Slovenci nori na nove avte, nanje čakamo tudi pol leta

Tako v Evropi kot v Sloveniji še naprej vztrajno raste prodaja novih osebnih avtomobilov. Slovenci bomo letos kupili okrog 50 tisoč novih, številni so nanje pripravljeni čakati tudi več kot pol leta. Avtomobilski trgovci bodo imeli ob šestodstotni rasti realnega trga spet odlične poslovne rezultate, leto pa je zanje minilo predvsem v znamenju prilagoditve na zakon GPDR in novih merilnih standardih WLTP. Iz tega izhaja tudi nujnost prilagoditve slovenskih davčnih zakonov, ki obdavčitev določajo glede na uradni izpust CO2. Država novelo zakona o vozilih obljublja za leto 2019.

Danilo Ferjančič je eden dveh direktorjev družbe Porsche Slovenija. Ferjančič: Gospodarska rast bo trajala še vsaj dve leti

"Za prihodnja leta smo zmerni optimisti. Nekateri opozarjajo, da se bo spet pojavila kriza, a take napovedi po mojem mnenju nimajo dokazov. Gospodarska rast v Sloveniji se dviga in tako bo še vsaj dve leti," napoveduje Danilo Ferjančič, direktor družbe Porsche Slovenija, ki je kot uvoznik Volkswagnovega koncerna največji avtomobilski trgovec v Sloveniji. S svojimi znamkami bodo letos obvladali približno tretjino slovenskega avtomobilskega trga.

Po mnenju Ferjančiča bo letos slovenski trgovci prodali okrog 71 tisoč novih osebnih avtomobilov. Od tega jih bodo slabo tretjino izvozili oziroma prodali v tujino. Realni obseg trga bo tako znašal okrog 50 tisoč novih osebnih avtomobilov. Rast prodaje v primerjavi z letom 2017 bo šestodstotna. Trgovci opozarjajo na porast prodaje fizičnim kupcem.

Poleg novega golfa bo glavna Volkswagnova novost leta 2019 novi crossover T-cross. Prihodnje leto jih bodo predvidoma v Sloveniji prodali 1.600. Foto: Volkswagen

Renault ima med vsemi znamkami največ fizičnih kupcev, clio pa ostaja najbolje prodajani posamezni model. Do konca novembra so jih trgovci Renaulta prodali 3.619. Foto: Gašper Pirman

Audi bo konec februarja v Slovenijo pripeljal novi električni crossover e-tron quattro. Audi je letos po bruto prodaji najuspešnejša premijska znamka v Sloveniji. Foto: Audi Največ avtov proda Volkswagen, največ fizičnih strank ima Renault

Na bruto avtomobilskem trgu bo tudi letos najuspešnejša znamka Volkswagen. Do konca novembra so po uradni statistiki Sekcije uvoznikov prodali 11.363 avtomobilov, kar je 16,4 odstotka vsega trga. Drugouvrščeni Renault jih je prodal 9.873 (14,2 odstotka trga), tretja Škoda pa 6.466 (9,3 odstotka). Med premijskimi znamkami je po enajstih mesecih v bruto prodaji najbolje kazalo Audiju (1.761 vozil), sledila sta BMW (1.454) in Mercedes-Benz (1.327).

Podobno kot v Sloveniji raste tudi prodaja na evropskem avtomobilskem trgu. Številni proizvajalci imajo povsem zapolnjene proizvodne zmogljivosti in ne morejo odgovoriti na veliko povpraševanje kupcev. Na nove avtomobile se čaka tudi več kot pol leta. Na škodo karoq z 1,5-litrskim motorjem TSI lahko tudi deset mesecev, na električno hyundai kono osem mesecev in podobno. Ni skrivnost, da bi trgovci v Sloveniji lahko letno prodali še več avtomobilov.

Škoda bi lahko v Sloveniji prodala tuid od 600 do 800 avtomobilov več, če bi jih le dobila iz tovarne. Na karoqa se lahko danes čakam tudi do deset mesecev. Foto: Aleš Črnivec

Leto v znamenju GPDR in WLTP bo za mnoge vseeno rekordno

"Da, letos smo se nekoliko ukvarjali celo s prodajo avtomobilov," je leto sklenil direktor znamke Volkswagen v Sloveniji Marko Škriba. Ta bo dobil prestižni dvoboj z Renaultom na bruto trgu, med fizičnimi kupci pa francoski znamki v Sloveniji vseeno kaže bolje. Škriba je z svojo izjavo spomnil na letošnje procese v avtomobilski trgovski dejavnosti, ki so bili povezani z GPDR in prehodom na nov merilni postopek WLTP.

Kljub temu so pogoji za avtomobilski posel v Sloveniji trenutno zelo dobri. Prodaja torej raste, vso industrijo čakajo številne spremembe in z njimi povezane zanimive novosti. Samo Škoda, ki se bo letos po prodaji fizičnim kupcem zavihtela na tretje mesto, bo dobila dva nova trgovca (Avtohiša Klemenčič v Ljubljani, Vrtač v Kranju). Temu primerni so tudi apetiti za leto 2019. Volkswagen po besedah Škribe samo za svoj novi crossover T-cross pričakuje kar 1.600 prodanih vozil.

Čeprav prodajo pri mnogih znamkah poganjajo popusti in so za trgovce prodajne marže lahko zelo majhne, bodo poslovni rezultati večine trgovcev (uvoznikov) letos spet odlični. Spomnimo, Porsche Slovenija je lani prvič presegel mejo pol milijarde prometa in zabeležil več kot 11 milijonov evrov dobička. Letos bodo prvič presegli prodajo 25 tisoč novih avtomobilov.

Malo avtomobilske eksotike



Na slovenske ceste je letos zapeljalo malo eksotičnih avtomobilov. Med njimi sta bila po en caterham seven in KTM X-bow, prodali so sedem maseratijev in zgolj eno vozilo Citroenove prestižne znamke DS. V to skupino bi lahko šteli tudi Teslo, ki je sicer z modelom S osvojila evropski trg premijskih limuzin. Tesla je letos v Slovenijo poslala deset vozil, od tega sedem modelov S. Ta pregled vsebuje avtomobile, ki dobijo prvič slovensko registracijo.