtomobile najema vsaj tisoč Slovencev. V floti je trenutno 150 električnih avtomobilov (smart for two, smart for four, renault zoe, volkswagen e-golf, nissan leaf, BMW i3), med najbolj prometnimi lokacijami pa letališče na Brniku z desetimi parkirnimi mesti oziroma avtomobili.

Avtomobil se v celoti najame prek telefonske aplikacije (rezervacija, odklepanje/zaklepanje, plačilo), cene pa se med električnimi avtomobili razlikujejo. Foto: Gregor Pavšič

Hrvaški Cammeo je lani uspešno stopil na slovenski trg prevozov s taksiji. Foto: Gregor Pavšič

Najeti avtomobil ali poklicati taksi?

Pri izbiri sredstva mobilnosti v prestolnici odloča strošek vožnje, a tudi dostopnost do lokacij sistema za souporabo vozil. Taksi pripelje neposredno do vas, do avtomobila za najem morate oditi (in ga tudi parkirati) sami. V Ljubljani je trenutno na voljo prevzem vozil na 45 lokacijah.

Primer stroška povratne vožnje z enournim opravkom:

taksi 'car sharing' središče Ljubljane 10 km 11-12 EUR (ena smer 5,6-6 EUR) 8,8 EUR (ena smer: 4 EUR) Ig 42 km 32-34 EUR 17 EUR

* - Izračun najema avta (renault zoe) za uro in pol, podatki za ceno taksija - Hopin.

Najeti avto vas mora na obrobju Ljubljane počakati

Ob zgornjem izračunu stroška prevoza smo si zamislili scenarij enournega opravka ali obiska na obrobju Ljubljane (iz Stegen do Iga, Vrhnike, Grosupljega …), ki mu prištevamo tudi pol ure za vožnjo do tja in nazaj. Na drugi strani je podoben opravek v središču mesta, kjer pa je mogoče pri najemu avtomobila izbrati dve možnosti – ali vrniti avtomobil ali pa ga imeti v najemu tudi tisto uro v času opravka.

Mirujoči najeti avtomobil podnevi stane sedem centov na minuto, torej 4,2 evra na uro. Ti podatki veljajo za najem renaulta zoeja. Čakalna ura taksija znaša približno od 14 do 15 evrov. Če bi torej za svoj opravek potrebovali več časa, bi se cenovna konkurenčnost najema avtomobila v primerjavi s taksijem zmanjševala.

Še cenejša možnost je seveda izbira avtobusa. Do Iga in nazaj bi vas mestni avtobus pripeljal za 2,4 evra, a bi vožnja z vmesnim prestopom trajala uro v vsako smer.