Nemci razkrili, kdaj bodo na svojih avtocestah uvedli veliko spremembo

Foto: Gregor Pavšič

Nemčija namerava cestnino za osebne avtomobile uvesti oktobra 2020. Ustrezen sporazum je bil podpisan v nedeljo, je danes prek družbenega omrežja Twitter sporočil minister za promet Andreas Scheuer. "To pomeni, da lahko zagotovimo pravičnost na naših cestah, saj bo vsak, ki uporablja našo infrastrukturo, to tudi plačal," je dodal.

Scheuer je to označil kot dobro novico ob začetku novega leta. Datum je "fiksen" in naveden v podpisanem sporazumu s pristojnima podjetjema, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Doslej je Scheuer uvedbo cestnin napovedoval le v času trajanja mandata vlade, torej enkrat do jeseni 2021.

Nova dajatev ne bo pomenila dodatne obremenitve za domačine

Scheuer je hkrati dejal, da nova dajatev ne bo pomenila "dodatne obremenitve za domačine". Nemški vozniki naj bi bili namreč v zameno za plačilo cestnine deležni znižanega plačila davka na osebna vozila.

Vinjete naj bi prodajala nemški organizator prireditev in vstopnic CTS Eventim in avstrijska družba Kapsch TrafficCom. Sporazum s podjetjema so po Scheuerjevih besedah podpisali 30. decembra, veljal pa bo najmanj 12 let po uvedbi cestnin. Za to obdobje je vrednost sporazuma najmanj dve milijardi evrov.

Avstrija svoji severni sosedi očita, da gre za diskriminacijo

Nemške cestnine za osebna vozila so sporne, predvsem Avstrija svoji severni sosedi očita, da pomenijo diskriminacijo tujih voznikov in s tem kršitev prava EU. Predlagala jih je stranka CSU v svojem volilnem programu leta 2013, bundestag pa jih je po dolgotrajnem sporu potrdil spomladi leta 2017. Evropska komisija je sredi leta 2015 uvedla postopek ugotavlja kršitve evropske zakonodaje, a ga nato ustavila.

O zadevi pa še odloča Sodišče EU, kjer je tožbo vložila Avstrija. Odločitev sodišča je pričakovati sredi leta.