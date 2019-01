Noro leto prodaje avtomobilov: Katere kupujejo Slovenci?

Pregled najbolje prodajanih avtomobilskih znamk v Sloveniji

Pregled najbolje prodajanih avtomobilov po razredih

Za slovenskimi avtomobilskimi trgovci je novo uspešno leto. V njem so se morali poleg lova za kupci zoperstaviti izzivom usklajevanja z zakonskimi določili GPDR ter prehodom na nov merilni postopek za izpuste ter porabo goriva WLTP. Prodaja novih avtomobilov je v Sloveniji letos narasla za 2,7 odstotka. Trgovci so lani prodali 72.835 novih avtomobilov, oziroma toliko jih je lani dobilo prvo registracijo, kažejo podatki Sekcije uvoznikov pri Trgovinski zbornici Slovenije. Približno tretjino teh vozil so izvozili v tujino in tako realen 'slovenski' trg znaša okrog 50 tisoč prodanih avtomobilov.

Megane je sicer že relativno star model (lani so predstavili športno različico RS), a še vedno sodi med najuspešnejše modele v Sloveniji. Foto: Renault Volkswagen in Renault razred zase

Dobro četrtino bruto avtomobilskega trga obvladujeta Volkswagen in Renault. Nemška znamka je svojo prodajo povečala za skoraj 12 odstotkov. To je bila v veliki meri zasluga novega volkswagen pola, letos pa pričakujejo še nov crossover T-cross in nato jeseni še novo generacijo golfa. Tudi Renault bo letos nestrpno čakal na novo generacijo clia in tudi capturja, s katerima bi se lahko približal vodilnemu Volkswagnu.

Tretje mesto tradicionalno zaseda Škoda, med premium znamkami pa so se letos najbolj izkazali trgovci Audija. Prodali so 1.802 avtomobilov. Zaradi zamude pri prilagajanju standardom WLTP je bilo to sicer šest odstotkov manj kot leta 2017, a še vedno precej več kot so vozil uspeli prodati pri BMW in Mercedes-Benzu. Devetnajst znamk je letos uspelo prodati vsaj tisoč avtomobilov.

Porsche Slovenija ostaja največji trgovec z novimi avtomobili v Sloveniji. Obvladujejo tretjino bruto avtomobilskega trga. Foto: Gašper Pirman Porsche Slovenija zastopa tretjino slovenskega bruto avtomobilskega trga



Lani smo že pisali o visokih dobičkih največjih avtomobilskih trgovcev. Poslovni rezultati so prav tako pomemben pokazatelj uspešnosti trgovcev. Porsche Slovenija je lani prek svojih zastopanih znamk prodal skoraj 24 tisoč avtomobilov, torej tretjino slovenskega bruto avtomobilskega trga. Predlani so prodali okrog tri tisoč avtomobilov manj. Renault Nissan Slovenija je s svojimi znamkami (tudi Dacio) lani prodal okrog 15.500 avtomobilov.

Športni terenec arona je bil med ključnimi aduti Seata, da je ta v zadnjem letu precej popravil svoj prodajni izkupiček. Foto: Gašper Pirman

Lada pred Teslo, le en registriran avto znamke DS

Velik porast prodaje trgovcev so beležili pri znamkah Volkswagen, Fiat, Kia, Seat, Volvo in Mitsubishi, največje padce prodaje pa imajo pri Dacii, Hyundaiu, Fordu, BMW …

Kot zanimivost lahko povemo, da je ruska Lada lani v Sloveniji registrirala dvanajst svojih novih avtomobilov, kar je en avto več kot ameriška Tesla. Izstopa tudi le en prodani avto Citroenove prestižne znamke DS. Predlani so jih prodali še dvanajst.

Prodaja avtomobilskih znamk leta 2018 v Sloveniji:

2018 2017 Sprememba 2018/2017 Volkswagen 11.817 10.582 + 11,6 % Renault 10.511 9.981 + 5,3 % Škoda 6.830 6.815 + 0,2 % Opel 4.607 4.696 - 1,8 % Fiat 3.857 2.109 + 82,8 % Peugeot 3.690 3.291 + 12,1 % Hyundai 3.430 3.952 - 13,2 % Citroen 3.117 2.955 + 5,4 % Kia 2.651 2.203 + 20,3 % Dacia 2.572 3.787 - 32,0 % Ford 2.436 3.181 - 23,4 % Toyota 2.391 2.314 + 3,3 % Nissan 2.375 2.441 - 2,7 % Seat 3.351 2.335 + 43,5 % Audi 1.802 1.920 - 6,1 % Suzuki 1.588 1.446 + 9,8 % BMW 1.529 2.296 - 33,4 % Mercedes-Benz 1.397 1.361 + 2,6 % Mazda 1.385 1.231 + 12,5 % Volvo 419 298 + 40,6 % Jeep 418 200 + 109 % Honda 410 482 - 14,9 % Mitsubishi 364 270 + 34,8 % Jaguar 160 56 + 185,7 % Alfa Romeo 135 168 - 19,6 % Mini 120 160 - 25 % Smart 113 40 + 182,5 % Porsche 92 77 + 19,4 % Land Rover 73 75 - 2,6 % Lexus 66 63 + 4,7 % Subaru 58 41 + 41,4 % Abarth 19 19 SsangYong 17 10 Lada 12 3 Tesla 11 11 Maserati 7 6 Caterham 1 / Chevrolet 1 1 DS 1 12 KTM 1 / Ferrari / 1 Lancia / 2 Lotus / 1 SKUPAJ 72.835 70.892 + 2,7 %

Volkswagen polo je bil lani drugi najbolje prodajan avtomobil v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman

Deset najuspešnejših avtomobilov: Trije volkswagni in trije renaulti

Najuspešnejši posamezni model je bil tudi letos renault clio, ki se v obstoječi generaciji sicer počasi poslavlja iz prodajnih salonov. Renault jih je lani v Sloveniji prodal 3.638, letos pa 3.901. Clio je imel na trgu več kot petodstotni tržni delež. Drugi najuspešnejši model je bil volkswagen polo (2.905), tretji pa volkswagen golf (2.814). V prvi deseterici najbolje prodajanih modelov so še škoda octavia (2.737), renault captur (2.503), renault megane (1.819), fiat 500 (1.813), nissan qashqai (1.592), volkswagen tiguan (1.415) in peugeot 2008 (1.357). Tudi pri teh številkah gre za bruto prodajo vozil, ki vključujejo torej tudi prodajo trgovcev v tujino.

Prodaja avtomobilov po razredih v 2018:

2018 2017 Sprememba 2018/2017 Majhni 18.941 17.515 + 8,1 % Srednji spodnji 18.054 20.322 - 11,1 % Srednji SUV 10.700 10.399 + 2,8 % Mali SUV 8.572 5.360 + 59,9 % Mali enoprostorci 5.914 6.938 - 14,7 %

Razred majhnih športnih terencev in crossoverjev je lani narasel za skoraj 60 odstotkov. Med najuspešnejšimi modeli je tudi peugeot 2008. Foto: Gašper Pirman

Zaton klasičnih razredov, rast športnih terencev in crossoverjev

Prodajni rezultati po posameznih razredih avtomobilov jasno kažejo na trende v avtomobilski industriji. Letos je v Sloveniji za skoraj 60 odstotkov poskočila prodajo majhnih športnih terencev in crossoverjev. V ta razred spadajo avtomobili kot so peugeot 2008, VW T-roc, opel mokka X, suzuki vitara in podobni. Vsi športni terenci oziroma crossoverji so predstavljali 25-odstotni delež na trgu. Vsak četrti prodani avtomobil v Sloveniji je bil torej športni terenec ali crossover. Delež je dejansko celo še večji, saj sekcija med klasične avtomobile vključuje crossoverje kot so renault captur, nissan qashqai, renault kadjar …

Na drugi strani je zavoljo številnih novih modelov rasla prodaja majhnih mestnih avtomobilov (ford fiesta, suzuki swift, VW polo, škoda fabia …), za več kot 11 odstotkov pa je padla prodaja avtomobilov srednjega spodnjega razreda. To so kombilimuzine 'golfovega' razreda, kjer je Ford letos predstavil novega focusa, Kia pa novega ceeda. Oba sta tudi med finalisti izbora za Slovenski avto leta 2019.

Majhni avtomobili



1. Renault clio (3.901), 2. Volkswagen polo (2.905), 3. Renault captur (2.503), 4. dacia sandero (1.313), 5. škoda fabia (1.300), 6. citroen C3 (1.104), 7. opel corsa (1.035), 8. peugeot 208 (941), 9. toyota yaris (795), 10. hyundai i20 (593) …

Srednji spodnji razred



1. Volkswagen golf (2.814), škoda octavia (2.542), 3. renault megane (1.819), 4. nissan qashqai (1.592), 5. kia ceed (1.062), 6. opel astra (935), 7. škoda rapid (898), 8. ford focus (752), 9. seat leon (706), 10. renault kadjar (651) …

Srednji SUV



1. Volkswagen tiguan (1.415), 2. hyundai tucson (936), 3. škoda kodiaq (789), 4. kia sportage (757), 5. peugeot 3008 (645), 6. škoda karoq (607), 7. dacia duster (451), 8. audi Q3 (363), 9. opel grandland X (353), 10. audi Q5 (315) …

Mali SUV



1. Peugeot 2008 (1.357), 2. volkswagen T-roc (1.275), 3. opel mokka X (890), 4. suzuki vitara (804), 5. opel crossland X (789), 6. nissan juke (500), 7. hyundai kona (498), 8. mazda CX-3 (456), 9. kia stonic (427), 10. seat arona (350) …

Poltovornjaki 'pickupi'



1. Ford ranger (405), 2. mitsubishi L200 (228), 3. toyota hilux (103), 4. volkswagen amarok (58), 5. nissan navara in mercedes-benz razred X (26) …

Mini



1. Fiat panda (1.037), 2. fiat 500 (936), 3. hyundai i10 (354), 4. volkswagen up (352), 5. renault twingo (206) …

Mali enoprostorci



1. Citroen berlingo (749), 2. volkswagen touran (746), 3. renault scenic (552), 4. fiat 500L (476), 5. volkswagen caddy (420), 6. dacia lodgy (403), 7. volkswagen golf sportsvan (348), 8. mercedes-benz razred B (348), 9. ford C-max (324), 10. dacia dokker (316) …

Veliki enoprostorci



1. Seat alhambra (587), 2. volkswagen sharan (152), 3. mercedes-benz razred V (119), 4. ford S-max (66), 5. toyota proace verso (56) …

Srednji zgornji



1. Volkswagen passat (901), 2. škoda superb (573), 3. opel insignia (377), 4. renault talisman (229), 5. audi A4 (185), 6. volkswagen arteon (163), 7. mercedes-benz razred C (131), 8. BMW serije 3 (128), 9. ford mondeo (120), 10. mazda 6 (99) …

Električni



1. BMW i3 in renault zoe (108), 3. nissan leaf (106) …